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Футбольная сборная зарылась на дне. Игроки и Карпин отбывают повинность

сегодня, 11:33
Момент из матча

Иран предсказуемо сыграл лучше.

Альтернатива катанию ваты – не играть

Выражение «катать вату» пришло из тюрьмы, где придумали метод добывания огня из ваты, чтобы закурить папиросу. Фраза давно утратила прямой смысл, вошла в обиход и не имеет флера других тюремных выражений. Нет сомнений, что Стрельцов мог использовать ее после лагерей, ведь в футболе выражение очень давно прижилось. «Катать вату» — бессмысленно тратить время на поле. А еще эта фраза намекает на нерешительность.

Сборная России без ветеранов и двух главных легионеров, Головина и Миранчука, невероятно медленная команда. Иранцы получили перевес 22:5 по ударам, в три раза чаще касались мяча в чужой штрафной (30:10), в два раза чаще работали на финальной трети поля и в полтора раза эффективнее боролись за мяч. Сборная Ирана не слабее, и это грустный вывод. Лучше не играть вообще? Вряд ли. Не будет сильной команды, если не наигрывать молодых.

Но среди этих людей, хотя есть волевой Глебов, у многих нет лидерских качеств, чтобы вести за собой. Также нет выбора соперников, чтобы найти парочку слабеньких и разгромить для поднятия морального состояния. Играть с главной сборной РФС отказалась Беларусь, ведь участвуют в отборе к Евро-2024, и команда Китая, где мечтают однажды принять чемпионат мира. А в спаррингах с теми, кого футболисты из России не знают, они часто катали вату.

Тренер и футболисты сами виноваты

Тотти в римских дворах играет с соседями эмоциональнее, чем команда Карпина. Иран – приличный соперник, участник ЧМ, но до этого были поединки с очень скромными командами, которых тренер и его футболисты тоже не переиграли на классе, на характере и просто ради того, чтобы получить удовольствие. Причем РПЛ без целого ряда крутых легионеров уверенно перешла на атакующий лад. Теперь это не лига Бердыева, а скорее лига Лички, где много забивают и пропускают.

Поэтому сборная России, составленная из футболистов «Спартака», «Краснодара» и «Зенита», могла и должна была сработать веселее. С другой стороны, Карпин прошел путь от наставника всадников без тактической головы до тренера рационального «Ростова», где куча голов с пенальти и других стандартов. Но стиль можно менять, так что смело вините футболистов за отсутствие скоростей. У Ирана новый тренер, свои эксперименты, а играли они не хуже.

Психология сильнее любых слов. Вспомните жуткие поединки под руководством Черчесова. Также были плохие официальные матчи против скромных сборных. Помните, как к сборной Словении отнеслись в стыках к ЧМ-2010? С Ираном не показали свой максимум, но это закономерно. Можно оправдывать боязнью травм перед решающими официальными играми, но это слабая отговорка. Европейские сборные рубятся в официальных играх, а повреждение можно получить на тренировке.

Переход в Азию – главная опасность

Сочетаемость соперников не миф. «Зениту» годами было проще против московских клубов, чем против «Ахмата». Нелюбимые соперники есть у «Реала», «Манчестер Сити» и «Баварии». Причем это могут быть команды совершенно разного уровня. Дело в выборе тактики, подходе, темпоритму на поле. Также важна моральная составляющая. Сборная России понятия не имеет об азиатских соперниках, ведь является классическим европейским середняком. Не достигла высот Швейцарии и Дании, но и не перешла в четвертый дивизион Лиги Наций.

Судя по тому, что показали против нескольких разных по уровню команд из Азии, сборная России плохо сочетается с их генеральным подходом к футболу. Переход в Азию убьет сборную. Футболисты будут проигрывать не крутым европейским сборным, а командам, которые уже недооценивают. А сами азиаты не ждут команду России в официальных турнирах, вроде отбора ЧМ. Это плюс один серый по игре, но перспективный по составу конкурент.

Летний кубок Центральной Азии тоже может навредить сборной. Во-первых, футболисты рискуют получить травмы сразу после завершения клубного сезона. Во-вторых, если в финале Кубка России сыграют, например, «Спартак» и «Динамо», то их игроки не полетят бегать против Узбекистана, Ирана и Таджикистана, ведь 11 июня будут в «Лужниках», а кубок Центральной Азии стартует на два дня раньше. К слову, если «Ростов» выйдет в финал Кубка, то сборная отправится на международный турнир без главного тренера.

Дальше ждут неприятные поражения

Кубок проводили с паузой на четыре сезона, но на российские деньги решили побегать два года подряд. Наперед знаем, что толку не будет. Но Захаряну, Пиняеву, Глебову, Литвинову и Сафонову нужен хоть какой-то международный опыт. Сборная России поставлена на паузу, но это было понятно еще в момент отстранения. Есть международные законы футбола, один из них – сборные создаются в официальных поединках. Без них есть унылая ничья против Ирана, которая легко могла превратиться в поражение.

«Большой международный матч», как его анонсировал комментатор, таковым не являлся изначально. Всегда опасно превращать ложь в обыденность, ведь передозировка ложью открывает глаза даже самым неумным адресатам. Карпин невероятно скучно работает в сборной, даже близко не списываем вину. Тактически команда никакая, причем и на Евро-2020 нечем было похвастаться. Отметим хитрость Валерия Георгиевича. Он настолько не хочет проигрывать скромным соперникам из Азии, что выбрал стратегию катания ваты как предохранитель.

К мировым сложнее придираться. Да и что с тренером сделают, даже если летом вылетит от, например, Таджикистана? Если уволят, то наставник только поблагодарит РФС за это выгодное ему решение. Карпин не нарывается на увольнение, как делал Конте, но и делать вид, будто матчи с Ираном и Ираком хоть что-то значат для его футболистов, не хочет. Такой подход будет лицемерием с рассказами о «важных матчах».

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FruttyPups
FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:42
спасибо, исправили
112910415
112910415
сегодня в 12:40
Поэтому сборная России, составленная из футболистов из футболистов «Спартака», «Краснодар
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1347567/iran-rossiya 24.03.2023
ВаняLOVE
ВаняLOVE
сегодня в 12:00
Карпин как тренер имеет очень существенные недостатки. Слишком полагается на мотивацию, в ущерб постановке игры. Полностью игнорирует "умную игру". Ему ближе такие люди как Глебов, Сильянов, игроки без изюминки. А когда в сборную приезжают умные игроки, такие как Пиняев, Захарян, он не знает как их вписать в игру. А других умных как , например Чалов, или Кучаев он вообще игнорирует. Ясно, что системную игру он поставить не может. Вывод. Чтобы сборная не умерла окончательно, нужно срочно освобожденного тренера ставить. Чтобы он не пытался сделать из сборной Ростов , или что то еще. Например Талалаева. Он свободен и имеет свой взгляд на систему игры. Но Карпин - это однозначно тупик на дороге Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Иран. Хватит!!
izrafel
izrafel
сегодня в 11:52
Спасибо за статью.

Ну сыграли как могли.... обидно что у нас такой уровень
Гость
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