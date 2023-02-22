Правила и Дзюба сыграли за «Спартак». «Локомотив» преобразился после перерыва

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вчера, 22:46

Дерби с очень разными таймами.

Выводы об игре «Локомотива»

- Гол Магкеева отменили, сославшись на древнее правило. Не стоит искать заговор, где его нет. Камано во время голевой атаки был в явном офсайде, заметном невооруженным взглядом. Франсуа вступил в борьбу, помешал Мартинсу выскочить на мяч. Гол отменили законно. Иного варианта нет, это не серая зона правила, а очевидный активный офсайд. Арбитр VAR Сиденков подстраховал Безбородова.

- Обидно за «Локомотив», который во втором тайме отыграл на голову выше, чем в первом. Галактионов не сдался. Сразу замен не было, тренер никого не наказывал, но со временем освежил игру и перехватил инициативу. У Дзюбы были классные шансы сравнять счет. Ветерану не повезло. Нехотя Артем снова сыграл за «Спартак», особенно когда попал мимо «девятки» после удачного отскока мяча.

- «Железнодорожники» использовали с первых минут четырех новичков – Лантратова, Смольникова, Пиняева и Дзюбу. Этим отчасти можно объяснить слабый футбол до перерыва. Взаимопонимания не хватало. Главный тренер тоже новый, поэтому суета и обрезы помогали сопернику. С другой стороны, были сборы и готовились конкретно под оппонента, знакомого новичкам. Первый тайм хозяева провалили.

- «Локомотив» допустил девять ударов соперника из пределов штрафной площади в первом тайме, а пропустил после дальнего выстрела. Пруцев грамотно разобрался в окружении соперников в зеленых футболках, подработал мяч под левую ногу и точным ударом низом подытожил активный стартовый отрезок «Спартака». Центральные полузащитники хозяев часто проигрывали подбор.

- До перерыва у «Локомотива» неправильно работали фланги. Многое позволяли оппонентам на краях штрафной площади. Ссобенно слева, куда часто смещался Зобнин, помогая Хлусевичу и Зиньковскому. Дзюба остался без передач, что в его случае всегда ведет к диалогам на повышенных тонах с напарниками. «Старый шериф» разбегался и даже назван «Игроком матча», а вот Камано мало что показал. Странно, что его не заменили раньше.

Выводы об игре «Спартака»

- Полностью российский стартовый состав в матчах такого уровня увидим нечасто. Абаскаль рассудил логично. Морозная погода привычнее для Денисова, Литвинова и Чернова, чем для легионеров. Вот Тавареш, Мартинс и Дуарте и грелись на скамейке. На сборах практику получили многие футболисты, а кубковый поединок против одного из аутсайдеров чемпионата – шанс себя показать на будущее.

- У Кузьмичева и Магкеева было немало работы. Им повезло, что «Спартак» не смог использовать основную тройку в атаке. Промес сидел на скамейке, а драчуны Николсон и Соболев пропускали матч из-за дисквалификации после знаменитой драки против «Зенита». Квинси вышел после перерыва, но было заметно, что пропуск сборов не пошел ему на пользу. Увидели игрока, который словно только из лазарета.

- Выше лишь констатация, что давление на оборону Лантратова могло быть взрослее с основной тройкой атаки. Но не игнорируем хорошую работу Мелешина – смещался на правый фланг, Игнатова – располагался глубоко и порой низко, и Зиньковского – часто пытался резать угол, хотя немного неудачно выбирал угол захода, оказывался параллельно воротам. С другой стороны, все они после перерыва устали.

- Сердцем «Спартака» в дерби была середина поля. Литвинов и Пруцев организовали гол. Прессинг полузащитников позволял Зобнину располагаться выше и тревожить чужую защиту. Схему «Локомотива» растаскивали по ширине. Хозяева поля прижимались к своим воротам, поэтому со скамейки слышали команды «уже» и «выше». Наверное, в дерби Абаскалю не хватило только стопроцентной реализации.

- Пруцев снова забил «Локомотиву», но Лантратов точно не стал героем первого тайма и всего матча. Хотя «Спартак» выиграл, после перерыва рисковали. Не все перспективные атаки довели до ума. Не только у «Локомотива» были пасы в недодачу и неправильная оценка расстояний между футболистами. Команды старались, скорости присутствовали, но было видно, что это первый матч после долгого перерыва.

Цифровое измерение матча

- «Спартак» в Кубке России теперь семь раз сыграл против «Локомотива». И лишь сегодня сравняли счет – теперь у соседей по три победы и ничья. Мировая состоялась на стадии 1/4-й финала из двух матчей, как сейчас. Во второй стадии «Спартак» выиграл и сыграл в том сезоне в финале. После этого «Локомотив» оставил соседей без шанса на трофей – выиграл оба полуфинала в 2007-м году. Давненько в Кубке не виделись.

- Когда на дворе -12, а надо играть в профессиональный футбол, то на первом месте здоровье. Поэтому Пиняев и Зиньковский, поскольку они явно не такие крепкие ребята, как Дзюба, Чернов и Магкеев, весь матч на одном дыхании не провели. Кто быстрее адаптировался к погоде – того хватило на второй тайм. Было сложно Джикии, непросто Камано. Из-за огрехов и промахов после такой игры претензии не выставишь, поскольку погода вправду повлияла.

- 20 ударов на две команды, хотя лишь пять в створ, суммарный перевес по владению мячом на стороне «Спартака» примерно 40 на 60 % (во многом из-за статистики до перерыва), двадцать нарушений правил, немало угловых и мало по-настоящему грубых фолов позволяют констатировать, что обе команды сыграли прилично. «Спартак» хорошо готов, что видно, но ему нужна основная тройка в атаке. «Локомотив» тоже не стал слабее с новичками, но они пока не сыгрались в атаке.

Крепкие парни выигрывали борьбу чаще, а забил интеллектуальный хавбек Пруцев, пока не замерз. Борьба не завершена, а Дзюбу раззадорили оскорбления. «Локомотив» увидел, что может отрезками сыграть со «Спартаком» на равных.