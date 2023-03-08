Поттер нанёс первое поражение Терзичу в этом году. «Челси» выбил «Боруссию» из Лиги чемпионов

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сегодня, 09:53

«Челси» был на голову лучше гостей.

Поттер вернулся к расстановке с тремя центральными защитниками

Последние месяцы Грэм Поттер упорно пытался выстроить игру по схеме с двумя центральными защитниками, несмотря на то, что «Челси» последние годы исправно играть по формации с тремя игроками обороны. Да и сам Поттер в большинстве случаев предпочитал играть с фулбэками еще будучи главным тренером «Брайтона».

В последних двух встречах «Челси» вернулся к излюбленной схеме, в обеих смог победить. В последний раз настолько же качественно «аристократы» играли именно при «3-4-3» с Джеймсом и Чилуэллом на флангах в матче против «Милана», который завершился со счетом 3:0. Можно сделать вывод, что именно эта расстановка является наиболее подходящей для текущего подбора игроков.

Наработки предшественников Поттера все же дают о себе знать. Футболисты чувствуют себя более комфортно на своих позициях, а интегрирование новоприобретенных игроков в такой ситуации, когда прежние знают, как действовать, происходит намного проще. Как итог, фланги «Челси» работали безукоризненно, Фелишу и Хаверцу удавалось раз за разом находить свободные зоны между линиями, а центральные защитники могли позволить себе играть с более высокой линией. Особенной похвалы заслуживает Марк Кукурелья, который не только безупречно выполнял роль третьего защитника, но и качественно продвигал мяч, будучи под прессингом.

Рано утверждать, но определенно можно строить догадки относительно того, нашли ли Поттер и «Челси» свою игру. Последний раз команда побеждала дважды подряд в середине октября. Впереди клуб ждет довольно приемлемый календарь, который позволил бы наладить данную игру – в ближайших трех встречах нет команд из верхней части турнирной таблицы, а сами лондонцы уже не претендуют на выход в Лигу чемпионов.

Решение Терзича сыграло с ним злую шутку

Матч с «Боруссией» лондонцы начали с интенсивного прессинга, с которым гости не справлялись. По первоначальному плану Терзича Вульф и Герейру должны были играть экстремально низко – зачастую средняя позиция игроков была почти на той же высоте, что и центральные защитники.

Низкие позиции фулбэков «шмелей» должны были ставить Джеймса и Чилуэлла ставить под сомнение – выходить ли им высоко в прессинг или оставаться в более перестраховочной позиции, сохранив компактность обороны, дав пространство и время гостям для принятия дальнейших решений. Судя по тому, как развивался матч, латерали «Челси» в большинстве предпочитали прессинговать фланги обороны «Боруссии», и их в этом поддерживали ближайшие крайние центральные защитники в лице Кукурельи и Фофана.

Хозяевам удалось запрессинговать 44,4% владений соперника, 10 раз вернув владение мячом на трети поля «Боруссии». Решение Терзича использовать своих фланговых игроков обороны позволило «аристократам» создавать множество возможностей для построения быстрых встречных атак после возвращения владения. Однако это стало удивлением и, возможно, в первую очередь для немецкого специалиста, поскольку его команда всегда довольно качественно выступала при низком или среднем блоке.

Характер двух побед «Челси» очень схож

В обоих матчах «аристократы» играли по идентичному сценарию: контроль игры, получение нужного результата и уход в глухую оборону. После перехода на три центральных защитника, «Челси» владеет и контролирует течение матча на протяжении 50-60 минут, получая за это время необходимый результат, а после отдает мяч и уходит в глухую оборону.

Интенсивный начальный прессинг хозяев «Боруссии» удалось успокоить в отрезке между 10-й и 30-й минутами. Гости владели мячом в 70% времени, но все равно не могли создавать остроты у ворот Кепы – самый опасный момент произошел после удара Ройса после штрафного.

Однако конец первого тайма и начало второго подопечным Поттера удалось провести за явным перевесом в собственную пользу. «Челси» выигрывал мелкие единоборства, сделал больше подборов и закономерно забил за этот период два мяча, хотя могло сложиться впечатление, что голов могло быть намного больше. Здесь важную роль мог сыграть Грегор Кобель, до конца не залечивший своей повреждение и оставшийся на скамейке запасных. Именно швейцарец был основной причиной победы дортмундцев в первой встрече на «Сигнал Идуна Парк».

Преимущество «аристократов» подкреплялось и показателями ожидаемых голов. В первом тайме разница xG была колоссальной – 1,16 против 0,07. Для хозяев это был третий лучший результат во всех соревнованиях текущего сезона.

После того как нужный результат был добит, «Челси» осознанно отдал мяч гостям, но не совсем контролировал ситуацию, но смог успокоить и выровнять игру. Данный механизм далек от совершенства и Грэму Поттеру еще предстоит подумать над тем, как улучшить ситуацию, потому что после второго забитого мяча его подопечным не удалось создать абсолютно ничего, но и ощущения контроля у ворот Кепы не было.

Важным решением стала замена Фелиша на Галлахера. Трудоспособность Конора помогла «Челси» создать большую компактность в центре поля и у своих ворот, что затруднило «Боруссии» продвижение мяча. В этой ситуации осторожность Поттера оказалась к месту. На фоне слухов о возможном увольнении эти две победы были нужны англичанину как воздух и команда его не подвела.