«Шеффилд Юнайтед» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Уотфорд», который состоится 25 февраля 2023 года
«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» из Шеффилда в Чемпион Лиге находятся на второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «красно-белых». В 31-ом туре Чемпионшипа «Юнайтед» с большим счётом одержал победу над «Суонси». 15 февраля «клинки», открыв счёт первыми уже на пятой минуте матча, проиграли на своём поле команде «Мидлсбро».
На прошлых выходных «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:3 уступил в гостях команде «Миллуолл».
«Уотфорд»
«Жёлтая армия» занимает седьмое место в Чемпионшипе. Предлагаем вспомнить недавние футбольные поединки «шершней» за последнее время. Пропустив первым, «Уотфорд» избежал поражение в матче с «бродягами» из Блэкберна. Встреча команд завершилась вничью. На выезде в матче 32-го тура «золотые мальчики» раскатали ничью с «Бёрнли». На пятой добавленной минуте в конце игры «жёлтая армия» пропустила гол, упустив тем самым победу.
В напряжённой борьбе «Уотфорд» обыграл со счётом 3:2 команду «Вест Бромвич».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 1.86
- Ничья – 3.60
- Победит «Уотфорд» – 4.10
- Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 3.15
- Обе забьют — нет – 1.89
- Обе забьют — да – 1.83
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79
Статистика
- Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов
- В двух матчах из пяти последних «клинки» выиграли своих оппонентов
- За тот же период «шершни» одержали победу только в одной игре.
Прогноз
С 2009 года «Шеффилд» не выигрывает «золотых мальчиков». «Шершни» упустили победу в матче с «Бёрнли» на их поле только в конце встречи. А «бордовые» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Чемпион Лиги. Компания Pinnacle на победу «Уотфорда» в предстоящем поединке с «клинками» предлагает коэффициент 4.10. Победа не будет лёгкой, но она вполне возможна.