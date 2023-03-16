«Нужна проверка на детекторе лжи». Футбольный арбитраж – театр абсурда

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вчера, 14:27

В недоумении не только комментаторы.

Генеральный директор «Динамо» в недоумении

Пивоваров не понял, почему арбитр Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита». Если судью позвали к монитору, то в более чем 90% случаев он слушает коллег и меняет решение. Но рефери долго всматривался в пустоту вместо анализа простого эпизода. Пустота ответила молодому арбитру Кукуляку, что пора поступать, как Мешков, Казарцев и Вилков.

Судья с нормальной репутацией это нонсенс для РФС . Сарказм в том, что решение Кукуляка не повлияло. Рефери наоборот унизил «Зенит». Команда Семака объективно с отрывом самая сильная в стране. Зачем им подачки? Они лишь расслабляют в таких матчах, как против «Ахмата» и «Динамо». После того эпизода Бакаев вместо борьбы искал падение в штрафной.

А позже Зелимхан рассказывал, что не увидел фол на Тюкавине. Москвичи могли выиграть в основное время, но победили по пенальти. «Зенит», разумеется, номинально сильнее, но это не повод сдаваться. Команда Семака без Родригао, Барриоса и Малкома не такая крутая. И арбитры РФС не крутые, поэтому Пивоваров предлагает их проверять:

Думаю, неназначенный пенальти – момент, который требует вмешательства судейского комитета и, возможно, проверки арбитра на детекторе лжи, как это было раньше.

Сразу напомним, что полиграф мало чем отличается от похода к гадалке. Ненаучный метод оценки правдивости. Особенно вне клинических условий, когда арбитр может принять нужные ему препараты перед оценкой. Или наоборот нервничать из-за самой процедуры, поэтому полиграф ошибочно покажет, что рефери врет. Но полиграф пугает арбитров без совести.

Отстраняли не из-за полиграфа, а когда главе РФС поступала проверенная информация, которой мало для обращения в прокуратуру, но достаточно для законного решения не иметь дело с сомнительным персонажем. Исторически никто так сильно не портил имидж российского футбола, как арбитры.

Все команды нарывались на безумных арбитров

Интересно, на что может рассчитывать некий продажный судья в вакууме? Выгоднее пятнадцать лет получать зарплату в РПЛ , чем один раз сорвать куш, но завершить карьеру. Не говоря о незаконности действий. Вряд ли взятки в прошлом были невероятно большими. Сейчас бывшие арбитры, футболисты охотно рассказывают, какой серпентарий был в российском чемпионате в 90-х и в начале нового века.

Продавали матчи пачками. Наверное, криминальные элементы тоже участвовали. Например, могли легализовать незаконные доходы через ставки на игры с заведомо известным исходом. Азартную составляющую тоже надо учесть, как и мошенничество, попытки надуть букмекеров. Арбитры раньше были далеки от стандартов качества. Судили пьяными, чего сейчас точно нет. Также не было повторов для рефери.

Голы из офсайдов, левые пенальти и удаления случались чаще, чем сейчас. Акинфеева то выгоняли за игру рукой за пределами штрафной площади, когда мяч скорее попал в грудь, то не удаляли за сэйв вдали от ворот. Были драки в матчах, где арбитры не могли разораться. Однажды врач «Динамо» после приглашения арбитра на разговор в раздевалку после ужасного судейства ударил судью по лицу.

Десять лет назад в Грозном Вилков услышал о себе «судья продажная, козёл ты». Семак называл арбитров тем же словом. Кстати, вот здесь отвлечемся от фарса в пользу серьезной ремарки. Трагикомедии веселы со стороны, но глобально цирк всегда ведет к катастрофе. Нет у РФС ни одного арбитра, которого бы реально уважали все участники высшей лиги. Безбородов и Карасев стараются, но их двое.

Также у них есть старые грехи, сформировано определенное мнение об их работе. Даже рефери со знаниями и пониманием природы правил принимали откровенно непоследовательные и глупые решения, хотя быстрее остальных поняли, что в судействе выгоднее играть долго и стабильно.

В России нет небывалого давления на арбитров

Рефери привыкает к прессу постепенно. Сначала ему хотят набить лицо представители любительских клубов. Потом добавляются истории из низших лиг. Лишь после этого арбитр попадает в РПЛ . Но поскольку в РФС не догадались подготовить новое поколение по другим стандартам, то получаем рефери, которые судят так перепугано, как Фролов в Ростове-на-Дону.

ЭСК РФС часто или игнорирует жесткие ошибки рефери, если не было апелляции, или защищает рефери, даже если «мнения разделились». Раньше в экспертно-судейской комиссии были глыбы мирового уровня. Теперь там почти все россияне, бывшие одиозные рефери, которые судили во времена с пиком судейских скандалов в матчах самых разных клубов и высшей лиги.

Сейчас случаются странные серии, как бывало у «Спартака». Но рядом команда, в матчах которой было много ошибок не в ее пользу – «Ростов», вдруг получает не поддержку рефери, но адекватные решения и много пенальти. Стоило Карпину остаться тренером сборной, когда эту работу никто не рвался выполнять, как начали замечать реальные нарушения.

Совпадение, ведь обычно арбитры лояльнее к грандам РПЛ , выбирая более могущественного в паре. Или к хозяевам поля, если не видят явного лидера. Также вспоминается странная многолетняя практика кормить и поить рефери матча принимающей стороной. Как арбитр может быть нейтральным, если ведет милые беседы с представителями хозяев матча?

Такие «мелочи» в РФС никого десятилетиями не волновали. Когда грубые ошибки едва не в каждом серьезном матче, как сейчас, то это одна из причин разочароваться в том, куда идет футбол в стране. Играть сильно не получается. Нужна большая сетка академий, грамотные педагоги, нормальная система оплаты в мире конкуренции. Но рефери готовить проще.

Их нужно намного меньше, но и этот процесс провален. Причем самые известные ошибки арбитров последних лет грубые и очевидные. И даже если выдумать, будто Мешков и компания дилетанты, у них ведь есть повторы. Смотрят видео и продолжают чудить. «Проверим, проверим» ведет к формуле «делаю, что хочу, и мне за это ничего не будет».