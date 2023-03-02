«Спартак» — «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Урал», который состоится 04 марта 2023 года

«Спартак»

Московский коллектив провел качественную подготовку в зимний перерыв, что подтвердил проход в следующую стадию кубка России на днях. Сейчас «Спартак» имеет в своем активе 36 очков и отстает от лидера на шесть пунктов, поэтому ближайшие игры «красно-белым» важно побеждать. Тем не менее, «Урал» сейчас является непростым оппонентом, поэтому зрителей ждет интересное противостояние.

27 февраля и 22 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» в кубке России (4:2, 2:1) и прошел уже в полуфинал турнира.

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга после полного провала на старте сезона смог в его середине стабилизировать ситуацию и выйти на 10 место с 21 очком. Команда очень не хочет бороться за выживание и имеет серию матчей без поражений, что создаст дополнительные проблемы для «Спартака», который большую часть времени проведет на половине «Урала». Даже ничья станет для гостей достойным результатом.

22 и 27 февраля «Урал» прошел «Ростов» в полуфинале кубка России по сумме двух матчей (1:1, 2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.55

Ничья – 4.5

Победит «Урал» – 5.6

Статистика

Московский клуб выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

11 последних матчей «Урала» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Урал» проиграл пять последних матчей «народной команде»

Четыре из шести последних матчей завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева смогут провести качественный поединок и обыграть своих гостей в 1-2 забитых мяча.