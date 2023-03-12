«Ростов» — «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Пари НН», который состоится 12 марта 2023 года
«Ростов»
«Ростов» провалил первый матч РПЛ после возвращения с зимней паузы и если хочет не потерять свою позицию, результаты надо исправлять. На данный момент коллектив занимает третье место с 35 очками, отставая от «Спартака» на пять пунктов, но имея на одну игру меньше. В домашней встрече с нестабильным соперником, болельщики ждут от подопечных Валерия Карпина исключительно победы.
04 марта «Ростов» на своем поле проиграл «Локомотиву» (1:3), а 27 февраля на выезде проиграл «Уралу» (1:2) в рамках кубка России.
«Пари НН»
Коллектив из Нижнего Новгорода набрал шесть очков в пяти последних турах РПЛ, но этого мало, чтобы безопасно себя чувствовать. «Пари НН» занимает 12 место с 19 баллами и от зоны вылета их отделяет лучшая разница забитых и пропущенных мячей по сравнению с «Локомотивом», а также одна игра в запасе. Любой набранный балл в предстоящей встрече будет очень ценен для гостей.
04 марта «Пари НН» крупно проиграл на выезде «Зениту» (0:3), а 27 февраля в кубке одолел «Звезду» из Санкт-Петербурга (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ростов» – 1.85
- Ничья – 3.6
- Победит «Пари НН» – 4.3
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Ростова» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Пари НН» выиграл три из десяти последних матчей на выезде в основное время
- «Ростов» выиграл два из трех последних матчей с «Пари НН»
Прогноз
Поставить на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команда играет на своем поле и выглядит сильнее нестабильного соперника. Прогнозируем победу подопечных Валерия Карпина в этой встрече.