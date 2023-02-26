«Салернитана» — «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Монца», который состоится 26 февраля 2023 года

«Салернитана»

Команда неплохо выступала в начале нынешнего сезона Серии А, но к его середине результаты заметно ухудшились. Перед стартом очередного тура «Салернитана» занимает только 16 место и имеет 21 балл в активе. В игре с «Монцей» хозяевам следует играть аккуратно, ведь соперник сейчас выступает более успешно и даже является фаворитом это встречи среди букмекеров.

19 февраля «Салернитана» уступила на своем поле «Лацио» (0:2), а 12 февраля на выезде проиграла прямому конкуренту «Вероне» (0:1).

«Монца»

В прошлом туре команда из пригорода Милана проиграла и прервала свою серию без поражений в чемпионате. Тем не менее, «Монца» готова и дальше бороться за место в середине турнирной таблице, а сейчас располагается на 11 месте с 29 баллами и отстает на один балл от ближайшего соперника. Гостям очень важно выиграть этот поединок и закрепиться на своей позиции, а возможно подняться еще выше.

18 февраля «Монца» уступила на своем поле «Милану» (0:1), а 12 числа на выезде обыграла непростую «Болонью» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 3.8

Ничья – 3.3

Победит «Монца» – 2.08

Статистика

«Салернитана» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монца» выиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Салернитана» проиграла «Монце» три последних матча подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Гости выглядят на данный момент более убедительнее «Салернитаны» и наверняка смогут забить первыми, что существенно облегчит им задачу на весь поединок.