«Челси» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Эвертон», который состоится 18 марта 2023 года

«Челси»

«Синие» в чемпионате Англии на текущий момент находятся на десятой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько матчей с участием лондонской команды, чтобы оценить шансы «пенсионеров» на успех в предстоящей встрече с «ирисками». С минимальным счётом «Челси» проиграл на своём поле «павлинам» из Лидса. Защитник «синих» Уэсли Фофана забил победный гол в начале второго тайма. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «пенсионеры» обыграли дортмундскую «Боруссию» в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

11 марта со счётом 3:1 на выезде «Челси» взял верх над «Лестером».

«Эвертон»

«Скаузеры» на данный момент занимают пятнадцатое место в Премьер-лиге. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Челси», рассмотрим недавние матчи «Эвертона» за последнее время. 1 марта с большим счётом «ириски» на выезде проиграли «канонирам» в сухую, пропустив четыре гола. Вничью «мерсисайдцы» сыграли с «лесниками» из Ноттингемшира в матче 26-го тура чемпионата Англии.

На прошлых выходных «скаузеры» с минимальным счётом одержали победу над «пчёлами» из Брентфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.52

Ничья – 4.20

Победит «Эвертон» – 7.00

Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.46

Обе забьют — нет – 1.63

Обе забьют — да – 2.26

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

В трёх матчах подряд «пенсионеры» обыгрывают своих оппонентов

Из пяти крайних поединков в двух «ириски» взяли верх над своими соперниками

Пять последних очных встреч завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущего матча доверимся статистике личных встреч. Коэффициент 1.74 предлагает компания Pinnacle на исход тотал меньше 2.5 голов за матч.