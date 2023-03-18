«Локомотив» — «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар», который состоится 18 марта 2023 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» в чемпионате улучшили свои результаты, а две последние победы даже помогли им покинуть зону вылета. Тем не менее, «Локомотив» с 19 баллами превосходит прямого конкурента «Пари НН» только по разнице мячей, а поэтому впереди еще очень много работы по сохранению места в РПЛ без нервной концовки. Матч с «Краснодаром» можно назвать одним из самых интересных в туре, поэтому без зрителей он точно не останется.

14 марта «Локомотив» проиграл в серии пенальти «Акрону» из Тольятти (1:2) в кубке России, а 11 числа в чемпионате переиграл на выезде «Ахмат» (1:0).

«Краснодар»

«Краснодар» не проигрывает уже несколько поединков подряд, но создает о себе размытое впечатление без уверенности в исходе любого поединка, так как раньше в клубе большую роль играли легионеры. Сейчас «быки» занимают седьмое место с 29 баллами, а от третьей позиции отстают на девять пунктов, что отыграть было бы очень сложно. В игре с «Локомотивом» придется приложить максимум усилий для хорошего результата, ведь соперник набрал ход.

15 марта «Краснодар» крупно обыграл «Ахмат» в кубке России (3:0), а 11 числа в чемпионате одолел московское «Динамо» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 2.55

Ничья – 3.5

Победит «Краснодар» – 2.85

Статистика

«Локомотив» выиграл два из пяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних выездных матчей «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Краснодар» выиграл три из четырех последних матчей с «Локомотивом»

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. В личных встречах команд очень много верховых матчей, и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также увидят результативный поединок.