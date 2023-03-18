«Локомотив» — «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар», который состоится 18 марта 2023 года
«Локомотив»
«Железнодорожники» в чемпионате улучшили свои результаты, а две последние победы даже помогли им покинуть зону вылета. Тем не менее, «Локомотив» с 19 баллами превосходит прямого конкурента «Пари НН» только по разнице мячей, а поэтому впереди еще очень много работы по сохранению места в РПЛ без нервной концовки. Матч с «Краснодаром» можно назвать одним из самых интересных в туре, поэтому без зрителей он точно не останется.
14 марта «Локомотив» проиграл в серии пенальти «Акрону» из Тольятти (1:2) в кубке России, а 11 числа в чемпионате переиграл на выезде «Ахмат» (1:0).
«Краснодар»
«Краснодар» не проигрывает уже несколько поединков подряд, но создает о себе размытое впечатление без уверенности в исходе любого поединка, так как раньше в клубе большую роль играли легионеры. Сейчас «быки» занимают седьмое место с 29 баллами, а от третьей позиции отстают на девять пунктов, что отыграть было бы очень сложно. В игре с «Локомотивом» придется приложить максимум усилий для хорошего результата, ведь соперник набрал ход.
15 марта «Краснодар» крупно обыграл «Ахмат» в кубке России (3:0), а 11 числа в чемпионате одолел московское «Динамо» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 2.55
- Ничья – 3.5
- Победит «Краснодар» – 2.85
Статистика
- «Локомотив» выиграл два из пяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть последних выездных матчей «Краснодара» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Краснодар» выиграл три из четырех последних матчей с «Локомотивом»
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. В личных встречах команд очень много верховых матчей, и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также увидят результативный поединок.