У ЦСКА 5 поражений в 7 последних матчах. Бердыев проучил Федотова

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сегодня, 09:58

«Армейцам» не хватило конкретики.

Бердыев в своем репертуаре

За зиму «Сочи» не поменялся. Играли «3-4-2-1», ведь новый тренер исповедует тот же подход в обороне, что и предыдущие. Но Федотов, когда сам работал на юге, располагал Родригао и Прохиным. Теперь у Терехова не такие четкие напарники. В первом круге «Сочи» много пропустил. Целых 32 результативные ошибки. Больше, чем у знаменитой обороны «Краснодара». Но теперь «армейцы» сумели забить южанам лишь из офсайда.

Это не значит, что Бердыев сразу поставил игру в защите. У ЦСКА были подходы, Джанаев трижды выручил. Но «армейцы» забыли о конкретике. Тактически без мяча защитники «Сочи» располагались лучше, чем осенью. Хотя по-прежнему не всегда Нобоа и Цаллагову хватает квалификации при выполнении заданий классических опорников. Зато позицию выбирают круто и на атаку оба работать умеют. «Сочи» точно не казался аутсайдером.

Акинфеева тревожили компетентнее. Из четырех точных попыток выжали два мяча. Джорджевичу повезло, но для этого и существуют нападающие. Черногорец вышел на замену. Сначала открылся впереди, получил заброс от Юсупова и переиграл Акинфеева. Виллиан не помешал. А чуть позже мяч от защитника ЦСКА проследовал к форварду «Сочи». Лука снова не промахнулся. Примечательно, что это первые голы Джорджевича в новой команде.

Южане, не обладая большим бюджетом, находят нужных людей. Бурмистров и Джорджевич, которые появились на замену, приняли участие в победе над «армейцами». А вот ЦСКА сам поставить на резерв не сумел. Заболотный в последний раз хорошо играл в футбол еще в майке «Сочи», а Зделар – в джерси «Партизана». Похвально, что ЦСКА убрался в раздевалке на стадионе «Сочи», но перед этим стоило убрать соперника.

Грандам не стоит расслабляться

Бердыев провел против ЦСКА 37-й поединок. Выиграл двенадцатый матч, уступил восемнадцать раз, еще семь поединков свел к ничьей. Неплохой показатель. Хотя против того же «Зенита» и «Спартака» набирал очки даже чаще, 11 побед против 12 поражений в обоих случаях. В РПЛ вернулся человек, который умеет огорчать богатые клубы, ведь «Динамо» или «Локомотив» тоже часто горевали после встречи с Бердыевым.

У «Сочи» впереди игры против Йокановича, Ивича, Галактионова, Карпина и Семака. Лишь последний может избежать проблем, если к предпоследнему туру решит все вопросы, позволив Бердыеву отыграться за унижение в первом круге, когда чемпион разгромил гостей 7:0, прямо как МЮ в Ливерпуле. А если искать привязку к такому числу в жизни ЦСКА , то это серия с пятью поражениями в семи последних поединках.

Бердыев спокойно отреагировал на победу, но в первом поединке после большой паузы его команда обыграла соперника, которому до этого трижды уступала. В первом случае увидели разгром, «армейцы» хорошо вошли в сезон, а Мелкадзе в том московском поединке не сумел вовремя переиграть Акинфеева. Дальше были кубковые встречи, две победы Федотова со счетом 2:1. Бердыев сразу показал, что в городе новый шериф.

Без Дивеева «армейцы» слабее

Федотов не справился без Зайнутдинова и Дивеева в центре защиты. Конечно, когда играешь с крайними защитниками в тройке – Виллиана дополняли Набабкин и Мойсес, то ошибки точно будут. Но в серии с поражениями от «Пари НН», «Динамо» и «Урала» (по пенальти в Кубке) были разные сочетания в обороне. Когда Дивеев получил травму, стоило научиться играть без него. Но Федотов потратил время, провел сборы, но не нашел выход.

Молодой новичок Агапов получил травму, что тоже повлияло. Без Дивеева оборона ЦСКА допустила несколько грубых ошибок. Бердыев не мудрил, видели забросы вперед, быстрый переход между линиями в атаку. Но ставка сработала. Носков и Гайич не провели матч, которым могут гордиться. Фанаты «армейцев» могут сказать, что их команда не заслуживала поражения? Возможно, ставили на нулевую ничью как отправную точку.

Вот только соперник вовремя сделал две замены, они сыграли. А Федотов запоздал. У ЦСКА весь сезон плохо с планом «Б», что было ясно еще в первом круге. Например, в поединке против «Зенита». Федотова по делу хвалили, но когда Медина, Карраскаль и Чалов не показывают сильный футбол, как в первом кубковом матче против «Краснодара», то у ЦСКА часто возникают проблемы. «Армейцы» плохо контролируют темп игры.

Нехватка класса в середине поля

Минусы ЦСКА разбирали, игра с «Сочи» лишь подтвердила опасения. Нет коренного опорника в основе. Кучаев и Мендес являются игроками других амплуа. Также не хватает такого джокера, как Джорджевич, чтобы Чалов мог спокойно уйти с поля, не сомневаясь в резервисте. Заболотный, который выходит помогать Федору, крайне редко радует результативными действиями. А ведь форвард прекрасно знал соперника.

Причем южный отрезок, матчи против «горожан» из Краснодара и Сочи, можно назвать для Федотова прогулочным. Дальше будет Осинькин в полуфинале Кубка, а он свою команду знает лучше, чем Бердыев сочинцев. Также сложным получится домашний поединок против «Зенита» до паузы на игры сборных. У Федотова мало матчей, чтобы перечеркнуть поражения осени и двигаться вперед к серии побед.