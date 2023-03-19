«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм», который состоится 19 марта 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » в чемпионате Англии входит в тройку самых сильных команд. Рассмотрим несколько недавних матчей с участием «манкунианцев» за последнее время. С разгромным счётом «Ливерпуль» взял верх над «красными дьяволами» в матче 26-го тура Премьер-лиги. На прошлых выходных «Манчестер Юнайтед» раскатал нулевую ничью со «святыми» из Саутгемптона.

16 марта « МЮ » с общим счётом 5:1 по сумме двух встреч обыграл испанскую команду «Бетис» в 1/8 плей-офф Лиги Европы.

«Фулхэм»

«Дачники» из Фулема в Премьер-лиге находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «белых». В 1/8 Кубка Англии «Фулхэм» взял верх над «павлинами» из Лидса. В позапрошлом туре чемпионата Англии в Брентфорде «дачники» с разницей в один мяч уступили местным «пчёлам».

Со счётом 0:3 «белые» проиграли дома «канонирам» в матче прошлого тура. Все три гола были забиты в первой половине встречи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.40

Ничья – 5.20

Победит «Фулхэм» – 7.60

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.05

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.38

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних « МЮ » выиграл

» выиграл За тот же период «белые» обыграли своих оппонентов в двух поединках

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились четыре очных встречи из пяти крайних.

Прогноз

«Манчестер» обыграет «дачников» на своём поле как минимум с разницей в пару мячей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.05 на победу команды «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 гола.