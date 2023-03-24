Футбольная сборная зарылась на дне. Игроки и Карпин отбывают повинность

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сегодня, 11:33

Иран предсказуемо сыграл лучше.

Альтернатива катанию ваты – не играть

Выражение «катать вату» пришло из тюрьмы, где придумали метод добывания огня из ваты, чтобы закурить папиросу. Фраза давно утратила прямой смысл, вошла в обиход и не имеет флера других тюремных выражений. Нет сомнений, что Стрельцов мог использовать ее после лагерей, ведь в футболе выражение очень давно прижилось. «Катать вату» — бессмысленно тратить время на поле. А еще эта фраза намекает на нерешительность.

Сборная России без ветеранов и двух главных легионеров, Головина и Миранчука, невероятно медленная команда. Иранцы получили перевес 22:5 по ударам, в три раза чаще касались мяча в чужой штрафной (30:10), в два раза чаще работали на финальной трети поля и в полтора раза эффективнее боролись за мяч. Сборная Ирана не слабее, и это грустный вывод. Лучше не играть вообще? Вряд ли. Не будет сильной команды, если не наигрывать молодых.

Но среди этих людей, хотя есть волевой Глебов, у многих нет лидерских качеств, чтобы вести за собой. Также нет выбора соперников, чтобы найти парочку слабеньких и разгромить для поднятия морального состояния. Играть с главной сборной РФС отказалась Беларусь, ведь участвуют в отборе к Евро-2024, и команда Китая, где мечтают однажды принять чемпионат мира. А в спаррингах с теми, кого футболисты из России не знают, они часто катали вату.

Тренер и футболисты сами виноваты

Тотти в римских дворах играет с соседями эмоциональнее, чем команда Карпина. Иран – приличный соперник, участник ЧМ , но до этого были поединки с очень скромными командами, которых тренер и его футболисты тоже не переиграли на классе, на характере и просто ради того, чтобы получить удовольствие. Причем РПЛ без целого ряда крутых легионеров уверенно перешла на атакующий лад. Теперь это не лига Бердыева, а скорее лига Лички, где много забивают и пропускают.

Поэтому сборная России, составленная из футболистов «Спартака», «Краснодара» и «Зенита», могла и должна была сработать веселее. С другой стороны, Карпин прошел путь от наставника всадников без тактической головы до тренера рационального «Ростова», где куча голов с пенальти и других стандартов. Но стиль можно менять, так что смело вините футболистов за отсутствие скоростей. У Ирана новый тренер, свои эксперименты, а играли они не хуже.

Психология сильнее любых слов. Вспомните жуткие поединки под руководством Черчесова. Также были плохие официальные матчи против скромных сборных. Помните, как к сборной Словении отнеслись в стыках к ЧМ -2010? С Ираном не показали свой максимум, но это закономерно. Можно оправдывать боязнью травм перед решающими официальными играми, но это слабая отговорка. Европейские сборные рубятся в официальных играх, а повреждение можно получить на тренировке.

Переход в Азию – главная опасность

Сочетаемость соперников не миф. «Зениту» годами было проще против московских клубов, чем против «Ахмата». Нелюбимые соперники есть у «Реала», «Манчестер Сити» и «Баварии». Причем это могут быть команды совершенно разного уровня. Дело в выборе тактики, подходе, темпоритму на поле. Также важна моральная составляющая. Сборная России понятия не имеет об азиатских соперниках, ведь является классическим европейским середняком. Не достигла высот Швейцарии и Дании, но и не перешла в четвертый дивизион Лиги Наций.

Судя по тому, что показали против нескольких разных по уровню команд из Азии, сборная России плохо сочетается с их генеральным подходом к футболу. Переход в Азию убьет сборную. Футболисты будут проигрывать не крутым европейским сборным, а командам, которые уже недооценивают. А сами азиаты не ждут команду России в официальных турнирах, вроде отбора ЧМ . Это плюс один серый по игре, но перспективный по составу конкурент.

Летний кубок Центральной Азии тоже может навредить сборной. Во-первых, футболисты рискуют получить травмы сразу после завершения клубного сезона. Во-вторых, если в финале Кубка России сыграют, например, «Спартак» и «Динамо», то их игроки не полетят бегать против Узбекистана, Ирана и Таджикистана, ведь 11 июня будут в «Лужниках», а кубок Центральной Азии стартует на два дня раньше. К слову, если «Ростов» выйдет в финал Кубка, то сборная отправится на международный турнир без главного тренера.

Дальше ждут неприятные поражения

Кубок проводили с паузой на четыре сезона, но на российские деньги решили побегать два года подряд. Наперед знаем, что толку не будет. Но Захаряну, Пиняеву, Глебову, Литвинову и Сафонову нужен хоть какой-то международный опыт. Сборная России поставлена на паузу, но это было понятно еще в момент отстранения. Есть международные законы футбола, один из них – сборные создаются в официальных поединках. Без них есть унылая ничья против Ирана, которая легко могла превратиться в поражение.

«Большой международный матч», как его анонсировал комментатор, таковым не являлся изначально. Всегда опасно превращать ложь в обыденность, ведь передозировка ложью открывает глаза даже самым неумным адресатам. Карпин невероятно скучно работает в сборной, даже близко не списываем вину. Тактически команда никакая, причем и на Евро-2020 нечем было похвастаться. Отметим хитрость Валерия Георгиевича. Он настолько не хочет проигрывать скромным соперникам из Азии, что выбрал стратегию катания ваты как предохранитель.