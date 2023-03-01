«Блэкберн» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Блэкберн» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 4 марта 2023 года

«Блэкберн»

«Бродяги» на текущий момент занимают четвёртую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа. Девять матчей подряд «сине-белые» не уступают своим соперникам. С минимальным счётом «риверсайдцы» в матче 33-го тура Чемпион Лиги обыграли «лебедей» из Суонси. На своём поле «Блэкберн» одержал победу над «Блэкпулом». Единственный гол в игре забил Долан в первом тайме.

25 февраля со счётом 3:1 в гостях «бродяги» обыграли команду КПР .

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» в Чемпион Лиге находятся на втором месте. Предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием «Юнайтед» за последнее время. В матче 32-го тура, открыв счёт первыми уже на пятой минуте игры, «клинки» проиграли дома «Мидлсбро». В напряжённой борьбе «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение от команды «Миллуолл» в гостях.

На прошлых выходных «красно-белые» с минимальным счётом обыграли «шершней» из Уотфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 3.40

Ничья – 3.40

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 2.05

Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

Четыре личные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов

Три матча подряд «риверсайдцы» обыгрывают своих оппонентов

Из пяти крайних матчей «клинки» выиграли в трёх.

Прогноз

Статистика очных матчей указывает нам на преимущество «клинков». «Бродяги» играют дома, поэтому рассчитывать на лёгкую игру «Юнайтед» не приходится. Предлагаем довериться статистике. Встречи команд обычно отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов предлагает коэффициент 1.97.