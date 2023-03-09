«Бавария» — идеальный гранд. Немцы в 500-й игре в еврокубках огорчили Месси

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сегодня, 15:02

Немецкий эквивалент мадридского «Реала».

Колоссальный международный опыт

«Бавария» не раз была в финалах Лиги чемпионов. После знаменитого поражения на «Камп Ноу» у них пять финалов в новом веке. Три выиграли, а в двух уступили. Моуриньо и Ди Маттео их огорчили. Но Кан, Лам и Левандовски поднимали над головой кубок чемпионов. В полуфиналах «Бавария» была многократно, девять раз в новом веке. «Барселону» со счетом 8:2 с пути убирали. Хотя разве только каталонцы страдали? ПСЖ снова уступил «Баварии», как в финале. Матч против французов стал для немецкого гранда 500-м в еврокубках без учета Суперкубков УЕФА . Больше только у «Барселоны» — 580, и у «Реала» — 566 поединков. Немцы выигрывали Кубок Кубков, Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В КЕЧ у них 803 забитых мяча и 60 % побед.

Доминирование в крутом чемпионате

Это не Бундеслига слабая, а «Бавария» сильная. По соотношению цена-качество немецкие клубы выделяются. «Айнтрахт» прошел «Барселону» в прошлом году. «Боруссия» Д сыграла слабее, чем «Челси» на днях, но многих в плей-офф ЛЧ могли пройти. Играли в двух финалах ЛЧ в своей истории. «Байер» был в решающем матче Лиги чемпионов двадцать один год назад. Для «Лейпцига» путь в еврокубках не окончен этим сезоном. Они дерутся с «Манчестер Сити», как завещали «Лион» и «Монако». А «Бавария» всех немецких соперников вечно опережает. У мюнхенцев лишь два провальных сезона в Бундеслиге, когда не попадали в еврокубки. Тридцать два чемпионства – рекорд Германии. Может не быть тридцать третьего, ведь идет интересная борьба, но Нагельсманн однозначный фаворит турнира.

Доверие к результативному футболу

«Бавария» не декларирует особый стиль, не следует конкретной философии, как делают «Манчестер Сити» или «Барселона». Но немцев неслучайно тренировал Гвардиола. Клуб из Мюнхена забил в еврокубках более одной тысячи голов. Больше только у двух главных испанских команд. А вот пропускают немцы немало, если Де Лигт не выбивает мяч из пустых ворот после ошибки Зоммера. Рисковый стиль Нойера, который задал стандарт игры ногами среди вратарей последнего поколения, идеально дополняет ассистентские показатели Томаса Мюллера. А еще рекорды снайпера Левандовски, который побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге. Фанаты «Баварии» злятся, если команда отказывается от зрелищного футбола. «Бавария» не трусливая и не боится работать нагло, агрессивно и первым номером. Иногда в ущерб результату, но на дистанции смелость окупается.

Успешная игра против других грандов

Чаще всего в еврокубках «Бавария» играла против «Реала». Целых 26 матчей, 11 побед и 12 поражений. По голам почти равенство. Даже «сливочных» немцы не боятся, пускай через раз уступают. «Барселону» клуб из Мюнхена так вовсе уничтожает – 11 побед в 15 играх, всего 2 поражения, разница мячей 37:16. Может, есть комплексы с англичанами? «Арсенал» проиграл 7 из 12 матчей «Баварии», выиграл лишь трижды. «Челси» разок победил в финале по пенальти, но это единственный успех в шести поединках. Лишь «Ливерпуль» — неудобный для немцев соперник, выиграл 4 раза в 9 матчах. Но с «Манчестер Сити» равенство, а МЮ немцы побеждали чаще – 4:2 по викториям. Против итальянцев успехов больше, чем неудач, не считая проблем с «Миланом». Но один неудобный клуб не меняет тенденцию. ПСЖ не самый любимый соперник «Баварии», а теперь у немцев 7 побед против 6 поражений. А еще новый рекорд Лиги чемпионов.

Сильная селекция и денежный запас

Живут без денег шейхов, ведь у Кана пока не получилось сломать правило, которое запрещает иностранцам владеть ведущими немецкими клубами. Пусть Оливер жалуется, что богатые испанцы и англичане уходят в отрыв, он забывает напомнить о разнице по долгам. «Бавария» остается фаворитом ЛЧ не только по котировкам букмекеров. Выручает селекция. У любого клуба найдется список плохих трансферов. Немцы не попали с Брено, который сжег свой дом ради страховки. Санчеш, Толиссо, Янссен и Донован могли сыграть лучше. Но где здесь провальные сделки за 100 млн евро? Только за Толиссо переплатили. У «Баварии» сильная селекция. Нагельсманн привел в чувство Де Лигта, хотя были сомнения. Эрнандес, Упамекано, Хуммельс и Гомес не разочаровали.

Конечно, есть дорогие сделки, которые не назвать сработавшими на сто процентов, вроде покупок Гетце, Сане и Видаля. Но Киммих, Левандовски, Тьяго, Нойер, Боатенг, Алаба, Роббен, Рибери, Баллак или Зе Роберто точно пришлись ко двору. У «Баварии» парень из «Сток Сити» — загадочный Чупо-Мотинг, забил бывшему клубу ПСЖ . Мане еще может показать класс в решающий момент. А Мусиала принесет большие деньги, если уйдет. У Кана и Салимиджича есть пунктик насчет прощаний, грызлись с Алабой и Левандовски, не желая отпускать в Испанию. Но даже без рекордных продаж обеспечили финансовую стабильность. По доходам это шестой клуб мира. Уступают «Манчестер Сити», «Реалу», «Ливерпулю», МЮ и ПСЖ . Но только «Бавария» тратит, сколько заработала.

Их состояние куда лучше, чем у многих конкурентов. Когда угадывают с наставником и немножко везет, то могут не нарваться на «Реал» в неподходящий момент и избежать вылета от нового «Вильярреала». Важен жребий следующих стадий Лиги чемпионов. Но победа над Месси и Мбаппе еще раз напомнила, почему команда, которая выиграла Бундеслигу десять лет подряд, является подлинным европейским великаном. Можно сказать, эталонным грандом.