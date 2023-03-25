Конте часто уходил из своих клубов со скандалами. История повторилась и с «Тоттенхэмом»

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сегодня, 16:16

Антонио часто становится заложником своих высоких требований.

Руководство «Ювентуса» не выполняло требований Конте

Антонио проработал в должности главного тренера «Ювентуса» в период с 2011 года по 2014-й. За это время его подопечные трижды подряд становились чемпионами страны, а сам Конте после каждого из сезонов получал награду Оскара дель Кальчо, как лучшему тренеру года в Италии. В конце 2014-го у Конте возникло желание покинуть «старую сеньору», но воплощалось в реальность это с большим трудом – во многом из-за крепкой дружбы с президентом клуба Андреа Аньелли.

Конте всегда отмечался как человек, который говорит о положении дел то, что думает на самом деле. После того как «Юве» занял третье место в группе Лиги чемпионов в 2013 году, он явно дал понять руководству о желании усилить состав. И несмотря на победу в первенстве Италии того сезона, еще в самом его разгаре внутри велась проработка летнего усиления команды. В течение многих месяцев Конте был не согласен с трансферной политикой Маротты, и именно это побудило его покинуть клуб.

Велись разговоры и о возможных продажах. Среди обсуждаемых футболистов были и такие лидеры, как, например, Видаль. Конте не накладывал вето на его уход, но изъявил желание заполучить полузащитника «Кальяри» Наингголана. Но вместо этого Раджа отправился в Рим, а у Конте возникла первая жесткая конфронтация с руководством. Подобных примеров было достаточно.

Антонио хотел лучшего для клуба и даже отклонял многомиллионные предложения ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» весной 2014-го. Руководство убедило главного тренера, что все силы будут брошены на Санчеса и Куадрадо. Однако в первом случае свою роль сыграла «Барселона», потребовавшая непосильный для «Юве» ценник, а во втором – не получилось договориться с «Фиорентиной». В итоге они заполучили лишь Морату из «Реала», который не очень встраивался в футбол Антонио.

Что касается обороны, то он получил лишь 33-летнего Эвра вместо Настастича. В итоге Конте не приобрел ничего из того, что ему обещали, и решил, что из команды выжаты все соки, а получить что-либо из этих игроков не представляется возможным.

В «Челси» Конте внедрил инновационную для АПЛ схему, но идилии внутри клуба не было

В случае с лондонским коллективом обстановка вокруг итальянского специалиста разительно отличалась по сравнению с той, что была в «Юве». Да, ему удалось победить в свой первый сезон в Премьер-Лиге благодаря формации с 5 защитниками, а в следующем году поднять Кубок Англии, но в клубе абсолютно не ощущалось командного духа.

Летом 2017-го Антонио пропал на 10 дней и не выходил на связь с руководством «Челси», что подорвало доверие к итальянцу. Клуб уже не хотел выделять средства для человека, который может уйти из команды. Все это происходило на фоне слухов о серьезных переговорах специалиста с миланским «Интером».

Далее все пошло буквально по эффекту домино. Тем же летом Конте ожидал приобретений Лукаку, Сандро и ван Дейка, но взамен получил лишь Рюдигера и Эмерсона. Все запросы тренера на зимнее трансферное окно тоже были проигнорированы. Это вылилось в некотором роде в капризы Конте. Начались скандалы с игроками, в частности, с Диего Костой, который в итоге покинул клуб. Давид Луис открыто критиковал тактику итальянца на матчи, а Сеск Фабрегас попрощался с тренером еще до его официального увольнения.

Конте прервал 9-летнее доминирование «Ювентуса», но ушел снова из-за собственного недовольства клубом

По итогам сезона 20/21 «Интер» Конте прервал доминирование «старой сеньоры», став обладателем заветного скудетто. Однако перед кампанией перестарался с инвестициями, которые сильно ударили по экономике клуба. После двух лет в Милане он покинул команду.

Новости о потенциальном уходе специалиста ходили уже долгое время. И причиной послужило отсутствие экономической стабильности клуба. Президент «Интера» хотел выручить 90 млн евро на продажах футболистов, попутно сократив зарплатную ведомость команды. Это сильно не понравилось Конте и перемены последовали довольно быстро.

Контракт был рассчитан еще на один год и Антонио должен был получить за оставшуюся часть соглашения 13,5 млн евро, но между сторонами были проведены переговоры, и он получил лишь половину от этой суммы – около 7 млн евро.

Сложившуюся в «Тоттенхэме» ситуацию было легко спрогнозировать

«Тоттенхэм» славится своими проблемами с трофеями, а Антонио Конте является специалистом, который выигрывает чемпионат зачастую в первый же сезон в клубе. Исключением оказался «Интер», с которым он стал чемпионом только на второй сезон.

В случае с лондонским коллективом было сразу несколько сложностей. Во-первых, Конте принял «Тоттенхэм» посреди сезона. В предыдущих случаях он проводил с командами полноценные предсезонки, что позволяло донести до футболистов свои доработки. Во-вторых, вопрос был о финансовых вложениях Дэниела Леви. Президент клуба славится своей скупостью на вложения в трансферы, но смог уверить Конте в том, что необходимые ему средства будут выделены.

С момента назначения Антонио в качестве главного тренера «Тоттенхэма» наружу выбрались проблемы. Леви все же не справился со своими обещаниями и не смог удовлетворить потребности Конте на трансферном рынке, а в игровом плане у команды множество вопросов. Все это вылилось в открытую критику со стороны менеджера:

Клуб несет ответственность за трансферы, каждый тренер, который работал здесь, несет ответственность. А игроки? Игроки? Где игроки? По моему опыту могу сказать, что в этом аспекте нужно становиться лучше, если вы хотите быть конкурентоспособными и бороться. И у нас этот аспект, могу вам сказать, в данный момент очень, очень плох. И я вижу 11 человек, которые играют лишь для себя.

Тучи над Конте лишь сгустились и он первый на очереди к увольнению среди тренеров крупных команд. Фаворитом на его место называют Юлиана Нагельсманна, в то время, как самого Антонио отправляют в «Рому». Последнее возможно лишь в случае ухода Жозе Моуриньо.