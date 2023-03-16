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«Нужна проверка на детекторе лжи». Футбольный арбитраж – театр абсурда

вчера, 14:27
Кукуляк Евгений

В недоумении не только комментаторы.

Генеральный директор «Динамо» в недоумении

Пивоваров не понял, почему арбитр Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита». Если судью позвали к монитору, то в более чем 90% случаев он слушает коллег и меняет решение. Но рефери долго всматривался в пустоту вместо анализа простого эпизода. Пустота ответила молодому арбитру Кукуляку, что пора поступать, как Мешков, Казарцев и Вилков.

Судья с нормальной репутацией это нонсенс для РФС. Сарказм в том, что решение Кукуляка не повлияло. Рефери наоборот унизил «Зенит». Команда Семака объективно с отрывом самая сильная в стране. Зачем им подачки? Они лишь расслабляют в таких матчах, как против «Ахмата» и «Динамо». После того эпизода Бакаев вместо борьбы искал падение в штрафной.

А позже Зелимхан рассказывал, что не увидел фол на Тюкавине. Москвичи могли выиграть в основное время, но победили по пенальти. «Зенит», разумеется, номинально сильнее, но это не повод сдаваться. Команда Семака без Родригао, Барриоса и Малкома не такая крутая. И арбитры РФС не крутые, поэтому Пивоваров предлагает их проверять:

Думаю, неназначенный пенальти – момент, который требует вмешательства судейского комитета и, возможно, проверки арбитра на детекторе лжи, как это было раньше.

Сразу напомним, что полиграф мало чем отличается от похода к гадалке. Ненаучный метод оценки правдивости. Особенно вне клинических условий, когда арбитр может принять нужные ему препараты перед оценкой. Или наоборот нервничать из-за самой процедуры, поэтому полиграф ошибочно покажет, что рефери врет. Но полиграф пугает арбитров без совести.

Отстраняли не из-за полиграфа, а когда главе РФС поступала проверенная информация, которой мало для обращения в прокуратуру, но достаточно для законного решения не иметь дело с сомнительным персонажем. Исторически никто так сильно не портил имидж российского футбола, как арбитры.

Все команды нарывались на безумных арбитров

Интересно, на что может рассчитывать некий продажный судья в вакууме? Выгоднее пятнадцать лет получать зарплату в РПЛ, чем один раз сорвать куш, но завершить карьеру. Не говоря о незаконности действий. Вряд ли взятки в прошлом были невероятно большими. Сейчас бывшие арбитры, футболисты охотно рассказывают, какой серпентарий был в российском чемпионате в 90-х и в начале нового века.

Продавали матчи пачками. Наверное, криминальные элементы тоже участвовали. Например, могли легализовать незаконные доходы через ставки на игры с заведомо известным исходом. Азартную составляющую тоже надо учесть, как и мошенничество, попытки надуть букмекеров. Арбитры раньше были далеки от стандартов качества. Судили пьяными, чего сейчас точно нет. Также не было повторов для рефери.

Голы из офсайдов, левые пенальти и удаления случались чаще, чем сейчас. Акинфеева то выгоняли за игру рукой за пределами штрафной площади, когда мяч скорее попал в грудь, то не удаляли за сэйв вдали от ворот. Были драки в матчах, где арбитры не могли разораться. Однажды врач «Динамо» после приглашения арбитра на разговор в раздевалку после ужасного судейства ударил судью по лицу.

Десять лет назад в Грозном Вилков услышал о себе «судья продажная, козёл ты». Семак называл арбитров тем же словом. Кстати, вот здесь отвлечемся от фарса в пользу серьезной ремарки. Трагикомедии веселы со стороны, но глобально цирк всегда ведет к катастрофе. Нет у РФС ни одного арбитра, которого бы реально уважали все участники высшей лиги. Безбородов и Карасев стараются, но их двое.

Также у них есть старые грехи, сформировано определенное мнение об их работе. Даже рефери со знаниями и пониманием природы правил принимали откровенно непоследовательные и глупые решения, хотя быстрее остальных поняли, что в судействе выгоднее играть долго и стабильно.

В России нет небывалого давления на арбитров

Рефери привыкает к прессу постепенно. Сначала ему хотят набить лицо представители любительских клубов. Потом добавляются истории из низших лиг. Лишь после этого арбитр попадает в РПЛ. Но поскольку в РФС не догадались подготовить новое поколение по другим стандартам, то получаем рефери, которые судят так перепугано, как Фролов в Ростове-на-Дону.

ЭСК РФС часто или игнорирует жесткие ошибки рефери, если не было апелляции, или защищает рефери, даже если «мнения разделились». Раньше в экспертно-судейской комиссии были глыбы мирового уровня. Теперь там почти все россияне, бывшие одиозные рефери, которые судили во времена с пиком судейских скандалов в матчах самых разных клубов и высшей лиги.

Сейчас случаются странные серии, как бывало у «Спартака». Но рядом команда, в матчах которой было много ошибок не в ее пользу – «Ростов», вдруг получает не поддержку рефери, но адекватные решения и много пенальти. Стоило Карпину остаться тренером сборной, когда эту работу никто не рвался выполнять, как начали замечать реальные нарушения.

Совпадение, ведь обычно арбитры лояльнее к грандам РПЛ, выбирая более могущественного в паре. Или к хозяевам поля, если не видят явного лидера. Также вспоминается странная многолетняя практика кормить и поить рефери матча принимающей стороной. Как арбитр может быть нейтральным, если ведет милые беседы с представителями хозяев матча?

Такие «мелочи» в РФС никого десятилетиями не волновали. Когда грубые ошибки едва не в каждом серьезном матче, как сейчас, то это одна из причин разочароваться в том, куда идет футбол в стране. Играть сильно не получается. Нужна большая сетка академий, грамотные педагоги, нормальная система оплаты в мире конкуренции. Но рефери готовить проще.

Их нужно намного меньше, но и этот процесс провален. Причем самые известные ошибки арбитров последних лет грубые и очевидные. И даже если выдумать, будто Мешков и компания дилетанты, у них ведь есть повторы. Смотрят видео и продолжают чудить. «Проверим, проверим» ведет к формуле «делаю, что хочу, и мне за это ничего не будет».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:12
Объяснения о покупках судей - это было бы слишком просто, очевиден, банально и давно бы раскрылось. Судейский прагматизм предохраняет их от этого. Получать ежемесячно по полмиллиона, хотя и руб, но все же, а в год видимо 3-4 это надежнее, чем получить один раз 5 (например), а потом мемуары писать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
Я не идеалист, но мне претит сама мысль о продажности арбитров. Причём в материальном плане, о чём говорят или намекают многие пользователи. Я согласен с вашим утверждением о том, что на решения арбитров могут влиять некоторые факторы, которые вы перечислили. Они же люди, а не роботы, и ничто человеческое им не чуждо - из этого я исхожу и исходил в своих комментариях.
Вам плюс, так как всё, что вы написАли, не противоречит здравому смыслу.
Пойду почитаю "Сандро из Чегема" Ф.Искандера. Советую всем, если хотите отдохнуть " по-настоящему ".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:41
Уважаемый. Вы меня простите, ни коим образом не хочу Вас обидеть, или не дай бог оскорбить, но вы, в определенной степени идеалист. Мне кажется вы забыли одну фирменную черту русского человека, а именно склонность к подхалимажу. Конечно в данном случае никакой гонорар Кукуляку не был обещан , и не светил, Но ведь он же видел. что на трибуне сидит САМ. А он кормит не только Зенит, но и РФС , и ГД РФ и много еще чего и кого. И шальная мыслишка в головушке пробежала " А что. а вдруг...." Ведь все судейские структуры в подчинении РФС, читай Газпрома. И мыслишка эта шальная лишила на мгновение судью осмотрительности и он решил "пенальти не было". Это свойство гипертрофированной услужливости начальству укоренилась у многих и как говорил Некрасов "..колом ее оттедова не выбьешь". Именно в этом я вижу природы "ошибок" наших судей. Иногда это нежелание скандалов и публичного бичевания в СМИ ( Зарема), иногда это хамство тренеров и должностных лиц ( Карпин, Ростов), но сам факт мздоимства я отвергаю напрочь.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:30
Юра- где доказательства обвинений в мой адрес???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:25
Вроде бы всё складно написано. Имеются основания, не знаю правда какие, для подозрений в адрес арбитров, приведены примеры их ошибок , некие "доводы" в пользу их продажности, мифические (на мой взгляд) аргументы по этому поводу и т.д., и т.п.
Но для меня всегда основным аргументом в их нередко ошибочном, но честном, неподкупном судействе был тот, который указан в статье, а именно: выгоднее пятнадцать лет получать зарплату в РПЛ, чем один раз сорвать куш и завершить карьеру. Один этот аргумент перевесит десять других, казалось бы, железных.
Ещё один довод в пользу моих рассуждений, а именно: подкупать арбитра, если это действительно нужно для команды, необходимо только тогда, когда решается её судьба: " светит" призовое место либо вылет в низший дивизион, но зачем его подкупать в середине сезона, в начале второго круга, когда впереди множество матчей и в любом из них можно потерять или приобрести очки ?
Включите разум, и тогда, надеюсь, согласитесь со мной.
Все арбитры, в том числе зарубежные и самые уважаемые, совершают ошибки, о чём нас периодически информируют СМИ, но только у нас споры о судействе приобретают гипертрофические размеры.
112910415
112910415
вчера в 18:08
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже (
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:56
Припомнилась популярная кричалка моей юности ( когда судья делал ошибки ) :
" СУДЬЮ НА МЫЛО". Судейство без ошибок не реальная мечта, ошибки были, есть и будут пока судить будет ЧЕЛОВЕК. Карать надо за УМЫШЛЕННЫЕ (очевидные )ошибки. Карать отстранением от судейства ( Вилков, Мешков, Вилков).
Ждём когда судить будут РОБОТЫ))))).
nik9373
nik9373
вчера в 17:49
Гражданин Багров разродился наконец. Правда почему-то не последовало статьи после матча "Спартак - Урал", вместо неё вышел опус про "технарь" "Локомотиву".

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил «Матч ТВ», что в матче Кубка России «Спартак» — «Урал» в эпизоде с падением в штрафной футболиста «красно‑белых» Кристофера Мартинса арбитры VAR должны были позвать главного судью к монитору, поскольку надо было назначить пенальти.

— Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет (арбитром) VAR в матче «ПАРИ НН» — «Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ, — сказал Каманцев «Матч ТВ».

Нашли стрелочника, а Карасёв вышел сухим из воды, - вот что надо обсуждать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:45
У меня есть радикальное предложение. Поскольку футбольный арбитр - это работник публичной сферы (стадион, ТВ и сайты, т.е. СМИ), то почему бы не ввести публичность в общении потребителей его услуг (судейства) и его самого, т.е. рефери.? Например, все посетители этого сайта болельщики, а , как известно, и РФС это подтверждает, футбол для болельщиков. Иначе говоря , я предлагаю от имени болельщиков (пользователей сайта) задать всего один вопрос судье Кукуляку ( с кого то надо начинать). А вопрос такой. Как Вы объясните принятое вами решение не назначить пенальти в ворота Зенита, несмотря на вмешательство ВАР, указавшему на вашу грубую ошибку? И чтобы ему жизнь облегчить дать варианты ответа: а) увидел на трибуне Миллера б) вспомнил всю свою прошедшую жизнь в)понял мгновенно, что на Мальдивах лучше, чем в Москве г) свой вариант ответа. При получении ответа нам будет проще, как говорил Миша Галустян "понять и простить" этого гражданина. Кто за?
DaslerU
DaslerU
вчера в 17:34
Это Россия, смиритесь.
морозз
морозз
вчера в 16:53
Ветер шумит, вода течёт, облака летят…это всё вечное и непреодолимое! Вот так и с нашим судейством, остаётся только ругаться сквозь зубы!
Мясо69
Мясо69
вчера в 16:44
А давно у нас что-то хорошее было? Если везде плохо, почему должно быть где-то отдельно хорошо? Стадионы построили? Так и то, это было к чемпионату мира и в единичных футбольных городах. Для сравнения, посмотрите на каких стадионах играют в Англии в 3й, 4й лигах (и при каком антураже).... Школы, академии, тоже по пальцам одной руки можно пересчитать, и те на частные деньги.. Как и стадионы кстати тоже - на частные деньги..
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 15:52
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 15:49
    Кому жаловаться...??? Как ты будешь жаловаться муле на свою жену если она с мулой спит...)
    trtu99
    trtu99
    вчера в 15:31
    В РФС должны задуматься о системе наказания футбольных судей. И не надо путать судей уголовных дел и спортивных судей, которые не должны быть неприкасаемыми.
    Rattlehead
    Rattlehead
    вчера в 15:20
    «Сразу напомним, что полиграф мало чем отличается от похода к гадалке. Ненаучный метод оценки правдивости.»

    Очень верное замечание. Даже в суде его показания не расцениваются в качестве улики или доказательства, и вообще прохождение процедуры является добровольным. Поэтому я до сих пор не понимаю, почему работодателей не наказывают за то, что при приеме на работу они вынуждают потенциального работника проходить проверку на полиграфе.
    Гость
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