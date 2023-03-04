Борцы за чемпионство против главного разочарования в АПЛ. «Ливерпуль» отомстит МЮ и ворвётся в топ-5

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сегодня, 19:22

Дома «мерсисайдцы» играют лучше.

Полезно узнать о «Ливерпуле»

- Кажется, что «Юнайтед» и «Ливерпуль» вдруг поменялись местами – «красные дьяволы» идут в топ-3, копят силы, чтобы обогнать «Ман Сити» и нацеливаются на погоню за «Арсеналом». «Мерсисайдцы» тем временем предпринимают новую попытку забраться в еврокубковую пятерку, а в Лиге чемпионов не могут удержать преимущество над мадридским «Реалом». Впрочем, на этом параллели заканчиваются – «красных», в отличие от МЮ в недавнем прошлом, не раздирают внутренние конфликты, да и деньги клуб тратит рационально.

- Проблемы подопечных Юргена Клоппа заключаются скорее в кризисе стиля. Знаменитый гегенпрессинг «мерсисайдцев» перестал давать привычный эффект – команда стала допускать больше ошибок при игре без мяча (выдвигается так же высоко, но действует не так эффективно). Немецкий менеджер в поиске решения отошел от привычной структуры прессинга – но в период поиска «красные» оказались еще более уязвимы.

- В таком состоянии английскому гранду приходится играть с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. И что удивительно, в первом тайме «Ливерпуль» даже оказывал должное сопротивление, показывая привычную игру. Только вот надолго такого проблеска не хватило – «сливочные» быстро оклемались и отыграли 2 мяча, пропущенные в дебюте. Дальше уже сценарий матча перешел под контроль Карло Анчелотти, во втором тайме мадридцы ушли в отрыв. Перед второй встречей у «Реала» преимущество в 3 мяча, к тому же забитые в гостях, а второй поединок пройдет в Мадриде. Худший расклад для «мерсисайдцев».

- В то же время есть повод для оптимизма – «Ливерпуль» спокойно прошел февральский отрезок в чемпионате Англии. «Красные» уверенно переиграли «Эвертон» и «Ньюкасл» (2:0), поделили очки с «Кристал Пэлас». Поражение только одно – от «Вулверхэмптона» 4 февраля.

- Так «мерсисайдцы» воспользовались осечками «Ньюкасла» и «Брайтона» и выбрались на 6-е место. По итогам 25 туров в активе «Ливерпуля» 39 очков. Отставание от последней команды из топ-5 составляет 2 балла, так что при удачном стечении обстоятельств подопечные Юргена Клоппа спихнут «Ньюкасл» уже в эти выходные.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд – Байчетич, Фабиньо, Милнер – Нуньес, Гакпо, Салах.

Полезно узнать о «Манчестер Юнайтед»

- Манкунианцы сдержанно относятся к первому трофею под руководством Эрика тен Хага. Игрокам не стоит забывать, что еще год назад в положении клуба сложно было уловить хоть какие-то перспективы, а так быстро проблемы не решаются – просто голландский менеджер эффективно их замаскировал и дополнил своими принципами. А перенести их на поле помогают такие игроки, как Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Лисандро Мартинес, Маркус Рэшфорд. В любом случае о борьбе за чемпионство, Кубке Англии и победе в ЛЕ одновременно говорить рановато.

- В то же время триумф в Кубке Английской Лиги дает «красным дьяволам» необходимый импульс – в команде со времен Оле-Гуннара Сульшера не было настолько позитивной атмосферы. На этом фоне «Юнайтед» дожал «Барселону» — отлично сыграл на том, что каталонцы не могут поддерживать одинаковое давление на протяжении всего матча. В результате что в первой, что в ответной встрече оба своих мяча МЮ забивал во втором тайме. Теперь «красные дьяволы» в 1/8 финала Лиги Европы сойдутся с «Бетисом».

- Набрали 4 очка в двух играх с «Лидсом», прихлопнули «Лестер» и удержали победный счет с «Кристал Пэлас» — у «Юнайтед» отличные показатели в феврале, тен Хага за это номинировали на тренера месяца. Клуб закрепился в первой тройке и готов двигаться дальше. От «Сити» они отстают на 6 очков, от лидирующего в АПЛ «Арсенала» — на 11. Матч против «Ливерпуля» в такой упорной борьбе – важная точка. В первом круге как раз с него начался подъем манкунианцев. В воскресенье будет сложнее – МЮ сыграет в гостях.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан, Ван-Биссака – Забитцер, Фред – Санчо, Вегхорст, Фернандеш – Рэшфорд

Полезно узнать о противостоянии

- Прошлая встреча с участием этих команд проходила в конце августа – к ней МЮ подходил с двумя поражениями в стартовых турах, уже поговаривали, что при тен Хаге в команде ничего не изменится. Между тем «Ливерпуль» дважды сыграл вничью и считался фаворитом матча. Каково же было удивление, когда к 53-й минуте «красные дьяволы» повели 2:0! После этой победы МЮ набирал очки в 9 из 10 игр чемпионата.

- Обе команды активно поддерживают атакующую модель игры – и поэтому в большинстве поединков между ними мы видим перестрелки. Общее количество мячей за 2 матча в предыдущем сезоне АПЛ – 9:0 в пользу «Ливерпуля. Еще годом ранее – 11 мячей на двоих за 3 встречи (одна из которых – 0:0).

Прогноз Soccer.ru: „Ливерпуль“ предельно собран, когда речь заходит о домашних встречах – в текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа одержали на своем поле 12 побед, а в гостях – 6. К тому же в чемпионате у „красных“ 4-матчевая серия без поражений. Поставим на победу „мерсисайдцев“ — для „Юнайтед“ это будет хорошим способом опуститься с небес на землю и качественно подготовиться к поединку с „Бетисом“.