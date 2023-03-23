«Торпедо» добыло путевку в Первую лигу. Вслед за Геркусом ушел Талалаев

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вчера, 22:55

Упорное движение вниз.

Теперь уже вряд ли хоть что-то может помешать «Торпедо» вернуться в Первую лигу. «Автозаводцы» сделали для этого все возможное – отказались от свободного Дзюбы, отпустили Игоря Смольникова, расстались с президентом клуба. Теперь на выход последовал главный тренер.

Талалаев ушел сам

Когда Андрей Талалаев только возглавил московский коллектив, за который провел часть карьеры игрока, гордо отметил:

Это родной клуб, в котором вырос. И букву «Т» на груди во все времена слышали, почитали. Сейчас, если бы это был другой клуб, то я бы продолжил отдыхать. Потому что в планах имел до Нового года прийти в себя после достаточно сложной работы и съездить на чемпионат мира. Но праздновал 50-летие — позвонили болельщики «Торпедо» и попросили, причем неоднократно, помочь команде подняться из низов таблицы, и самое главное — немного изменить качество игры.

И специалист явно не лукавил. В этом не было смысла — «Торпедо» к тому моменту уже оказалось на последнем месте и имело все шансы остаться там до окончания чемпионата. У экс-главного тренера «Ахмата» было больше резона остаться в отпуске и подождать более привлекательного предложения. Но он этого не сделал.

Тогда же Талалаев отметил, что важнейшим аспектом работы будет переход из обороны в атаку, действия с мячом. Вместе тем были цитаты «дайте 6 недель, и вы увидите изменения в качестве игры команды».

Итог мы увидели днем ранее – «черно-белые» объявили о расторжении контракта со специалистом. При этом, по последним данным, наставник покинул клуб по своей инициативе – у него накопились разногласия с руководством «Торпедо», напряжение возросло еще сильнее после того, как были отменены тренировочные сборы в Краснодаре в марте.

Нет тренера, нет президента

Чуть ранее московский клуб покинул другой специалист, который тоже пришел в «Торпедо» в начале сезона – речь об экс-президенте «автозаводцев» Илье Геркусе. Тогда серия решений казалась перспективной для команды, которая только поднялась из Первой лиге и нуждалась в «крючках», чтобы зацепиться в РПЛ . Талалаев уже давно работал в Премьер-Лиге – и задачи «не вылететь» перед ним даже не приходилось ставить. Геркус до этого работал в «Локомотиве» и становился чемпионом России. На дистанции нескольких сезонов это могло дать качественный результат.

Сводить причины ухода главного тренера и президента к одному фактору не стоит – но неподписание Артема Дзюбы на их решение точно могло оказать влияние. Талалаев хотел наладить игру в атаке – и экс-форвард «Зенита» подходил бы для решения этой задачи.

Были факторы риска: тяжелый характер Артема и самого Талалаева, отсутствие игровой практики, возраст. Но что бы потеряли «черно-белые», провались идея с трансфером? Последнее место в РПЛ ? В то же время выхлоп от подписания мог быть сильнейший. Сделка не требовала выплаты отступных – футболист приходил бы на правах свободного агента. Удалось бы за бесценок получить недавнего лидера сборной России и лучшего бомбардира «Зенита» на протяжении нескольких сезонов. К тому же Дзюба был крайне мотивирован – «сине-бело-голубые» от него отказались, в Турции заиграть не удалось. Именно в такие моменты Артем всегда удивлял всех.

Риск у варианта с контрактом для Дзюбы был – но, теперь становится понятно, он был необходим ради выхода из зоны вылета.

Уже после ухода из «Торпедо» Геркус рассказал о ходе переговоров в клубе:

В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше… В общем, я свою точку зрения озвучил: «Дзюба – наш выход». Ответом были тяжелые раздумья и слова: «Дзюба – не наш выход. Про Дзюбу же точно известно: до конца сезона забьет не меньше трех-четырех. При умном подыгрыше – больше… Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей, причем повторной. Чем мотивировали отказ наверху? Атмосфера в раздевалке. Самый трудноизмеримый показатель. Видимо, без Дзюбы и его голов атмосфера дивно хороша».

Вернулись на исходную

Без тренера с опытом работы в РПЛ , без президента с аналогичным опытом. С теми же проблемами в создании и реализации моментов.

У «черно-белых» до недавнего момента все так же не было завершителя атак, который мог бы забить 5-6 мячей за оставшуюся часть сезона. Подписали бразильца Андре (ранее играл за киевское «Динамо», «Бордо», «Спортинг»), но в его результативности нет никакой уверенности.

Невозможно сказать, за счет чего москвичи могут пробиться хотя бы в зону стыков. Сейчас подвернулись 3 очка из-за технического поражения «Пари Нижнего Новгорода» — в матче 20-го тура команда выпустила на поле дисквалифицированного Ярослава Михайлова. В активе «автозаводцев» теперь 10 очков – уже что-то. Но посмотреть на турнирную таблицу – и становится ясно, что отставание от 14-й строчки все еще есть. Нужно добирать минимум 7 очков – а как это сделать, когда за 20 предыдущих туров москвичи одержали 1 победу (техническая не в счет) и 5 раз сыграли вничью? По такому графику «Факелу» будет достаточно набрать хотя бы 2 очка, чтобы не пропустить «Торпедо» выше.