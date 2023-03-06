Мбаппе в ловушке «Баварии», а Конте в лабиринте «Милана». Загадки Лиги чемпионов

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сегодня, 21:04

Впереди четыре решающих матча.

Лига чемпионов не позволит скучать. Через неделю интересный поединок «Порту» и «Интера». А еще классика Лиги чемпионов, попытка «Ливерпуля» взять реванш у «Реала» в гостях. Также «Лейпциг» попробует не нарваться на разгром от «Манчестер Сити» в Англии. И немцам из «Айнтрахта» нечего терять в Неаполе – будут атаковать после домашнего поражения.

Но на неделе с восьмым марта хватает подарков не только для женщин, которые смотрят футбол. «Бенфике», хотя она обыграла «Брюгге» в два мяча в гостях, не стоит расслабляться. Соперник обозлен после серии неудач. В остальных парах интрига цветет и пахнет. Отметим аргументы за обе стороны, чтобы стало проще делиться прогнозами на ближайшие поединки.

«Бавария» — ПСЖ

За Мюнхен. Джамал «Бэмби» Мусиала показывает взрослый футбол. У него 11 голов и 8 ассистов в Бундеслиге. В Лиге чемпионов в новом сезоне не забивал, и это повод огорчить Доннарумму. «Бавария» проиграла неудобному сопернику – «Боруссии» М, но это единственное поражение Нагельсманна в 23 матчах с сентября. Немцы мощные, пускай без Нойера, Эрнандеса, Мазрауи и Павара. Зато Мане вернулся, а Садио на многое способен. Попробует защитить «Баварию» от домашнего поражения.

За Париж. Килиан «Кикс» Мбаппе – французский ответ на Мусиалу. Лучший снайпер в истории ПСЖ в хорошем настроении. Месси и Мбаппе убрали с пути «Марсель». «Монако» Головина тоже не готов к чемпионской гонке. Все силы ПСЖ брошены на Лигу чемпионов. Пускай травмы у Неймара, Хакими и Санчеша, у Гальтье сильный состав с невероятными нападающими. Осталось лишь дождаться вечера, когда Рамос и Маркиньос позволят Доннарумме отдохнуть, а центр поля отработает на зависть Киммиху и Горецке.

«Тоттенхэм» — «Милан»

За Лондон. У Конте всего два поражения от «Милана» в тренерской карьере. Хотя «шпоры» проигрывают в АПЛ – получили разгром от «Лестера» и уступили «Вулверхэмптону», речь о команде с сильным составом. Кейн и Сон могут отыграть поражение 0:1 в Милане. Также не ставим под сомнение желание Перишича и Кулусевски, знакомых с «Миланом», пройти дальше. Хотя у «шпор» потери – Льорис и Бентанкур в лазарете, а Дайер дисквалифицирован, итальянцам будет сложно.

За Милан. Устроит любая ничья, хотя играть на нее опасно. Зато вернулся в ворота Меньян. Пусть нет в заявке на Лигу чемпионов Ибрагимовича, может сыграть в хорошо знакомом городе Жиру. Для него дерби против «Тоттенхэма» были нормой, когда выступал за «Арсенал» и «Челси». «Милан» может повторить схему соперника, упереться в центре поля, не проигрывать на флангах. А того же Леау просматривают скауты больших клубов, португальцу пора себя показать.

«Бенфика» — «Брюгге»

За Лиссабон. Из четырех матчей у этого будет самая скромная аудитория. За «орлов» говорит гостевая победа. Также подопечные Скотта Паркера продолжают серую серию – два победы в последних четырнадцати матчах. Даже странно, что «Брюгге», который так четко работал в группе с «Атлетико» и «Байером», которых оставил позади, теперь не знает, что делать с «Бенфикой». А вот у команды Шмидта все четко. Готовят Силву, Флорентину и Рамуша для покупателей.

За Брюгге. Команде Миньоле и Ванакена нечего терять. Нужно показать лучший футбол за последние месяцы, чтобы в камбэк поверили все игроки и тренер. Помним, что они сотворили с «Порту» в группе, выиграли в Португалии 4:0. Сейчас команда с интересными молодыми футболистами на такое не способна. Но достаточно забить быстрый мяч, чтобы оборона с Отаменди и Влаходимосом занервничала. Паркеру важен сильный дебют. А если дадут «Бенфике» время на старте матча – проиграют еще раз.

«Челси» — «Боруссия» Д

За Лондон. Никто не знает, чего ждать от «Челси», даже Поттер. Зато догадываемся, что унизительный по форме вылет от «Боруссии» Д отправит Грэма в отставку. Пока ходит по краю и получил индульгенцию на один матч, когда переиграл «Лидс» дома. За «Челси» говорит наполнение матча в Дортмунде. Англичане понимали, как действовать против «Боруссии», хоть и проиграли в один мяч. По-прежнему есть проблемы с составом. Дисквалификация у Маунта, травмы у Силвы, Аспиликуэты, Канте, Менди. Не до конца готов Джеймс. Но Фелишу, Хаверцу и Стерлингу стыдно бояться Зюле и Шлоттербека, если задача – отыграть один мяч.

За Дортмунд. За немцев говорит победа в один мяч дома, а также хорошее настроение. Восемь туров назад «Боруссия» Д шла шестой в таблице Бундеслиги, значительно уступая лидеру из Мюнхена. Сейчас «Бавария» и «шмели» делят первое место, у них поровну пунктов. У Дортмунда серия из десяти побед подряд в новом году. Но не всегда эти успехи легкие. Немало побед в один мяч, как против «Челси». С другой стороны, психологически прошли необходимые изменения. Джан, Ройс, Беллингем и Аллер чувствуют свою силу. Как организм их форварда поборол опасную болезнь, так «Боруссия» Д планирует побеждать ближайших соперников. Важно не играть на ничью и не дарить игрокам «Челси» пространство.