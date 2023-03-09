«Бавария» снова не дала забить ПСЖ. Месси и Мбаппе вылетели из ЛЧ

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сегодня, 01:50

Гостей из Франции в Мюнхене разобрали за тайм.

Тайм надежды и де Лигта

Поражение со счетом 0:1, пусть даже домашнее, оставляло ПСЖ неплохие шансы на выход в четвертьфинал. Но для этого «Баварии» следовало предложить нечто необычное. Определенные наметки для этого парижанам дала сама жизнь, когда травму получил Неймар, все еще не желающий покидать Париж. Многие эксперты отмечали, что всего с двумя форвардами из этой звездной троицы ПСЖ выглядит более сбалансированно и надежно. В первую очередь, потому, что не всемером приходится прессинговать и выстраивать конструкции в центре поля и в обороне, а ввосьмером. Уже лучше.

Последние матчи, включая разгром «Марселя» (3:0), которому ранее ПСЖ проиграл, пропустив три, вселяли определенные надежды на шансы команды Кристофа Гальтье. И первый тайм в Мюнхене тоже не выглядел кошмарным. Скажем так, получился вполне «рабочий» тайм с равной борьбой, даже по ударам было 4:4, мячом побольше владели парижане, и они же организовали более опасные моменты. Фактически у них было два шанса забить, причем очень хороших.

В первом случае Месси, вышедший в стартовом составе матча Лиги чемпионов в 150-й раз, не смог на углу вратарской переиграть Зоммера и подстраховавшего его де Лигта. Второй случай оказался еще более вопиющим. Там под прессингом Хакими Зоммер уже допустил ошибку, буквально выкатив мяч к линии штрафной на Витинью и потеряв позицию. Тому оставалось поразить пустые ворота, но пробил он ровно по центру и низом, так что де Лигт в отчаянном подкате аккурат с линии успел вынести мяч. В этом заключались главные надежды на спасение ПСЖ . Но в тот момент казалось, что вся борьба впереди. Ведь был еще тайм.

Тайм безнадеги

Второй тайм начался со странного действия Гальтье. В первой половине, ближе к ее концу, травму получил Маркиньос, который ушел с поля, держась за бок. Вместо него появился Мукиеле, поигравший в тройке центральных защитников. Но уже после перерыва Норди почему-то на поле не вышел. Вместо него появился Битшиабу. Он в Лиге чемпионов вообще не играл и провел в этом сезоне на поле 226 минут в Лиге 1 за шесть матчей.

И вот ставший с самого начала странным тайм для ПСЖ таким остался до последнего. Парижане внезапно утратили активность, напор, плотность. «Бавария», напротив, стала действовать более организованно. Словно в первом тайме она просто изучала противника, а во второй половине взялась за игру всерьез.

Первый гол мог влететь в ворота Доннаруммы почти сразу после перерыва. После подачи Дэвиса слева Чупо-Мотинг головой и Мюллер ногой, кажется, не коснулись мяча, и тот просто влетел в угол. Но судья все же принял решение обозначить офсайд, в котором находился Томас, если считать, будто было его касание и касание Эрика-Максима. Наверное, случись иной исход матча, эпизод признали бы скандальным и разбирали под микроскопом. Но теперь будет всем все равно. (К слову, уже после игры повторы под увеличением показали, что действительно чуть ли не прической коснулся Чупо-Мотинг мяча, тот немного поменял траекторию и вращение. Видимо, у ВАР была возможность так посмотреть повтор, но в эфире трансляции его не показали).

И когда по истечении часа игры Чупо-Мотинг все же забил, это не казалось чем-то неожиданным и нелогичным. К тому времени «Бавария» взяла ситуацию под контроль. И словно для пущей убедительности показала сопернику, как нужно использовать грубые ошибки. В данном случае Верратти замешкался у линии штрафной и позволил себя накрыть Горецке и Мюллеру. Они быстро сориентировались, и с паса Леона Чупо-Мотинг бил в пустые ворота. Занятно, что в прошлом сезоне вылет ПСЖ начался также с грубой голевой ошибки. Если помните, тогда Доннарумма тоже стушевался, и его накрыл Бензема. Итальянцы внутри ПСЖ словно бы не хотят побеждать в ЛЧ .

А вот кто точно хочет, так это Рамос. Пожалуй, только с ним были связаны светлые проблески игры ПСЖ в атаке во втором тайме. Что показательно. Серхио вспомнил свои лигочемпионские подвиги времен «Реала» и дважды имел шикарные шансы забить. Оба раза после угловых. Но сначала Зоммер выручил, а потом немного точность подвела испанца. И все.

ПСЖ во втором тайме выглядел совершенно безвольно и подавленно. Все действия совершались очень медленно, очень неуклюже, постоянно мяч «дробил», скакал. Если бы речь шла не о самом ответственном матче сезона, то можно было подумать, что команда либо не выспалась, либо откровенно «сливает» тренера. Гальтье, кстати, сам на себя не был похож и, видимо, осознавал свою участь уже по ходу игры. Он просто грустно сидел на скамейке, совершая абсолютно предсказуемые и стандартные замены, которые никак игру не меняли и не встряхивали.