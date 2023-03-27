Посыпались без Барриоса. «Зенит» испугался после серии осечек

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сегодня, 16:53

Семак постарается не насмешить мир 1 апреля.

Компенсировать потерю Барриоса

Первая задача Семака. В футболе достаточно игроков, важность которых хорошо видно после их потери. Канте тащил «Челси» к титулу в АПЛ . Затем выиграл для клуба плей-офф Лиги чемпионов. Дальше у центрального полузащитника начались серьезные проблемы со здоровьем. Травмы вычеркнули из его карьеры почти целый сезон. Видим, что лучше «Челси» без Канте не стал, пусть непонятно, продолжат ли они трудовые отношения.

Барриос приучил, что играет в РПЛ почти без замен, разве что из-за дисквалификации. Поэтому у Семака почти не было случая протестировать команду без Вильмара на серьезном сопернике. После травмы хавбека в игре с «Химками» петербуржцы такой шанс получили. И им нравится горечь, подаренная попыткой камбэка от аутсайдера, а затем двумя поражения от «Динамо» в серии пенальти и от ЦСКА в РПЛ .

Против опасного «Урала» в субботу Барриос не сыграет. Возможно, также пропустит поединок против «Локомотива». Ганчаренко и Галактионов достаточно талантливые гардемарины, чтобы их футболисты грызли землю в центре поля, не давая Дугласу Сантосу, Кузяеву и Венделу развернуться. Причем первые двое еще и не в лучшей форме.

Опробовать «ложную девятку»

С учетом выставочной ничьей против «Фенербахче» в благотворительном поединке, у «Зенита» четыре подряд плохих матча. У команды большой атакующий потенциал. Создают немало моментов. Но если не забивает Малком и его бразильские братья – Клаудиньо и Вендел, то теряют очки. Против турецкой команды Семак предсказуемо поставил в опорной зоне Сантоса, не мог использовать сборников, а в атаке соединил Бакаева, Малкома и Мантуана.

Последний заработал пенальти, а Малком его реализовал. Потом он же откатил мяч на Клаудиньо. Действия кандидата в ПСЖ на позиции ложного форварда заставили Семака задуматься. Когда есть Клаудиньо, Мостовой, Мантуан и Бакаев, то всегда найдутся инсайды. Так почему, если у Сергеева травма, а Кассьерра отказывается забивать в РПЛ , хотя у него есть моменты, не протестировать Малкома в центре атаки?

Видели, когда невысокие ребята с его навыками работали на острие. Промес, Депай и не только. Аналитики из Санкт-Петербурга предлагали Семаку переход на «4-4-2», но это схема на отрезок с Барриосом в основе, когда хватит Вендела в качества второго центрального, а Кузяева и Клаудиньо можно расположить на флангах. А вот пока нет колумбийского разрушителя, лучше играть «4-3-3» с «ложной девяткой».

Признать слабости защиты «Зенита»

Нет больше идеальной работы Сантоса слева. Нет Ловрена с его опытом в центре. Родригао без хорвата играет не так надежно, хотя у него бывали ошибки и рядом с Деяном. Прошла пора, когда «Зениту» фантастически везло в обороне в прошлом году. Хотя и тогда удача улыбалась в чемпионате, но отворачивалась в Кубке, где не только Алип и Адамов привозили в поединках против «Спартака» и «Крыльев Советов». Теперь появился талант – Ренан, но баланс потерян из-за травмы Барриоса.

Защита начитается высоко, а Малком, Бакаев и Кассьерра не любят прессинговать. Если Семак признает, что у него абсолютно во всех фазах в обороне проблемы, то начнется процесс восстановления утраченного порядка. Разумеется, Сергеев может ворваться в основу вихрем, поскольку без мяча Иван способен отработать активнее, чем Кассьерра. Матео в «Сочи», где класс напарников был ниже, иногда ждал чистых мячей, не утруждаясь интенсивным прессингом, особенно с отходом за штрафную площадь.

Но даже если «Зенит» улучшит давление в финальной трети, как быть с флангами? Связка Кругового и Клаудиньо слева уязвимая. Дуглас, если Кузяев не в форме, не справится сам против «Урала» и «Локомотива». Ренан не сыгрался с напарниками, а переход на три центральных по ситуации вряд ли спасет. Ведь это тяжелая схема. Особенно если нет голкипера, который подсказывает. Кержаков может потерять место в основе, но Васютин и Одоевский ненадежные. Караваева справа тоже похвалить не за что.

Взять реванши у тех, кому проиграли

Интересная фаза сезона для Семака. Причем команду дополнительно расслабили осечки «Спартака». После поражения «Зенита» от ЦСКА получили преимущество в семь пунктов над «Ростовом». Карпин вряд ли без иронии заговорит о чемпионской борьбе. Но если обыграет «Торпедо», пока «Урал» клюет печень «Зениту», то к матчу против Дзюбы тренер Семак подойдет с отрезком неудач. А дальше гостевой поединок в Ростове-на-Дону и домашняя игра с «Динамо».

«Урал» со второй половины сентября проиграл только Тюкавину. Ганчаренко еще может выбить «Спартак» из главной сетки Кубка. «Локомотив» обыграл «Ростов», «Ахмат» и «Краснодар». Галатионов может положиться не только на ветерана Дзюбу, но на Пиняева, Миранчука и Глушенкова. Также москвичи помнят сюжет игры первого круга. Тогда час матча прошел в борьбе с моментами, но без голов, а затем подопечные Циннбауэра посыпались и развалились.

Но в новом году не все соперники сдаются «Зениту» до выхода на поле. Вместе с факторами Ловрена, Барриоса и Кассьерры дарит надежду на любопытные для зрителей сюжеты. Получив паузу, Семак может вернуться к серии побед. Но не исключаем приключения для чемпиона. «Крылья Советов», «Спартак» и «Краснодар», с которыми играть после «Динамо», тоже непростые соперники. У трех команд из этой четверки есть победы над Семаком в сезоне.