Трофеи для слабаков. Босс «Тоттенхэма» одолжил миллиард и считает себя гением

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сегодня, 12:27

Осталось лишь отдать Клоппу место в ЛЧ .

Леви не разбирается в футболе

Оцените понимание Федуном футбола от ноля до десяти. Кто-то поставил максимум? Если суммировать вложения и отдачу, не забывая о многочисленных футбольных ошибках бывшего босса «Спартака», то оценка явно средняя. Потратили больше многих клубов топ-5, а получили годы страданий. Но «красно-белые» выиграли чемпионат и кубок, а ушел Леонид Арнольдович из команды, которая угадала с молодым тренером.

Также Федун и Алекперов тратили свои деньги, а не повесили на «Спартак» долги до 2042-го года, как сделал Леви с «Тоттенхэмом». 61-летний англичанин знаменит упрямством и токсичностью. Перес ненавидит переговоры с британцем. Конфликтные тренеры, вроде Моуриньо и Конте, не смогли ничего глобально изменить. АПЛ не взять. Из Кубка Лиги вылетели от «Ноттингем Форест», а из Кубка Англии от «Шеффилд Юнайтед».

Снова сезон без трофеев. Кейн по сумме двух матчей уступил «Милану». Еще десять лет назад говорили, что Леви понятия не имеет, какую команду создает. Четко видно по выбору главных тренеров. Рамос и Моуриньо из разных миров. Метание между возрастным Реднаппом и молодым Виллаш-Боашем. Ставка на странного Шервуда. Затем Леви много лет доверял серому Почеттино. И сколько трофеев выиграл Маурисио?

После Моуриньо работал Эшпириту Санту. Дальше пригласили менеджера Паратичи, который наследил в «Ювентусе» и бежал в Лондон. Отдали команду Конте, который добивался успехов, когда его контролировал гениальный менеджер Маротта. А Леви не футбольный гений. Он хуже Федуна, который любит «Спартак», как умеет. Даниэл скорее жесткая версия Вудворда. А этот человек опустил МЮ за годы своего правления.

Но между ними принципиальная разница. Эд – нанятый жук, его успешно уволили из МЮ , а Леви является совладельцем «Тоттенхэма». ENIC Group принадлежит семьям Джо Льюиса и Даниэла Леви. Его так просто из клуба не вышвырнуть.

Жизнь в кредит — это не гениальность

Есть категория неприлично богатых людей, которые не могут объяснить источник состояния. Понятно, что Леви и Льюис заработали деньги не на покупке акций «Рейнджерс», «Славии», АЕКа и «Базеля». Зато заход в футбол позволил установить связи по всей Европе. Англичане занимались всем подряд. Леви успешно создал репутацию «важного человека», этот статус позволяет набирать кредиты.

Совладелец «шпор» взял почти миллиард фунтов в долг у банков, чтобы построить «Тоттенхэму» стадион. Одолженные деньги «дешевле» расходования собственных средств «шпор», сам клуб так быстро не зарабатывает. Но речь о 25 миллионах фунтов в год процентами, которые идут кредиторам. Этот долг будет висеть до 2042 года, переплата около полумиллиарда евро плюс тело кредита.

А что будет, если «Тоттенхэм» скатится в таблице АПЛ ? Учитывая количество миллиардеров в английском футболе, сценарий более чем реальный. Что будет, если «шпор» не будет в еврокубках, доходы сильно упадут, не угадают с будущим тренером, а 221 миллиона евро в дни матчей окажется мало? За прошлый год «шпоры» заработали 502 миллиона евро, но чистый убыток клуба – 56 млн евро.

Жизнь в кредит не доказывает гениальность. Рабочая схема, если проект развивается. Но у «шпор» есть бизнес-модель? Леви не мастер продаж, как боссы «Бенфики». Он не готов побеждать в крупных турнирах, вроде АПЛ и Лиги чемпионов, чтобы пойти путем «Ливерпуля», который ярко выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, за счет чего собрал армию новых фанатов XXI века выпуска.

По всему миру болеют за «красных», принося деньги. Но даже «Ливерпуль» планируют продать, ведь финансово уперлись в потолок. А «Тоттенхэм» не достиг и десятой доли тех футбольных успехов, которые были у клуба Клоппа в 21 веке.

«Тоттенхэм» и Леви – банши Инишерина

Выделили 150 млн фунтов для поддержания финансовой стабильности из денег компании владельцев, но получили недовольство Конте. На лавке дорогой Ришарлисон, который публично жалуется на отсутствие игровой практики. Увидели деградацию Сона. Понятны перепады в игре Кейна в последние годы. Форвард жалеет, что не пошел в «Манчестер Сити», когда звали. Есть стареющий Льорис и «гений» Эмерсон на фланге.

Конечно, Леви не может быть в ответе за все, что происходит в клубе. Обычный человек, как и все. Но «Тоттенхэм» дошел до точки, где долги, футбольные недочеты и отсутствие трофеев умножаются между собой. Параллельно с проблемами, есть чемпион мира Кути Ромеро. Кулусевски, Бентанкур и Хейбьерг – сильные футболисты. Но хватит ли им веры в прорыв «Тоттенхэма» через год по примеру «Арсенала»? Сильно сомневаемся.

Автор самой знаменитой фразы о «Тоттенхэме» — ирландский режиссер Макдонах, снял фильм «Банши Инишерина». Картина подходит для аналогии. «Шпоры» и Леви как персонажи пьесы о друзьях на маленьком острове, а на другом берегу гражданская война в Ирландии. Вот только если герой Глисона может отказаться от дружбы с героем Фаррелла, хоть и встретил отпор, то у «Тоттенхэма» нет свободы выбора.

Леви непониманием ситуации может привести клуб к увечьям. Футбол надо чувствовать. Тот же Перес, разумеется, не разбирается в тактике. Старик далеко не всегда хорош в трансферах. У него нет такта и уважения к другим. Но Флорентино понимает футбол, поэтому Модрич – легенда «Реала». Останься Лука и Бэйл в составе «шпор», как бедняга Кейн, которому давно пора уйти, то гнили бы без единого значимого трофея.

«Тоттенхэм» — главный клуб-мем, хотя это девятая по доходам команда планеты, богаче «Арсенала». Леви и Льюис вряд ли готовы продать клуб человеку, который избавит от статуса вечных футбольных неудачников. Денег хватает, а вот вкуса нет.