Восемь лет без побед. «Барселона» разучилась радовать в еврокубках

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сегодня, 10:06

МЮ теперь в компании «Ромы» и «Ливерпуля».

2023 год. МЮ – «Барселона» — 4:3

Сначала «Интер» и «Бавария» не пустили каталонцев к матчам против «Порту» в плей-офф ЛЧ . А затем коварный жребий подсунул МЮ в Лиге Европы. Пятнадцать лет «дьяволы» ждали победу над «Барселоной». У Антони вернул во времена, когда Скоулз мог оставить каталонцев за бортом еврокубков. Пусть речь не о выходе в финал ЛЧ , но на «Олд Траффорд» был большой праздник. Тен Хаг не проиграл Хави в гостях, обыграл испанца втором тайме домашней игры. МЮ выложился за сто процентов, чего о команде с Левандовски, Бускетсом и Араухо не сказать.

2022 год. «Айнтрахт» — «Барселона» — 4:3

«Бенфика» не позволила каталонцам попасть в плей-офф ЛЧ . «Наполи» и «Галатасарай» не остановили Хави, но в четвертьфинале ЛЕ фаворит турнира неожиданно вылетел от «Айнтрахта». В гостях была ничья, а на «Камп Ноу» немцы выиграли 2:3. В двух матчах у аутсайдера по красной карточке. Но даже отчаянная попытка «Барселоны» отыграться с 0:3 в добавленное время – Бускетс и Депай забивали после девяностой минуты, не привели трибуны легендарной аренды в экстаз. Европейские триумфы для них в прошлом.

2021 год. ПСЖ – «Барселона» — 5:2

Каталонцы попали под поезд по имени Килиан. Теперь Мбаппе на тренировках ПСЖ дурачится, играя в воротах против Месси. А два года назад они были соперниками. В первом матче на «Камп Ноу» француз сыграл один из лучших поединков в плей-офф ЛЧ в карьере. «Барселона» получила от Мбаппе три мяча, Кин добавил еще один. Гол Месси с пенальти ничего принципиально не менял. Парижане были конкретнее, а во второй игре случилась ничья 1:1 с голами Лионеля и Килиана. Почеттино прошел Кумана.

2020 год. «Бавария» — «Барселона» — 8:2

Из-за пандемии играли раз, но «Барселоне» и этого хватило. Нарвались на немцев. Один из самых знаменитых поединков в истории Лиги чемпионов. Редко на таком уровне одна из команд пропускает восемь раз. Девять голов забили футболисты немецкого клуба, но Алаба отправил мяч в свои ворота. После первого тайма счет был 1:4, но беспощадная «Бавария» не остановилась. Коутиньо забил клубу, которому не пригодился. «Бавария» пошла за кубком чемпионов, команда Флика была в прекрасной форме, как МЮ сейчас.

2019 год. «Ливерпуль» — «Барселона» — 4:3

Каталонцы умеют вылететь эпично. После победы Месси над Клоппом со счетом 3:0 в проход англичан дальше не верил даже Юрген. Но надеялся. Внушал подопечным, что можно отыграться. «Ливерпуль» играл с Шакири и Ориги в атаке, но хватило дубля бельгийца и двух мячей Вейналдума, вышедшего на замену. Быстрый гол не смутил «Барселону». Думали, что будут шансы и возможность забить мяч, который похоронит соперника. А случилось иначе. Легендарная подача с угла поля от Александер-Арнольда отправила «Ливерпуль» в финал.

2018 год. «Рома» — «Барселона» — 4:4

Как можно было вылететь от «Ливерпуля», если уже имел опыт камбэка соперника? В первом матче команда Вальверде переиграла Ди Франческо, забили четырежды. Единственная неприятность – гол Джеко на выезде, когда такие мячи имели значение в плей-офф. А дальше Рим увидел магию футбола. Спустя годы Моуриньо подарит городу победу в Европе, но частичку счастья поймали в вечер, когда Алиссон вытащил все удары, а «Рома» выиграла 3:0. Джеко, Де Росси и Манолас ошарашили испанского фаворита.

2017 год. «Ювентус» — «Барселона» — 3:0

Влетели с трио Неймар, Месси и Суарес в атаке. С Иньестой, Маскерано и Пике. Луис Энрике успел побить горшки с Лионелем, его дни у руля были сочтены. Аллегри сыграл на жажде реванша за финал 2015-го. В первом матче четвертьфинала великий футбол родил несостоявшийся гений. Дибала сделал дубль на старте матча, а Кьеллини дополнил счет своим мячом. На разгром каталонцы ответить не смогли. Алвес, Бонуччи, Кьеллини и Сандро допустили всего один точный удар по воротам Буффона. Чистая победа «Ювентуса».

2016 год. «Атлетико» — «Барселона» — 3:2

Еще одна причина, почему не увидели второй финал Месси против Роналду в Лиге чемпионов. Лионель обыграл МЮ в 2008-м году, забил один из мячей в ворота ван дер Сара. Но «Реал» и «Барселона» не встретились в финале по вине «Атлетико». Симеоне использовал все свои темные магические знания, чтобы заставить Фернандо Торреса забить гол тер Штегену, и лишь затем удалиться. Казалось бы, дубль Суареса возвращает каталонцам статус фаворита в паре. Но выездной матч стал шоу имени Гризманна. Два гола Антуана вынудили капитулировать действующего победителя Лиги чемпионов. Дальше «Атлетико» пройдет по сумме двух матчей «Баварию», но в финале в серии пенальти проиграют «Реалу».