«Барселона» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Барселона» – «Реал», который состоится 19 марта 2023 года
«Барселона»
Каталонская команда на текущий момент возглавляет турнирную таблицу Примеры. Вспомним недавние матчи «Барсы», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем Эль-Класико. С минимальным счётом «сине-гранатовые» обыграли «Реал» в первой полуфинальной игре Кубка Испании. «Летучих мышей» каталонский клуб выиграл в матче позапрошлого тура чемпионата Испании.
12 марта «Барселона» со счётом 1:0 взяла верх над «басками».
«Реал»
«Галактикос» в Ла Лиге находится на второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «сливочных». В Севилье «белые» раскатали «нулёвку» с «Бетисом» в матче 24-го тура Примеры. С разницей в пару мячей «Реал» обыграл «попугаев». «Эспаньол» на три гола от мадридской команды ответил только одним забитым мячом.
15 марта «Реал» обыграл с минимальным счётом ливерпульских «красных» и прошёл в следующий этап Лиги чемпионов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 2.30
- Ничья – 3.50
- Победит «Реал» – 3.20
- Победит «Барселона» с форой -1.5 – 4.40
- Обе забьют — нет – 2.24
- Обе забьют — да – 1.72
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99
Статистика
- В двух матчах из пяти последних «Барса» проиграла
- За тот же период «Реал» уступил в одной встрече
- Исходом больше 3.5 голов завершились три личных матча команд из пяти крайних.
Прогноз
Коэффициент 1.89 предлагает компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч. Выбирать какая команда в предстоящем поединке окажется сильнее – непростая задача.