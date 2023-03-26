Пиняев поставил рекорд сборной. Карпин не переиграл, но победил Ирак

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сегодня, 20:41

Сергей порадовал себя и публику.

До перерыва включались два человека

Начало и концовка матча хорошо перекликаются. В дебюте едва не пропустили, а в концовке Кузяев повелся на провокацию соперника, получил красную карточку. Хорошо, что у этого сэндвича была голевая середина. Да и для футбола два на одиннадцать в первом тайме счет отличный, 0:0. Фомин едва не забил классным ударом, но иракский голкипер не дремал, четко среагировал, хотя мяч летел опасно. А до этого была тоска и печаль, ведь сборная России проиграла дебют домашнего матча.

Песьяков ошибался, Осипенко дарил моменты футболистам Ирака. Соперник простил, но им хватало банальных комбинаций вроде выноса голкипера от ворот. Литвинову пришлось выбивать мяч с линии ворот. Играли за Карпина до перерыва два человека – Пруцев и Пиняев. Валерий Георгиевич с междометиями просил передавать им мяч с бровки. Двадцатидвухлетний Данил старался быть там, где мяч, иногда у него получалось. А Сергей в восемнадцать лет смело брал игру на себя.

Вингер несколько раз неплохо обыгрывал оппонентов. Но сразу вспоминаем, как плохо два двигателя обеспечивали топливом — пасами. Глебов проводил не лучший поединок. У него и Денисова не было связи с Пруцевым и Обляковым. А Сильянов не поддержал Пиняева по левому флангу.

Повезло с голевым чутьем Миранчука

И с невысоким уровнем оппонентов тоже повезло. Соболев вспоминал свои тактические фокусы в «Спартака». Форвард смещался в глубину поля. Но когда нет Зобнина и Промеса для помощи в комбинациях, то Александр остается почти без моментов. Лишь разок ему хорошо откатили мяч уже после перерыва. Когда Абаскаль отправляет форварда на правый фланг, то продумывает высоту работы латералей. Против Ирака не было грамотной работы флангами.

Первая линии атаки не показала высокий прессинг. Отдельно Пиняев атаковал оппонентов, но Обляков и Соболев сыграли в первом тайме бледно. Впрочем, как почти все из этой вариации состава. Пугало, что столько позволили откровенно средней команде Ирака. Нынешний соперник это 68-я сборная мирового рейтинга, чуть выше Кабо-Верде и Болгарии, ниже Ямайки и Панамы. Ниже команды Катара, самого слабого участника чемпионата мира.

Повезло, что на старте второго тайма команда Карпина занесла мяч в чужие ворота. Обляков отдал на Соболева, а после сэйва голкипера забил Антон Миранчук, вышедший на замену. Играли без повторов, а с ними могли зафиксировать офсайд, ведь на повторе намеки на него железные.

Карпин вообще ничего не предлагает

Плывет по течению. У сборной есть профессиональные критики, но даже от них сегодня ничего нового не услышите. Когда почти нет футбола, только пребывание на поле, то даже веских причин поругать не найдется. Фанаты в Санкт-Петербурге, которые создавали звуковое сопровождение, были лучше своей сборной. Причем победили ее разгромно. Где опорник, когда команда складывается в защиту? Что с игрой оборонцев один в один? Почему не было поддержки от латералей?

Зачем Обляков играл в атаке на неудобной позиции? В чем смысл троек в центре, если в каждом матче по два человека выпадают? Где командный прессинг? Таких вопросов много. Результаты в спаррингах на втором плане, если речь не о разгромном поражении. Бывает, что ничего не получается, но виден замысел тренера. Понятно, каким был тактический план. Очевидно, как в него вносили коррективы ради победы по ходу матча, который не тянется, а течет как река.

Сегодня ничего этого не было. Снова подход прошлых поединков. Сборники не хотели проигрывать, но прессинговать, комбинировать и бить часто по воротам не спешили. Команда Карпина хороша в одном случае. Когда помогает уставший соперник и начинает оставлять много пространства.

На скорости сыграл лишь только Пиняев

Такой футбол, как у команды России, показывали в семидесятых годах прошлого века. Когда между соперниками по десять метров и много статичной работы. Ирак ведь не относился к сборной Карпина с официальной злостью. Они не мешали, а хозяева ходили пешком. Мотивации нет, и это отчасти можно понять. Но уважения к фанатам долго тоже не было, что нельзя одобрять. Ирак достаточно слабый, чтобы с ними шел в дриблинг не только Пиняев.

Но как Сергей не умеет пока собирать голы и ассисты в промышленных количествах, так команда Карпина не играет комбинационно и на высокой скорости постоянно. Ирак не заслужил сегодня поражения в два мяча, ведь команду Хесуса Касаса не переиграли в одни ворота. Но гости не воспользовались ляпами Песьякова. Карпин явно набросился на футболистов в перерыве, но тактически перемен было мало. Просто Ирак выдохся, не хватило класса.

Соболев и Пиняев долго были оторваны от команды, но повезло с дриблингом Сергея. Шустрый и невысокий хавбек, игравший на позиции Аршавина, четко обыгрывал и смещался в центр. Сумел забить Ираку такой важный второй мяч. Психологически сборной стало легче, но абсолютно все вопросы по игре остались. Хорошо, хоть не унизили домашним поражением почти 24 000 зрителей, которые собрались на арене, и всех у самых разных экранов.

Но если дальше будут играть один-два человека из целой команды, то даже подключение к Пиняеву в будущем его коллеги по поколению Захаряна не позволит создать динамичный и прессингующий коллектив. Поздравляем Пиняева, он побил рекорд сборной, а больше хвалить некого.