ПСЖ не смог купить победу в ЛЧ. Уйдут Мбаппе, Хакими, Рамос и Гальтье

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сегодня, 20:23

Впереди перезагрузка, но с тренером не определились.

Команда без постоянной мотивации

Можно притвориться крепкой семьей, но достаточно матчей ПСЖ против «Ланса», «Монако» и кубковой игры с «Марселем», чтобы увидеть проблемы с мотивацией. Рамос оказался во Франции, поскольку «Реал» отказался платить. Месси пришел в ПСЖ , ведь в «Барселоне» выбирали между клубом и игроком. Сделали правильный выбор. Мбаппе не ушел в «Реал», шейхи его перекупили.

Единственной реальной мотивацией остаться в ПСЖ стали огромные деньги. «Реал» отверг Хакими. Верратти сначала оставили в Париже силой. А потом Марко скатился и уже не тянет на основу другого гранда. Вся эта компания очень хотела пройти «Баварию» и выиграть Лигу чемпионов. Но послушайте Тиаго Силву, бывшего капитана ПСЖ :

Победа с «Челси» в Лиге чемпионов – особенный триумф для меня, особенно с учетом того давления, которое на меня оказывали в Париже. Всякий раз, когда ПСЖ вылетал, люди искали виновного. И всё это время им был я. Неприятно.

Конечно, в Париже собраны разные по характерам люди. Не все такие, как Неймар, где рядом с невероятным талантом лень, нарушения режима и обвинение в бедах всех вокруг, кроме себя. Можно дойти до финала ЛЧ , даже если в чемпионате играть легко. Но сложно симулировать мотивацию, если вместе команду держат деньги и ошибочная оценка собственной силы в ЛЧ . Слова Мбаппе звучат обреченно.

Богатый клуб без вертикали власти

Когда Кампуш полез кричать на арбитров и игроков, а потом оказался в технической зоне ПСЖ во время матча против «Лилля», то стало понятно, что ПСЖ не выиграет ЛЧ . Хотя Мбаппе и Месси спасли – уступали 2:3, а вырвали победу 4:3, такое поведение советника показало, что у Гальтье нет авторитета. Представляете, чтобы Симеоне разрешил спортивному директору скакать на бровке. Диего бы сначала взял грех на душу, избив начальника, а потом уволился, невзирая на безумную зарплату в «Атлетико».

Леонардо и шейхи не умели ценить тренеров. Бразильца уволили, а дело его живет. Не уважали Анчелотти, хотя было очевидно, что итальянец надолго в Париже не задержится. Смотрите первый пункт: в Лиге 1 легко потерять мотивацию, если ты великий чемпион. Не уважали Блана и Эмери. Глупо поступили с Тухелем, который выиграл Лигу чемпионов с «Челси». Не уважали Почеттино, хотя еще в день назначения, как и в случае с Гальтье, были большие сомнения, хватит ли у Маурисио харизмы для работы.

Маркиньос, Рамос, Верратти, Хакими, Доннарумма и тройка форвардов – супервезды футбола. Тяжело завоевать их уважение. У «Баварии» похожая история, но молодой наглый Нагельсманн пробует закрепиться и доказать свой класс. Почеттино и Гальтье смотрелись на бровке обреченными с первых неудачных матчей. А раз структура управления нарушена, президент ПСЖ вряд ли силен в футболе, а консультант Кампуш ощутил себя большим боссом, то на выходе получим неминуемую отставку Гальтье.

Проект на грани краха или встряски

Везение со жребием ЛЧ не меняло бы оценки игры. У Мбаппе и Месси безумно крутые голевые показатели. Они в тройке по голам за клубы и сборные вместе с Холандом в новом сезоне. У Неймара классный отрезок, ведь готовился к ЧМ . Но «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в 2015 году не только благодаря Суаресу, Месси и Неймару. У них был еще Луис Энрике, Пике и Маскерано, Алвес и Альба, а самое главное – середина поля.

У ПСЖ странный подход. Нахватали больших игроков, но резерв слабый. У «Баварии» три комплекта латералей, а у парижан, хотя играют в три центральных защитника, только Хакими и Мендеш. ПСЖ не подписал Шкриньяра, в центре обороны играл Данило. Ставили на Рамоса, хотя Серхио объективно не может играть стабильно весь сезон из-за возраста. Тут тренажерный зал не поможет, вопрос выносливости, а не силы.

А главный грех Кампуша и Гальтье – странный состав полузащитников. Если бы ПСЖ пару лет назад заполучили Каземиро и Канте, то вместе с Верратти тройка могла зайти в победный финал ЛЧ . Пускай не везло со жребием, ПСЖ часто нарывался на грандов, но их тоже нужно уметь побеждать, если хочешь трофей. Дважды «Бавария», дважды «Реал» и «Манчестер Сити» огорчали французов. Вылетали много раз от «Барселоны».

Пора учиться отпускать футболистов

Шейхи будут цепляться за клуб, если не найдут новую игрушку в лице МЮ . Вложили миллиарды, а не получили кубок ЛЧ . Но одержимость может и пойти в направлении Абрамовича – выиграл «ушастого», а может свернуть в сторону «Ювентуса». Ведь Франция не Англия с Испанией, заманить звезд сложнее, как и держать их в тонусе. ПСЖ не «Атлетико», чтобы верить в Симеоне, невзирая на сложные кризисные отрезки.

Будет новый тренер. Вряд ли Зидан, ведь много раз отказывался. Мбаппе срочно нужно бежать в «Реал», ведь не хочется, чтобы Килиан стал Ширером из Лиги 1. Непонятно, есть ли смысл еще год воевать в Лиге чемпионов с Месси. У Лионеля критически много поражений в главном еврокубке. Точно нужен центральный нападающий для штрафной площади.

Руис и Витинья не Кроос и Модрич. Неймара нет смысла оставлять еще на сезон. Бразилец играет в половине матчей сезона. Планы Доннаруммы сложно просчитать. Силва был прав – давят в Париже сильно, критикуют жестко. Настоящие фанаты у ПСЖ всегда были такими еще до денег шейхов. Парижанам не хватает мудрости, последовательности и концентрации на деталях. А также признания, что есть ссоры, скандалы и непонимание внутри коллектива.