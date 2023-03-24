Манчини не верит в возрождение «кальчо». Чемпионов Европы едва не разгромили

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вчера, 22:58

Грилиш простил итальянцев в Неаполе.

Тренеру Италии не хватает супервезд

Манчини спросили о ренессансе итальянского футбола после попадания «Наполи», «Милана» и «Интера» в четвертьфинал Лиги чемпионов. И вот что он ответил:

Нельзя говорить о возрождении итальянского футбола после успеха трех клубов в Европе. Если бы тридцать три итальянских футболиста были на поле, то можно заявить иное. Даже 50 % от этого количества было бы достаточно.

Такие мысли показывают, что тренер Манчини полностью поглощен работой со сборной Италии. Роберто смотрит на мир через призму задач рулевого национальной команды. С другой стороны, легионеры не мешают развивать сборную. Манчини играл в «Лацио», где были Бокшич, Салас, Консейсау, Недвед, Верон, Станкович, Алмейда, Симеоне, Коуту, Сенсини и Михайлович.

Легионеры в начале нового века помогали Серии А. Они приносили международные кубки. Интернациональные «Ювентус» и «Милан» сыграли между собой в финале ЛЧ , а через три года Италия выиграла чемпионат мира. Но размышления Манчини резонируют с впечатлением от его состава. У Италии сейчас не самое звездное поколение в ее футбольной истории.

У Липпи нападающие, вроде старшего Индзаги и Дель Пьеро, были запасными. А после травмы Иммобиле, который едва не завязал с национальной командой, в основе в важном матче против Англии появился аргентинец Ретеги. Матео по-итальянски вряд ли разговаривает. Уроженец Буэнос-Айреса выступает дома за «Тигре», а в сборную Италии пошел, ведь не нужен Скалони.

В центре обороны сыграл Толой, забракованный бразильцами. Ориунди часто светились в сборной Италии, но есть разница между Сивори, Орси, Монти и парнями, которые Манчини достаются на сдачу от бразильцев и аргентинцев. Звезд Скуадре не хватает. Даже Верратти, Жоржиньо и Бареллу нельзя сравнить с Модричем, Кроосом и Каземиро. И Берарди не супервезда.

Разумеется, некоторые видные игроки сыграть не сумели. Кроме Иммобиле, это Бастони, Кьеза и Бонуччи. Но даже с ними понятно, почему жалуется Манчини. На поле были чемпионы Европы, которые после триумфа не смогли сохранить форму лета 2021-го.

Англия простила Италию в Неаполе

А Северная Македония по пути в Катар не простила, выбили Манчини в стыках. Аналитики до старта отбора выделяли Англию и Италию среди сборных, чьи шансы неприятно удивить выше, чем у других. Причина в группе. Италия сыграет не только против Кейна, а еще против Украины и Северной Македонии. Раз две путевки, то Манчини и Саутгейт остаются главными фаворитами.

Но у многих других сборных путь будет намного легче. Даже Мальта в отборе к Евро-2016 дважды уступала Италии со счетом 1:0, не самый легкий соперник. И Англия, невзирая на ничьи против Манчини в прошлом, могла после первого тайма вести 0:3 в гостях. Грилиш промахнулся мимо пустого угла. Мог поставить точку до перерыва, превратив второй тайм в формальность и прогулку.

Вместо этого Англия нашла приключения на голову Саутгейту. Начались глупые потери. Шоу получил вторую желтую карточку, оставив британцев в меньшинстве. Аргентинец Ретеги отметился голом после тончайшей передачи Пеллегрини. Очень жаль, что полузащитник «Ромы» из-за мышечной травмы пропустил Евро-2020. Но одного мяча не хватило, выиграл рекордсмен Кейн.

Чемпионы Европы в плохом состоянии

Ждут пару Бонуччи и Бастони в центре защиты. Сильную игру Жоржиньо, Верратти и Бареллы в центре поля. Нужна связка Спинаццолы и Кьезы слева. А еще грамотные навесы Ди Лоренцо справа. Тогда Италия сможет работать на Иммобиле, создавая больше качественных моментов. Англия, чтобы выиграть в гостях, отдала мяч, выжав максимум после стандарта – Райс добил мяч в сетку, и пенальти в результате неаккуратной игры защитника рукой.

Италия прибавит, когда в основе появятся все лучшие футболисты? Возможно, Манчини зря грешит на составы «Милана», «Интера» и «Наполи». Там есть футболисты для национальной команды. Конечно, ключевая роль у Спаллетти за легионерами. Кварацхелия, Осимхен, Зелиньски, Лоботка, Руй, Ким и Ангисса полезные мастера. Но Ди Лоренцо, если правильно подобрать для него высоту работы, принесет голевые моменты, как в «Наполи».

У «Милана» есть Тонали, который проигрывает конкуренцию основным хавбекам сборной, но для ротации Манчини сгодится. У «Интера» играют Бастони и Ачерби. Нет базовых клубов для сборной, собирают людей из разных команд. Но на класс Доннаруммы не влияет, играет вратарь за «Милан» или ПСЖ . Италия, хотя против Англии были грубейшие позиционные ошибки в защите, должна прибавить, иначе они снова не попадут на крупный турнир.

Латерали Манчини прижимались к центру. Центральные защитники неграмотно выбирали высоту линии. Хавбеки разорвали построения в поисках моментов. Из всех атак Италии одна привела к удару в створ, гол Ретеги не был следствием постоянной качественной работы в финальной трети. У Манчини много работы, но сейчас у Роберто непростой период в жизни. Он был близким другом Виалли, памяти которого посвятили поединок против британцев.

Также тренер много десятилетий знал Михайловича. Тренер в трауре, а футболистов сборной Италии подкосило поражение от Северной Македонии. Им сразу не повезло со жребием, могли вылететь от Португалии в финале стыков, но до решающей игры не добрались. Теперь важно попасть на Евро-2024 и показать максимум. Пока смотрятся плохо. Даже помощью Англии, которая нарывалась на ничью после перерыва, не воспользовались.