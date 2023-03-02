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«Спартак» — «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:03
«Спартак» — «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Урал», который состоится 04 марта 2023 года

«Спартак»

Московский коллектив провел качественную подготовку в зимний перерыв, что подтвердил проход в следующую стадию кубка России на днях. Сейчас «Спартак» имеет в своем активе 36 очков и отстает от лидера на шесть пунктов, поэтому ближайшие игры «красно-белым» важно побеждать. Тем не менее, «Урал» сейчас является непростым оппонентом, поэтому зрителей ждет интересное противостояние.

27 февраля и 22 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» в кубке России (4:2, 2:1) и прошел уже в полуфинал турнира.

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга после полного провала на старте сезона смог в его середине стабилизировать ситуацию и выйти на 10 место с 21 очком. Команда очень не хочет бороться за выживание и имеет серию матчей без поражений, что создаст дополнительные проблемы для «Спартака», который большую часть времени проведет на половине «Урала». Даже ничья станет для гостей достойным результатом.

22 и 27 февраля «Урал» прошел «Ростов» в полуфинале кубка России по сумме двух матчей (1:1, 2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спартак» – 1.55
  • Ничья – 4.5
  • Победит «Урал» – 5.6

Статистика

  • Московский клуб выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
  • 11 последних матчей «Урала» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • «Урал» проиграл пять последних матчей «народной команде»
  • Четыре из шести последних матчей завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева смогут провести качественный поединок и обыграть своих гостей в 1-2 забитых мяча.

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