Хамелеон Симеоне вернул себе «Атлетико». Гризманн – легенда, а Облак снова с «сухарями»

1679916698

сегодня, 14:31

Приближаются к «Реалу» в таблице.

Судьбу тренерских команд угадать сложнее

Просто оценивать «Тоттенхэм», где после завоевания последнего трофея было семь разных тренеров. Конте набирал почти столько очков в среднем за игру, как Почеттино, но со всеми в клубе рассорился. И ушел, как того хотел. Со «шпорами» всё и давно понятно. Сложнее оценивать состояние таких клубов, как «Ливерпуль» и «Атлетико», где один тренер много лет.

Непросто было пророчить будущее команд Венгера и Фергюсона много лет назад. Иногда «Арсенал» и МЮ играли ужасно, а потом возвращались. В современном мире футбола, как видим по истории Нагельсманна, гранды чаще выбирают путь Переса. Флорентино выгнал Дель Боске, о чем пожалел. Но замена Бенитеса на Зидана принесла новые победы в Лиге чемпионов.

Абрамович учел тот опыт. Дважды сработало с Ди Маттео и Тухелем. Но надолго в «Челси» названые наставники не задержались. Симеоне в «Атлетико» с декабря 2011 года. Ему разбираться с проблемами команды намного проще, особенно с учетом кредита доверия от руководства. У такой схемы есть минусы, ведь тяжело критически относиться к создателю команды.

Но тот же Клопп, невзирая на поражения, неудачи и тренерские ошибки, может перезагрузить «Ливерпуль». А Симеоне делает «Атлетико» хамелеоном, как раньше. Диего недавно критиковали по делу, но поскольку он олицетворяет успешный «Атлетико», то шансы с ним на ренессанс выше, чем у многих наставников, которым второй шанс за выслугу лет не дают.

А вот стратегический прогноз сделать сложно. Даже сейчас трудно понять, Симеоне планирует остаться у руля «Атлетико», или все уже решено и готовится к уходу? В таком случае пытается оставить сильную команду для следующей главы в этой истории. Например, для появления в «Атлетико» Луиса Энрике, с которым встречались руководители «матрасников».

«Атлетико» снова крайне сложно победить

Команду, которая может отдать мяч специально, не так уж трудно визуально переиграть. Отрезками с мячом была даже бедовая «Валенсия». Но вот победить «матрасников» по сумме игрового времени по-прежнему сложно. Удалось в основное время лишь «Барселоне» после единственного гола Дембеле. Но кто помнит тот поединок, тот видел моменты Хименеса и Гризманна.

В добавленное время в четвертьфинале Кубка Короля «Реал» сумел дожать соседа, но у тренерских команд бывают неудобные оппоненты. «Мадрид» обыгрывает «Атлетико» намного чаще. У Симеоне 1 победа в 12 последних дерби, лишь четырежды сыграли вничью. Но в последней встрече была именно мировая, причем «матрасники» упустили победу в день шоу Симеоне.

Но остальным испанским соперникам сложно взломать оборону Облака. У Яна 5 «сухарей» в 8 последних матчах. С другой стороны, остается проблема идентификации стиля. «Атлетико» не стал атакующим монстром, коим хотели бы видеть его в отделе маркетинга клуба. Но пока «Севилья» самоустранилась, Симеоне подобрался к «Реалу» в таблице на расстояние в четыре очка.

Используют схему «4-4-2». Вместо Партея не заиграл лучше всех Витсель, зато растет 19-летний Пабло Барриос. Помогают Коке и Кондогбиа. Универсальность Рейнилдо позволила Карраско уйти в полузащиту по флангу. Справа чемпиона мира Молину дополняет Льоренте, теперь не всегда приходится быть латералем в схеме «5-3-2», хотя на нее по ходу матчей Симеоне тоже переходит, ведь крайние футболисты готовы. «Атлетико» похож на себя, оставили черный октябрь в прошлом.

Гризманн идет к статусу легенды футбола

То, что делал Антуан на чемпионате мира, мало чем отличается от методов Модрича на ЧМ -2018. Причем если у Луки есть конкретная позиция в середине, как и у еще одного диспетчера – Месси, то Гризманн у Дешама в Катаре сыграл по всему полю. Даже в обороне активно отрабатывал, ведь моложе, чем Лионель и Лука. А еще форвард накопил силы, пока сидел на лавке в «Атлетико», ведь улаживали детали сделки с «Барселоной».

Свежесть – один из ключевых факторов по пути «Атлетико» к новым победам. Вылет из еврокубков, последнее место в группе ЛЧ , освободили Симеоне время, а команде дали очередной импульс. Сам Диего перезагрузился зимой, когда болел на чемпионате мира за Аргентину. Самый юный автор гола в составе «альбиселесте» в истории получил моральный толчок, когда увидел Месси и своих подопечных с кубком и танцы в Буэнос-Айресе.

Возможно, Симоне представил себя в будущем наставником национальной команды? А пока тренер сумел взять себя в руки и наладить игру команды. Не удавалось переиграть «Реал» и «Барселону», но были близки к победе над Анчелотти и ничьей против Хави. Одна из центральных причин – наличие Гризманна, который не стал героем невероятного финала ЧМ , но явно отпустил неудачу в Барселоне. Решение отдать Фелиша «Челси» помогло. Депай пока не стал железно основным, но у Мораты есть конкурент.

А символом остается парень с розовыми волосами. Гризманн идет в подкаты, прессингует, опускается в центр поля, чтобы продолжать атаки. Теперь ждет, когда Де Пауль сможет играть на уровне сборной, страхуя двух форвардов «Атлетико». У Антуана есть пасы-парашюты, разрезающие передачи остаются отличительной чертой тактики Симеоне. У «Атлетико» появился темп при контратаках, а по качеству моментов созданных моментов Гризманн – первый игрок в Ла Лиге.