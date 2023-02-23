Провалы клубов АПЛ и успехи итальянцев. Лига чемпионов беспощадна к грандам

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сегодня, 15:45

Делитесь эмоциями после первых матчей плей-офф.

Команды АПЛ без побед

Впервые за восемь лет британцы без побед в первых матчах стартового раунда. В прошлый раз все три команды вылетели. Сейчас каждый четвертый участник плей-офф – клуб из Англии, а в сумме у них лишь ничья «Манчестер Сити» в Лейпциге. Гвардиола не обыграл Гвардиола, ведь Йошко сравнял счет. Болельщики «горожан» правы, что хорват опирался на плечи соперника, да и попадание мяча в руку в штрафной «Лейпцига» требует отдельного рассмотрения. На последних секундах арбитр решил не разбираться, что странно. Но где были Холанд и компания в атаке? Почему не накидали команде Розе три мяча до перерыва?

Гвардиола ерничает, что нельзя обыграть «Лейпциг» с разницей в пять мячей, но хватило бы двух голов. Также недоработал «Тоттенхэм» в Милане. Не похвастался реализацией «Челси» в Дортмунде, хотя команда Поттера показала самый осмысленный футбол из всех в четверке. Наконец, «Ливерпуль» неправильно понял подарки обороны «Реала» на первых минутах. Испанский клуб умеет отвечать, пропуская первым в плей-офф Лиги чемпионов. Клопп ощутил футбольную мощь Модрича, Бензема и Винисиуса в их природной среде обитания.

Лишь один фееричный матч

Пересмотреть можно только поединок «Ливерпуля» и «Реала», хотя это и простенький триллер, вроде «Быстрее пули» с Бредом Питтом. Родилась новая классика ЛЧ , хотя не для поклонников «красных». Салах при помощи Куртуа задал тон матчу, который подопечные Анчелотти со знанием дела развернули на сто восемьдесят градусов. Из английских клубов лишь «Ливерпуль» играл дома, но стены не помогли. Винисиус доказал, что растет в монстра, который с легкостью наберет голевых действий на любом легендарном стадионе.

Бензема, хотя Карима отвлекали в этом сезоне травмы, тоже в порядке. И не похвалить Модрича после победы 5:2 над «Ливерпулем» — согрешить против футбольной правды. А она заключается в том, что оборона Клоппа не готова остановить атаку Анчелотти. Посмотрим, что будет в Мадриде. «Реал» умеет чудить в обороне, даже когда Куртуа исключительно хорош. Но шансы англичан откровенно низкие. Проиграли бы 2:3 – другой разговор. Разницу в три мяча у «Реала» непросто отыграть.

У итальянцев только победы

Спаллетти, Индзаги и Пиоли – красавцы. У «Наполи» прямая связь с футбольным космосом, откуда им помогает Марадона. Кварацхелия не забил пенальти, но итальянцы создали в гостях достаточно моментов у ворот «Айнтрахта», чтобы выиграть в два мяча при участии пятки Хвичи. Лукаку решил, что негоже отставать в компании с Мхитаряном, Чалханоглу, Бареллой и Лаутаро.

Выход бельгийца на замену после удаления у «Порту» оказался решающим. Впрочем, команда Консейсау точно не прекратила борьбу, умеет создавать моменты, находясь под прессингом. Дома «драконы» попробуют отыграться. Лишь «Наполи» получил нормальную фору, а клубы из Милана могут вылететь. Но для «россонери» заставить «Тоттенхэм» играть ужасно – достижение, учитывая количество осечек чемпионов Италии и их статистику против команд Конте. Есть шанс, что в восьмерке лучших клубов сезона ЛЧ будет три итальянских и лишь одна испанская команда. Необычный сезон подарит много сюрпризов?

Разочаровали линии атаки

Когда в Ливерпуле увидели 7 голов, а в семи остальных матчах лишь 10, то сложно назвать первый раунд зрелищным и результативным. И это не всегда заслуга линий обороны, ведь чудили у своих ворот не только Куртуа и Алиссон. Кварацхелия, как сказано выше, не забил пенальти в Германии – пробил неплохо, но шикарно сыграл Трапп. Заведенный Онана отразил четыре удара португальских гостей. В Брюгге «Бенфика» могла отличиться больше двух раз, но Миньоле прикрывал ошибки обороны, сколько мог.

Точно не лучший матч провели атакующие линии в Париже. ПСЖ ожил после выхода Мбаппе, но остался без голов, а «Бавария» реализовала один из семи ударов в створ, Доннарумма выручал французов. Зрители ждали голов, но клубы Лиги чемпионов попросили подождать ответных поединков, когда у команд появилась новая мотивация идти в атаку – нужно отыгрываться после стартовых поражений.

В пяти парах весенняя интрига

Вспомните первые раунды плей-офф прошлых лет. Три года назад вмешался коронавирус, ответные поединки доигрывали в августе, нет смысла учитывать тот сезон. А вот дальше видели разгромы по сумме двух матчей. Разница в три или четыре мяча встречалась часто. «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» привыкли проскакивать первый раунд без проблем, если не вредничал жребий. Но всегда найдется гранд, который найдет приключения, как «Ювентус» против «Порту» два года назад.

Впрочем, нередко «Манчестер Сити» громил очередной «Спортинг». Или «Бавария» забивала семь раз «Зальцбургу». Вот только нынешний сезон особенный. Различий много. Солидные нагрузки, пауза на чемпионат мира, не самые удачные дорогие трансферы, перестановки внутри клубов. Совпали многие факторы, поэтому видим скомканные игры, мало голов и неудачи тех, кто рассчитывал на победы – «шпор», «горожан» и «аристократов».

«Наполи» и «Бенфика» привезли домой победы 0:2 в гостях, что здорово. У «Реала» выездной разгром, хотя соперник намного опаснее. Но в пяти парах шансы у двух команд. В четырех случаях победы в один мяч, а в пятом ничья. Выездные мячи больше не имеют решающего значения, поэтому ждем более открытый футбол в начале марта через две недели.