«Барселона» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Барселона» – «Реал», который состоится 19 марта 2023 года

«Барселона»

Каталонская команда на текущий момент возглавляет турнирную таблицу Примеры. Вспомним недавние матчи «Барсы», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем Эль-Класико. С минимальным счётом «сине-гранатовые» обыграли «Реал» в первой полуфинальной игре Кубка Испании. «Летучих мышей» каталонский клуб выиграл в матче позапрошлого тура чемпионата Испании.

12 марта «Барселона» со счётом 1:0 взяла верх над «басками».

«Реал»

«Галактикос» в Ла Лиге находится на второй строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «сливочных». В Севилье «белые» раскатали «нулёвку» с «Бетисом» в матче 24-го тура Примеры. С разницей в пару мячей «Реал» обыграл «попугаев». «Эспаньол» на три гола от мадридской команды ответил только одним забитым мячом.

15 марта «Реал» обыграл с минимальным счётом ливерпульских «красных» и прошёл в следующий этап Лиги чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 2.30

Ничья – 3.50

Победит «Реал» – 3.20

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 4.40

Обе забьют — нет – 2.24

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

В двух матчах из пяти последних «Барса» проиграла

За тот же период «Реал» уступил в одной встрече

Исходом больше 3.5 голов завершились три личных матча команд из пяти крайних.

Прогноз

Коэффициент 1.89 предлагает компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч. Выбирать какая команда в предстоящем поединке окажется сильнее – непростая задача.