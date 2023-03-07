Соперник «Сити» и новый португальский флагман. Их проход в 1/4 финала ЛЧ будет сенсацией

Выбивать фаворитов – традиция еврокубка.
Редкие сезоны в Лиге чемпионов обходятся без «темных лошадок», которые выбивают фаворитов. Одними из последних были «Монако», «Аякс», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Лион». Перед стартом ответных матчей в 1/8 финала самое время подумать, кто прорвется в решающие стадии в этом сезоне.
Главный претендент — «Наполи»
В плоскости сухих цифр потенциальный проход неаполитанцев до стадии 1/4-1/2 финала – действительно неожиданный прорыв. Годом ранее подопечные Лучано Спаллетти выступали в Лиге Европы, дважды проигрывали «Спартаку» и довольствовались вторым местом в группе. Сейчас же даже на фоне «Ливерпуля» выглядели прилично и вышли в плей-офф в качестве лидера квартета.
Но на самом деле «Наполи» сложно сравнивать с другими клубами-сенсациями. «Аякс», «Вильярреал» и другие – все это разовый прорыв, импульс, который затух так же быстро, как появился. Проект Спаллетти наоборот – результат поступательной работы, который неаполитанцы способны развить.
У клуба качественный подбор игроков, которые быстро прогрессируют. В центре поля сложилась качественная связка Лоботка-Ангисса-Зелиньски – каждый из этого трио дополняет партнеров. В атаке функционал расширился с приходом Хвичи Кварацхелии, а защита стала надежнее при Ким Мин-Джэ. Поэтому прямо сейчас «Наполи» — не просто теневой фаворит, а команда, которая по подбору игроков спокойно может претендовать на попадание в полуфинал. Вау-эффект производит скорее то, как быстро они набрали вес и обрели уверенность.
«Бенфика» проделала работу над ошибками
За последние 10 лет «орлы» лишь трижды побывали в плей-офф ЛЧ – в сезонах 2015/16 и 2021/22 доходили до четвертьфинала, в кампании 2016/17 остановились на стадии 1/8 финала.
Долгое время более успешно в главном еврокубке себя проявлял «Порту», который за последние 5 лет 4 раза отбирался в плей-офф и дважды проходил в 1/4.
В 2020 году боссы «Бенфики» сделали ставку на Жорже Жезуша – португальский менеджер заложил основу для 4 чемпионств коллектива подряд. Теперь он приходил, чтобы продолжить победные традиции и вывести команду на новый уровень в международных соревнованиях. С первой попытки осуществить задуманное не удалось, зато в кампании 2021/22 «Бенфика» оказалась в четвертьфинале, обыграв в 1/8 «Аякс».
Прошлым летом в клубе вновь сменился главный тренер, у руля встал Роджер Шмидт. Немцу удалось добиться необходимого эффекта – «орлы» удерживают лидерство в национальном чемпионате, а в первом матче плей-офф ЛЧ уверенно переиграли «Брюгге». За весь сезон португальцы проиграли в основное время лишь раз («Браге» в декабре), а на групповом этапе ЛЧ навязывали сопротивление даже «ПСЖ» — противостоять европейским грандам им по плечу, так что при стечении обстоятельств «Бенфика» может замахнуться и на полуфинал.
«Боруссии» нужно набить ценник на Беллингема
Не сказать, что в Дортмунде собрался мощнейший коллектив, как это было с «Монако» и «Аяксом». Есть несколько вводных, благодаря которым шансы «черно-желтых» на продолжение пути в ЛЧ становятся выше.
Прежде всего дело в главном тренере Эдине Терзиче. Немецкий менеджер идеально реализует сценарий, в котором его команда реже владеет мячом. У «Боруссии» достаточно резвые фланги и Джуд Беллингем – лидер коллектива по количеству ударов и отборов за матч.
На этот фактор наслаивается то, с кем немцы играют. «Челси» стремится владеть мячом, что изначально позволяет «Боруссии» играть так, как им удобно. При этом «аристократы» испытывают огромные проблемы в построении игры – новичков в команде слишком много, что отрицательно сказывается на тренировочном процессе. Плюс не получается сформировать устойчивый костяк – стартовый состав сильно меняется. Отсюда проблемы с сыгранностью и реализацией.
Дортмундцы воспользовались слабостью соперника и добыли победу в первом матче. Ответная встреча пройдет в Лондоне. И хоть сомнительно, что «Боруссия» сможет выдержать натиск «синих» в гостях, у немцев есть рычаги давления, чтобы продвинуться дальше. А в 1/4 можно замахнуться на повторение сценария – европейские гранды владеть мячом тоже любят.
«Лейпциг» должен воспользоваться слабостями Гвардиолы
Всем прекрасно знаком комплекс Гвардиолы. Испанский менеджер регулярно пытается изобрести велосипед в решающих стадиях ЛЧ – придумывает новые установки для игроков там, где этого делать не следует, и сам усложняет выполнение задачи. В итоге такие решения мешают «горожанам» пройти дальше – футболисты в новых ролях не могут показать свой максимум и вынуждены тратить время на адаптацию, увеличивается процент брака, а темп замедляется. И на этот раз такая особенность всплыла еще раньше чем обычно – в 1/8 финала против «Лейпцига».
Пеп вновь использовал расстановку 3-4-2-1, которую начал активнее задействовать в последнее время. При этом на позицию латераля на правой бровке он перевел Кайла Уокера – англичанин впервые за долгое время столкнулся с необходимостью в одиночку держать фланг. Рияд Марез вышел под нападающим и играл ложную десятку, покрывая все поле.
«Лейпциг» не смог воспользоваться перестановками «Сити» в полной мере – из-за ошибки Шлагера пропустил первый мяч. Но в сухом остатке равенство на табло для немцев – не такой плохой исход. Ответный матч придется играть в гостях, но можно быть уверенным, что Гвардиола снова пойдет на эксперименты – и в таком случае подопечные Марко Розе будут близки к тому, чтобы сенсационно пробраться в четвертьфинал. Повторить результат сезона-2019/20 (полуфинал ЛЧ) им вряд ли удастся, но даже попадание в 1/4 – тем более в противостоянии с «Сити» — большой успех.
А Гвардиола воспользуется слабыми сторонами Гвардиолы.
35 летний Месси на ЧМ-22 оставил в дураках Йошко Гвардиолу и пешком ушёл от 21 летнего защитника сборной Хорватии и РБ Лейпциг и отдал результативный пас.
А Гвардиола воспользуется слабыми сторонами Гвардиолы.
35 летний Месси на ЧМ-22 оставил в дураках Йошко Гвардиолу и пешком ушёл от 21 летнего защитника сборной Хорватии и РБ Лейпциг и отдал результативный пас.