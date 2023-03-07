«Лестер» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1678216473

сегодня, 22:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» – «Челси», который состоится 11 марта 2023 года

«Лестер»

В Премьер-лиге на текущий момент «лисы» находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить результаты матчей с участием «синих» за последнее время. Четыре игры подряд «Лестер» уступает своим соперникам. Дома с минимальным счётом «лисы» проиграли «канонирам». В 1/8 Кубка Англии с разницей в один мяч «синие» потерпели поражение от «бродяг» из Блэкберна.

«Саутгемптон» взял верх над «Лестером» с минимальным счётом в рамках матча прошлого тура.

«Челси»

Лондонская команда в чемпионате Англии занимает десятое место. Ознакомимся с недавними матчами «пенсионеров», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче. С минимальным счётом на своём поле «Челси» уступил «святым» из Саутгемптона. Всухую, пропустив пару мячей, «пенсионеры» потерпели поражение от «шпор».

В прошлом туре со счётом 1:0 «Челси» выиграл дома «павлинов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 3.70

Ничья – 3.55

Победит «Челси» – 2.05

Победит «Челси» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.04

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти крайних

В четырёх матчах из пяти последних «лисы» проиграли своим оппонентам

За тот же период в трёх поединках «пенсионеры» уступили.

Прогноз

Почти два года «Лестер» не выигрывает у «Челси». Компания Pinnacle на победу «лисов» предлагает коэффициент 3.70. На своём поле со счётом 0:1 «Лестер» уступил «Арсеналу». В будущей игре на своём поле «лисы» не без труда, но могут взять три очка.