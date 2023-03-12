«Ростов» — «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1678610333

вчера, 11:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Пари НН», который состоится 12 марта 2023 года

«Ростов»

«Ростов» провалил первый матч РПЛ после возвращения с зимней паузы и если хочет не потерять свою позицию, результаты надо исправлять. На данный момент коллектив занимает третье место с 35 очками, отставая от «Спартака» на пять пунктов, но имея на одну игру меньше. В домашней встрече с нестабильным соперником, болельщики ждут от подопечных Валерия Карпина исключительно победы.

04 марта «Ростов» на своем поле проиграл «Локомотиву» (1:3), а 27 февраля на выезде проиграл «Уралу» (1:2) в рамках кубка России.

«Пари НН»

Коллектив из Нижнего Новгорода набрал шесть очков в пяти последних турах РПЛ , но этого мало, чтобы безопасно себя чувствовать. «Пари НН» занимает 12 место с 19 баллами и от зоны вылета их отделяет лучшая разница забитых и пропущенных мячей по сравнению с «Локомотивом», а также одна игра в запасе. Любой набранный балл в предстоящей встрече будет очень ценен для гостей.

04 марта «Пари НН» крупно проиграл на выезде «Зениту» (0:3), а 27 февраля в кубке одолел «Звезду» из Санкт-Петербурга (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 1.85

Ничья – 3.6

Победит «Пари НН» – 4.3

Статистика

Пять из шести последних матчей «Ростова» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Пари НН» выиграл три из десяти последних матчей на выезде в основное время

«Ростов» выиграл два из трех последних матчей с «Пари НН»

Прогноз

Поставить на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команда играет на своем поле и выглядит сильнее нестабильного соперника. Прогнозируем победу подопечных Валерия Карпина в этой встрече.