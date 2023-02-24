«Шеффилд Юнайтед» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Уотфорд», который состоится 25 февраля 2023 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» из Шеффилда в Чемпион Лиге находятся на второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «красно-белых». В 31-ом туре Чемпионшипа «Юнайтед» с большим счётом одержал победу над «Суонси». 15 февраля «клинки», открыв счёт первыми уже на пятой минуте матча, проиграли на своём поле команде «Мидлсбро».

На прошлых выходных «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:3 уступил в гостях команде «Миллуолл».

«Уотфорд»

«Жёлтая армия» занимает седьмое место в Чемпионшипе. Предлагаем вспомнить недавние футбольные поединки «шершней» за последнее время. Пропустив первым, «Уотфорд» избежал поражение в матче с «бродягами» из Блэкберна. Встреча команд завершилась вничью. На выезде в матче 32-го тура «золотые мальчики» раскатали ничью с «Бёрнли». На пятой добавленной минуте в конце игры «жёлтая армия» пропустила гол, упустив тем самым победу.

В напряжённой борьбе «Уотфорд» обыграл со счётом 3:2 команду «Вест Бромвич».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 1.86

Ничья – 3.60

Победит «Уотфорд» – 4.10

Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов

В двух матчах из пяти последних «клинки» выиграли своих оппонентов

За тот же период «шершни» одержали победу только в одной игре.

Прогноз

С 2009 года «Шеффилд» не выигрывает «золотых мальчиков». «Шершни» упустили победу в матче с «Бёрнли» на их поле только в конце встречи. А «бордовые» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Чемпион Лиги. Компания Pinnacle на победу «Уотфорда» в предстоящем поединке с «клинками» предлагает коэффициент 4.10. Победа не будет лёгкой, но она вполне возможна.