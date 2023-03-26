«Малага» – «Леганес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Малага» – «Леганес», который состоится 27 марта 2023 года

«Малага»

«Малага» в Сегунде занимает на данный момент предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды из Малаги. На своём поле с минимальным счётом «медузы» проиграли «Расингу» в 30-ом туре. В Лас-Пальмасе «анчоусы» раскатали ничью с местными «жёлто-синими» (2:2). За три минуты до окончания основного времени «Малага» сравняла счёт в матче.

17 марта со счётом 0:0 завершилась домашняя игра с «Леванте».

«Леганес»

«Леганес» находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы Сегунды. Ознакомимся с успехами команды из одноимённого города. Хотя успешным назвать нельзя нынешний период клуба. «Леганес» не выигрывает в шести матчах подряд. «Ибица» в гостях обыграла с минимальным счётом «сине-белых». Пропустив три мяча, в сухую «Леганес» проиграл на выезде «Сарагосе».

На прошлых выходных со счётом 0:1 «сине-белые» дома уступили команде «Реал Овьедо».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Малага» – 2.80

Ничья – 3.00

Победит «Леганес» – 2.75

Победит «Леганес» с форой -1.5 – 5.30

Обе забьют — нет – 1.62

Обе забьют — да – 2.20

Тотал голов больше 1.5 голов – 1.55

Тотал голов меньше 1.5 голов – 2.35

Статистика

Четыре очные встречи подряд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В одной игре из десяти крайних «Малага» взяла верх над своим оппонентом

«Леганес» также выиграл только в одном матче за тот же период.

Прогноз

В октябре прошлого года «Леганес» обыграл дома «Малагу» со счётом 1:0. На выезде в предстоящем матче «сине-белые» не уступят «медузам», но и победу не одержат. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 2.00.