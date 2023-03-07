Вылет «Челси», Поттер – на выход. «Боруссия» добудет победу в Лондоне, на кону четвертьфинал ЛЧ

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сегодня, 15:16

Потенциальная сенсация всё ближе.

Результат предыдущей игры этих команд нам удалось предсказать лишь частично – дортмундцы и правда продолжили победную серию, но сам матч оказался нерезультативным.

Полезно узнать о «Челси»

- Ответный поединок пройдет в Лондоне – пока это единственный козырь в рукаве «аристократов», своя публика будет подгонять команду вперед.

- Хотя неудачный этап для «синих» в сезоне фанатам порядком поднадоел – начиная с января, подопечные Грэма Поттера одержали лишь две победы: над «Кристал Пэлас» в середине января и над «Лидсом» в начале марта (оба – 1:0). И это еще полбеды – у «синих» большие проблемы с реализацией моментов. За 5 матчей в феврале «Челси» забил лишь 1 мяч. В январе статистика чуть лучше – 3 гола за 6 встреч. При этом больше одного мяча в одном матче лондонцы не забивали с декабря.

- Ужасная статистика подкрепляется минимальным вкладом в голы команды новобранцев. Результативными действиями отличились лишь Жоау Фелиш и Энцо Фернандес – они соорудили гол в ворота «Вест Хэма». Между тем Михаил Мудрик так и не открыл счет своим голам в составе английского гранда.

- Еще недавно говорили, что Грэму Поттеру нечего бояться – сообщалось, что боссы «аристократов» понимают сложность ситуации, в которую попал главный тренер, и не станут его увольнять, даже если «Челси» по итогам текущего чемпионата Англии не заработает путевку в Лигу чемпионов. Такое положение дел подтверждает и сам наставник:

Я общался с владельцами. Все по-прежнему — они всегда меня поддерживали. Я уже четыре месяца работаю под давлением и получаю постоянные вопросы об их поддержке. Болельщики расстроены. Это справедливо. Болельщикам не все равно. Когда они расстроены, то выражают свои эмоции.

Но более свежие инсайды говорят об обратном. Атмосфера в коллективе накаляется – появились слухи о недовольстве многих футболистов тем, что они стали все чаще оставаться в запасе. Руководство клуба собирается принять решение относительно английского менеджера, опираясь на результаты «синих» в двух первых матчах марта. Поединок с «Лидсом» завершился победой «аристократов», но, пожалуй, в разы важнее будет исход противостояния с дортмундцами.

- Сам Поттер обеспокоен качеством тренировочного процесса в команде – из-за большого количества игроков основы проводить двусторонку, равномерно задействуя всех, не получается. Этот фактор может оказаться дополнительным аргументом в пользу немецкого коллектива.

Ориентировочный состав «Челси» (4-2-3-1): Аррисабалага – Чилуэлл, Бадьяшиль, Кулибали, Аспиликуэта – Лофтус-Чик, Фернандес – Стерлинг, Фелиш, Зиеш — Хаверц.

Полезно узнать о «Боруссии» Дортмунд

- «Черно-желтые» хорошо реализовали установку на первую игру против «Челси». Лондонцы чаще забирают мяч, что Эдину Терзичу только на руку – его подопечные отлично чувствуют себя в условиях, при которых требуется играть вторым номером. В итоге Гости чаще владели мячом, но «Боруссия» реализовала свой момент и удержала победу в Дортмунде.

- Подопечные Эдина Терзича сильно преобразились по сравнению с первой частью текущего сезона – дортмундцы продлили победную серию до 10 матчей, а после 1:0 с «Челси» успели разделаться с «Гертой», «Хоффенхаймом» и «Лейпцигом». Прямо сейчас лишь «Боруссия» выдерживает темп «Баварии» — соперники борются за лидерство в Бундеслиге и оставили позади команды, которые еще недавно вклинивались в их гонку. В активе «черно-желтых» и мюнхенцев по 49 очков, тогда как «Унион», идущий на третьем месте, набрал только 44 балла. И судя по всему, отрыв будет лишь увеличиваться.

- В пользу «Боруссии» говорит и календарь. После матча против «Челси» у коллектива Терзича не будет принципиальных соперников – «Шальке» и «Кельн» далеки от борьбы за чемпионство и не представляют особой опасности. Важнейший поединок с «Баварией» запланирован на начало апреля.

- К слову, есть и проблемы. Ответный поединок «Боруссия» будет вынуждена провести без основного голкипера – Кобель вряд ли попадет в заявку из-за мышечной травмы. Также матч пропустит Карим Адейеми – ему тоже предстоит восстанавливаться после повреждения. Его сменщик Дониэлл Мален будет отсутствовать по этой же причине.

Ориентировочный состав «Боруссии» (4-3-3): Мейер – Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф – Беллингем, Джан, Озджан – Ройс, Аллер, Брандт.

Полезно узнать о противостоянии

- По сравнению с предыдущим матчем мало что изменилось – до этого команды не пересекались на международных соревнованиях, это будет их вторая игра.

- Предыдущая встреча, на удивление оказалась нерезультативной – немцам хватило одного гола для победы, его автором стал Карим Адейеми, ассистировал ему Рафаэл Геррейру. В ответном матче мы Карима не увидим.