«ПСЖ – это не команда». Лам разнёс парижан

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сегодня, 00:15

И во Франции с ним многие согласны.

Гальтье потерял раздевалку

Появление в ПСЖ Кристофа Гальтье должно было стать радикальным решением тренерской проблемы. Богатые парижане рассчитывали в «простом тренере из Лиги 1» найти панацею от звездной болезни знаменитостей в команде. Но чуда не случилось. И французская пресса, опираясь на источники разной степени осведомленности, все больше пестрит историями о том, как парижские «селебрити» игнорируют своего тренера. История буквально повторяется с тем, как это было при предыдущих тренерах.

Поначалу казалось, что жесткому и простому тренеру Гальтье удалось обуздать раздевалку с такими харизматичными лидерами, как Мбаппе, Неймар, Рамос и Месси. О том, что немаловажно налаживать отношения в ПСЖ , рассказывал после работы там Томас Тухель, сравнивая этот труд с тем, который ему приходилось выполнять в «Челси»: «В Лондоне ты должен думать только о матчах в среду и субботу. А в Париже ты должен думать обо всем остальном».

Настроение Месси

Последние неудачи ПСЖ , включая большое количество поражений в Лиге 1, а также бесславный вылет из Лиги чемпионов, связывают в том числе и с отвлеченностью Месси, чей контракт с парижанами истекает в июне. Ему вроде как предложили новое соглашение, но он раздумывает над ним. Вот что об этом пишет Фабрицио Романо:

Насколько я знаю, ПСЖ уже сделал предложение Лионелю Месси, и он ждет, чтобы принять решение о своем будущем. Оно будет основываться на проекте ПСЖ , тренере и других ключевых деталях следующего сезона. Все зависит от Месси и его отца Хорхе.

Говорят, что Лионель еще думает о том, чтобы вернуться в «Барселону», пусть этот вариант сейчас и кажется утопическим с учетом всех финансовых проблем каталонцев. Но интенсивность слухов вокруг Месси растет. На второй план ушли даже результаты ПСЖ , которые перестали кого-либо интересовать после вылета из Лиги чемпионов. Пристальное внимание к Месси позволяет выуживать неприятные детали его поведения и выводить их в публичную плоскость во французских СМИ .

Например, несколько дней назад Гальтье предложил игрокам после завершения тренировки несколько минут самостоятельно поделать последнее упражнение. Месси демонстративно отказался это делать. Вслед за ним так поступили и другие футболисты, которые начали было выполнять пожелание Гальтье. Они в большей степени сориентировались на Лионеля, чем на тренера.

На другой недавней тренировке Месси остановил упражнение досрочно. Тренеру тогда пришлось даже публично это объяснять, говоря, что аргентинец получил небольшой ушиб. Но источники внутри клуба рассказали, что Лионель скорее был раздражен предложенным упражнением, которое казалось ему бесполезным для нападающих.

Есть мнение, что Гальтье слишком обеспокоен заботой о состоянии своих звезд, присмотром за ними, чтобы их ничто не обидело и не оскорбило. Но разве это работа тренера? И в таком контексте иначе смотрится нашумевший выход к игрокам директора Луиша Кампуша, который пытался с ними не миндальничать, а жестко встряхивать. Вероятно, тренер дискредитировал себя в их глазах, и его способность к эмоциональной встряске футболистов уже испарилась.

Возвращаясь к позиции Романо, легко можно проследить отношение Месси к происходящему в клубе. Вроде бы логично думать о перспективах. Но выглядит это так, словно посетитель дорогой гостиницы придирчиво заглядывает не только под ободок унитаза, но и в меню в поисках изысканной доставки в номер. А таких посетителей в ПСЖ – как минимум несколько человек. И каждому следует угодить. Тренер в таких условиях вовсе и не занят своей ролью, он исполняет функцию обслуживающего персонала.

Чувствует настроение Месси и фанатская группа. Некоторые болельщики освистали Лионеля на «Парк де Пренс» перед последней игрой с «Ренном». Он «ответил» им поражением и тем, что отказался подойти к трибунам вместе с остальными футболистами после окончания матча.

Сломленный тренер

В предыдущих клубах Гальтье показывал себя жестким наставником. В «Лилле», который с ним стал чемпионом, Кристоф порой шел против линии руководства и вступал в жесткие конфронтации со своими игроками, но знал, на что идет, и что это даст. Поэтому футболисты сохраняли к нему уважение и делали общее дело. Но в Париже все не так. Возможно, подспудно парижские боссы ждали от него поведения как в «Лилле», но хотели при этом и замашки элитарных отельеров удовлетворить.

В такой ситуации Гальтье вынужден был, чтобы зацепиться за шанс всей своей карьеры, сломать свой собственный подход к работе. Он перестал был собой, стал не тем, кого в нем хотели видеть, соответственно, провалил задание. Например, хорошо знающий его Кристоф Дюгарри открыто заявляет, что Гальтье не похож на себя, и он сожалеет о том, как тренер себя подставил.

Снова в прессе всплывает история из прошлого сезона, когда игроки ПСЖ запланировали вечеринку в Мадриде после матча Лиги чемпионов. Когда парижане вылетели из турнира, многие футболисты не захотели отказываться от своих планов. Потребовалось посредничество президента Нассера Аль-Хелаифи, чтобы воззвать игроков к разуму, посадить их в самолет и вернуть в Париж. Можно ли представить такое в другом месте, да еще и без последствий для футболистов?

Недавно появились слухи о том, что ПСЖ рассматривает возможность возвращения Тухеля. Но, кажется, теперь понятно, почему немец не готов соблазниться и большими деньгами от этого клуба. Да и все меньше по-настоящему ярких тренеров, которые готовы идти даже на большие деньги в Париж. Для всего тренерского сообщества это место – кладбище для репутации. И не только в плане результатов, но и в плане человеческого достоинства.

Особое мнение

Напоследок хочется привести выдержку из колонки, которую для немецкого еженедельника Die Zeit написал экс-защитник сборной Германии и «Баварии» Филипп Лам, рассуждавший о парижской команде после ее вылета от мюнхенцев из ЛЧ :