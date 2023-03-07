На дне Английской Премьер-Лиги серьёзная конкуренция. Борьба за выживание в АПЛ будет длиться до последнего тура

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сегодня, 08:55

В гонке идут как минимум 7 команд

«Борнмут» – 25 матчей, 21 очко

«Вишни» весь сезон находятся на грани вылета. Команда была готово серьезно усилиться в зимнее трансферное окно, и даже велись слухи о возможном приобретении Николо Дзаньоло, но заполучили только Хамеда Траоре из «Сассуоло» и Илью Забарного из киевского «Динамо».

Клуб не опустился, как может показаться на первый взгляд. За 9 матчей у команды 6 поражений, 2 ничьи и 1 победа, но календарь был далеко не из легких. На прошедших выходных «Борнмут» забил 2 мяча в ворота «Арсенала», один из которых чуть не стал рекордным в АПЛ по скорости. Биллинг отличился забитым голом спустя 9 секунд и 11 миллисекунд после стартового свистка – это второй результат в истории чемпионата. «Вишни» борются и вряд ли собираются сдаваться, но из конкурентов в оставшейся части сезона значатся только «Саутгемптон» и «Эвертон».

«Саутгемптон» – 25 матчей, 21 очко

У «святых» в этом сезона сплошная тренерская чехарда и многие игровые проблемы. В январе 2020-го у клуба появился новый владелец, который провел массовую закупку летом, взяв курс на омоложение состава. Это сказалось на результатах. Кроме того, после ухода Ральфа Хазенхюттля был назначен малоизвестный Натан Джонс. Специалисту дали контракт на 3,5 года, но за 8 матчей он потерпел 7 поражений и выиграл лишь 1 игру.

После увольнения Джонса «святые» одержали 2 победы в 4 встречах и теперь все выглядит не так уж и плохо, однако календарь на оставшуюся часть сезона вряд ли радует болельщиков команды, да и к тому же обновленный состав еще далек от того, чтобы называть его сыгранным. До конца сезона им предстоит сыграть с 2 конкурентами по борьбе за выживание.

«Эвертон» – 26 матчей, 22 очка

Руководство «ирисок» долгое время продолжало поддерживать на посту главного тренера своего клуба Фрэнка Лэмпарда. Однако в конце января их терпение лопнуло и последовало расторжение контракта. На его место был приглашен известный по «Бернли» Шон Дайч. Англичанину не понадобилось много времени, и в своем первом же матче он сотворил сенсацию, обыграв лидеров чемпионата. После прихода Дайча «ириски» одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

«Лидс» – 25 матчей, 22 очка

«Павлины» долгое время собирали команду под американского специалиста Джесси Марша и даже делали трансферы именно под его стиль. Команда выглядела на поле очень неплохо и напоминала собой очень сырую версию «Брайтона» прошедших лет – если взглянуть на продвинутую статистику, становится понятно, что футболисты имели явные проблемы с реализацией моментов.

Однако результаты определенно не радовали ни болельщиков, ни владельцев клуба. К началу февраля «Лидс» находился в зоне вылета, а при Джесси Марше одержал 8 побед в 32 матчах. По сути, Марш не вывел команду на новую ступень и при уходе оставил ее на том же уровне, что и в начале своей карьеры на северо-западе Англии. На его место пришел знакомый по «Рубину» и «Уотфорду» Хави Грасия, и сейчас команда занимает 17-ю строчку в АПЛ – впереди конкурирующие с «павлинами» «Вест Хэм», «Ноттингем Форест» и «Борнмут».

«Вест Хэм» – 25 матчей, 23 очка

«Молотобойцев» можно назвать одними из претендентов на звание «главное разочарование сезона». В предыдущих кампаниях подопечные Дэвида Мойеса исправно боролись за попадание в еврокубки и выступают в них даже сейчас – в марте пройдут матчи 1/8 Лиги Конференций, где им предстоит сыграть с кипрским клубом АЕК .

Нельзя сказать, что именно произошло в стане лондонского клуба. Команда качественно провела трансферную кампанию, заполучив одного из самых талантливых бразильцев в лице Пакета, укрепив оборону и нападение. Однако результаты не складываются, но и Мойеса не увольняют. «Молотобойцы» все еще остаются не самым удобным соперником, а в оставшемся календаре их ждут «Саутгемптон», «Борнмут» и «Лидс». Скорее всего, им удастся сохранить прописку в АПЛ , но вряд ли в нем останутся лидеры клуба в лице Райса и того же Пакета.

«Лестер» – 25 матчей, 24 очка

«Лисы» в текущем сезоне больше напоминают маятник, поскольку чередуют хорошие отрезки с по-настоящему ужасающими. Команда то проводит отрезок из 8 матчей, 6 из которых завершились победой, то проигрывает 5 матчей из 6. Нельзя сказать, почему именно стабильность у подопечных Брендана Роджерса отсутствует, но одной из главных проблем «Лестера» являются игроки.

Руководство клуба практически не тратится и не приобретает футболистов, а все пришедшие вряд ли могут назваться исполнителями уровня как минимум средней части таблицы. Кроме того, истекают контракты лидеров команды – Тилеманс уйдет ближайшим летом в качестве свободного агента, а Джеймса Мэддисона, скорее всего, купит один из топовых коллективов Англии, поскольку его контракт истекает летом 2024 года. Положение у Брендана Роджерса не самое радужное, но игра команды все же позволяет предполагать, что в следующем сезоне «Лестер» будет в АПЛ . К тому же календарь у «лис» вряд ли можно назвать сложным.

«Ноттингем Форест» – 25 матчей, 26 очков

«Лесники» провели одну из самых больших трансферных кампаний не только летом, но и зимой. Если взглянуть на состав, можно увидеть немало известных звезд – Кейлор Навас, Ренан Лоди, Дин Хендерсон, Джесси Лингард, Серж Орье и многие другие. За два трансферных окна клуб потратил порядка 180 миллионов евро на 30 игроков. Большая закупка редко приносит успех, но похоже, что клубу удастся выполнить задачу минимум на текущий сезон, сохранив прописку в Премьер-Лиге.

«Ноттингем» нельзя назвать коллективом середины таблицы чемпионата, но сложилось так, что в текущем сезоне есть команды, которые имеют более внушительные проблемы, как в игровом плане, так и с результатами.