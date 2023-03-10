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«Болонья» — «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:00
«Болонья» — «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» — «Лацио», который состоится 11 марта 2023 года

«Болонья»

В нынешнем сезоне «Болонья» выступает достаточно стабильно и заслуженно занимает текущее восьмое место с 35 баллами в активе. В предстоящей игре с «Лацио» у клуба будет хорошая возможность создать проблемы еще одному лидеру итальянского футбола, поэтому встреча определенно будет интересной, а три последних поражения в личных встречах только мотивируют хозяев.

06 марта «Болонья» проиграла на выезде «Торино» (0:1), а 26 февраля на своем поле одолела «Интер» (1:0).

«Лацио»

Подопечные Сарри неприятно удивили болельщиков своей игрой в Лиге Конференций и теперь меньше, чем через неделю команде предстоит ответный поединок. В чемпионате Италии «Лацио» идет на третьем месте с 48 баллами и отстает на два пункта от идущего вторым «Интера». В матче с «Болоньей» римлянам будет очень непросто, учитывая нестабильность «Лацио» в выездных играх.

07 марта «Лацио» проиграл на своем поле «АЗ Алкмаар» (1:2), а третьего числа команда неожиданно обыграла «Наполи» в чемпионате (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Болонья» – 3.1
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Лацио» – 2.45

Статистика

  • Семь из восьми последних матчей «Лацио» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Болонья» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лацио» выиграл три последних поединка с «Болоньей»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Вероятнее всего, команды будут играть аккуратно большую часть матча и ни одна из них не сможет завладеть преимуществом. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:09
В последние сезоны не получается у Лацио побеждать на Ренато Даль'Ара, но нынешняя ситуация в борьбе за места в топ-4 такова, что ехать в Болонью обязательно нужно за очками. Команда Сарри только Наполи уступает по очкам на выезде и не смогла отличиться лишь в Турине с Ювентусом и Торино. Болонья дома выглядит крепким оппонентом и не забила также в двух матчах, так что я ожидаю достойного соперничества с обменом голами.
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