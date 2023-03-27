Немцев называют фаворитами домашнего Евро. Флик мечтает смыть катарский позор

1679936256

сегодня, 19:57

Вместе сложные ветераны и большие таланты.

Только во Францию некоторые букмекерские конторы верят сильнее. Но не все. На третьем месте короли отборов и неудачники финальных частей крупных турниров – команда Англии, а посередине хозяева Евро-2024, сборная Германии. Оценивать их сложнее всего, ведь попадают в финальную часть автоматически. Победа над Коста-Рикой была последней официальной игрой до старта через год. Тем интереснее разобрать причины для немцев стать чемпионами Европы, или же проиграть дома.

За титул. Добротный состав

Не уровня Франции, но в сторону Италии – не россыпь суперзвезд, как возможность создать команду. И это еще не все сыграют с Бельгией. Шлоттербек и Хаверц покинули расположение сборной. Мусиала и Белла-Котчап тоже вне игры. Вечного Мюллера не оказалось в заявке на матчи против Перу и Бельгии. Но он хочет сыграть на Евро, как и Нойер. А пока видим соединение не самых звездных по именам защитников с шикарными хавбеками. Киммих, Горецка и Гюндоган будут помогать Флику. Видно, что нет нового Клозе впереди, но Фюллькруг сделал дубль против Панамы. Не только Вернер и Хаверц могут разнообразить атаку в схеме «4-4-2».

Против. Неудачи Евро и ЧМ

Если немцы такие крутые, как раньше, то где их финалы? После победы в Бразилии видели Германию в полуфинале Евро-2016, но три последующих турнира обернулись катастрофами. Вялый вылет от англичан на Евро-2020 перетек в невыход из группы в Катаре. Проиграли японцам и не обыграли испанцев. Причем нельзя сказать, что осеклись по воле случая. Мощный старт против Японии расслабил не только оборону Нойера, но и всю команду. Атакующие порывы были, Мусиала, конечно же, крутой футболист. Но его усилий мало. Не исключено, что Германию на домашнем Евро-2024 ждет неудача.

За титул. Трофейный голод

Мусиала хочет выиграть все на уровне клуба и сборной. Хавбек выбирал между Англией и Германией. Будет забавно, если именно эти сборные встретятся в финале Евро-2024, что теоретически возможно. Джамал убеждает себя, что выбрал правильную сторону, но вместе с Вирцем мечтают заявить о себе на крупном турнире. Шлоттербек, Хаверц и Раум тоже не старые исполнители. Конечно, центральная роль у ветеранов и опытных мастеров, ведь Гнабри, Горецке, Джану и Сане не двадцать лет. Из игроков этого поколения лишь Гинтер и Гетце были в заявке в Бразилии. Команда Клозе, Подольски, Крооса, Озила, Хедиры, Лама, Мертезакера и Боатенга в прошлом, а новому составу нужен кубок.

Против. Сложные ветераны

Наглядно понятно по ситуации с Нагельсманном. Баварские сплетники докладывают, что Юлиана невзлюбили Гнабри, Мусиала, Сане и Нойер, если перечислять сборников. А вот Киммих и Горецка были за тренера. Мюллер якобы занял нейтральную позицию. Снова коалиции, как в истории сборной Германии случалось. Есть легенды, которые до сих пор между собой не разговаривают. Ветераны с характером – Мюллер, Нойер, тер Штеген, Гюндоган и Рюдигер, легко могут отвлечься от футбола. Подобное с ними случалось даже в Катаре, вспомните акцию с закрытыми ртами.

За титул. Опыт Ханси Флика

Ханс-Дитер является чемпионом мира. На посту помощника Лева работал с 2006 года. Помнит домашний мундиаль, на котором вылетели в полуфинале от Италии в дополнительное время. Флик бывалый человек, у которого есть опыт работы директором. То есть модератором между разными ветвями власти в сборной и клубах. Он удачно заскочил в «Баварию» и грамотно ее покинул, чтобы не стать жертвой амбиций Кана и Салихамиджича. Выиграл Лигу чемпионов. Настраивал Германию на успех на ЧМ -2022. Плохо отработал в перерыве матча с Японией, но это тоже опыт, который использует на Евро. Дома, как известно, и стены помогают.

Против. Сила соперников

У Франции по традиции не исключены скандалы. Тихо и гладко бывает иногда на короткой дистанции. Победная команда 1998 года не была идеальной. Рисковали с хорватами, положились на дубль Тюрама. В коллективе были враги, что потом сказалось на ЧМ -2002. А чемпионаты Европы французам даются еще сложнее, чем мундиали. Дешам фаворит, но со слабостями. Испанцы перестраивают команду с новым тренером. У Англии все обычно замечательно до первого такого соперника, как Италия и Франция. Не списываем со счетов Манчини и Мартинеса. Не забываем про Бельгию и Нидерланды. На чемпионате Европы шансы на полуфинал могут быть у хорватов и датчан, помним победу Греции. Германия точно не единственный фаворит.

Мнение читателей. Оцените вероятность победы Германии

Линекер обязательно напишет очередной каламбур, если немцы выиграют домашний чемпионат Европы. Но рядом с очевидными факторами в их пользу, вроде домашних стадионов, стоит отметить также проблемы. Германия давно не демонстрирует передовую игру в официальных сложных матчах. Не показали против Испании Луиса Энрике ничего эпохального. Матч с Англией на «Уэмбли» провалили, в концовке британцы получили будничную победу, отдав сопернику мяч.

Новый состав не получил сыгранную пару Рюдигера и Шлоттербека. А конфликт вратарей является отсылкой к временам Кана и Леманна, которые чемпионами в сборной не стали. Флик – опытный медиатор, но чтобы получить «золото» ему нужно пройти большой путь. Отсутствие официальных игр тоже во вред. Последний раз хозяева крупного турнира выиграли его почти сорок лет назад, когда Франция обыграла Испанию. Французы и португальцы играли домашние финалы, но уступили в них.