В «Байере» растёт новый топ-тренер. «Реал» уже положил глаз на Хаби Алонсо

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сегодня, 11:14

В этом сезоне Хаби сделал заметный шаг вперед.

Алонсо всегда знал, что будет тренером, и поэтапно входил в эту роль

Еще в бытность игроком баск планировал не уходить из мира футбола и начать тренерскую карьеру. Победа на чемпионате мира в 2010 году позволила получить ему лицензию PRO, что дает возможность тренировать команды высших лиг, в упрощенном порядке. Этим же, к слову, воспользовался и Андреа Пирло. Однако в отличие от итальянца, Хаби выбрал немного иной путь.

Алонсо решил входить в тренерскую роль постепенно. Он начал свою карьеру с юношеской команды «Реала» до 14 лет. По этому можно сделать вывод о том, что Хаби заранее распланировал то, что не будет сразу с головой уходить в более сложные задачи. Необходимо адекватно оценивать свои возможности, что он и сделал.

Спустя год, в 2019-м, он сделал свой следующий шаг в карьере. Его новым коллективом стала вторая команда «Реала Сосьедад». С ней он добился невероятного успеха, выйдя во второй дивизион Испании – Сегунду. Если не брать в расчет «Реал» и «Барселону», чьи вторые команды в Сегунде играют довольно часто, представительство молодежных клубов там невелико, поскольку в остальных коллективах очень большая текучка – молодые игроки быстро проходят этот этап и оказываются в основных составах.

В этом плане «Реал Сосьедад» всегда выделялся со знаком «плюс», так как за его основу выступает довольно много воспитанников. И это при том, что в «Реале Сосьедад Б» было не так много игроков, которые основательно в нем задерживались, Хаби Алонсо удалось добиться повышения в классе.

Выйдя в Сегунду, Хаби не удалось удержать команду на плаву, и в следующем сезоне «Реал Сосьедад Б» вылетел. Однако это не помешало «Байеру» обратить внимание на испанца в октябре 2022-го. Тогда «фармацевты» занимали 17-ю строчку в Бундеслиге, имея на своем счету лишь 5 очков в 8 турах. Среди болельщиков на тот момент прошла волна негодования – Алонсо не смог удержаться в Сегунде, не имеет тренерского опыта на высочайшем уровне и приходит в команду по ходу сезона без возможности проведения предсезонной подготовки.

Казалось бы, шансов на чудо нет, но к марту «Байер» не только вернулся в верхнюю часть таблицы, но и является одним из фаворитов среди команд, борющихся за попадание в еврокубки, а также вышел в 1/4 финала Лиги Европы, где встретится с бельгийским «Юнионом». Подопечные Алонсо одолели «Баварию» в матче 25-го тура, после которого был уволен Нагельсманн, а спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич выделил игру «Байера»:

Нечасто я видел подобное. Нам не удавалось ничего, нас переехала команда, которая проводила матч в четверг. Мы уступили сопернику во всех аспектах.

Хаби мог переехать в Германию в 2021-м, но решил продолжить оттачивать свои навыки и методы

Весной 2021-го на Алонсо вышло руководство менхенгладбахской «Боруссии». Стороны почти договорились о контракте, но в итоге баск решил остаться во второй команде «Реала Сосьедад», поскольку хотел продолжить развитие на молодежном уровне.

Сам Хаби нередко выделял в бытность тренером молодежной команды то, что в подборе тактики в первую очередь ориентируется на имеющийся у него состав игроков. Однако довольно сложно точно сказать, по какой именно тактике играет его команда. Чаще всего это 4-2-3-1, но данная схема легко конвертируется во многие другие в зависимости от того, что происходит на поле.

В основном, это сбалансированный футбол. На первых стадиях обороны команды Хаби Алонсо идут в прессинг в высоком или среднем блоке, но в случае неудачи способны выстроить плотную низкую линию. Что касается нападения, то, как правило, это быстрый комбинационный футбол.

Естественно, Алонсо, как и другие бывшие футболисты, перенимал навыки и тактические наблюдения у тех, под чьим руководством ему удалось играть. А сложилось так, что он пересекся со многими высококлассными специалистами – Рафа Бенитес в «Ливерпуле», Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти в «Реале», Пеп Гвардиола и снова Анчи в «Баварии». Последний и вовсе предлагал ему стать ассистентом в Мюнхене, но Хаби отказался.

При всем этом, тренерским идеалом Алонсо является Юрген Клопп. Немец оказал влияние на игру команд Хаби так же, как это сделали все вышеперечисленные тренеры. Он смешал лучшие качества каждого тактического стиля воедино, но нередко сталкивается с некоторой ограниченностью кадров.

Алонсо не спешит переходить в топ-клуб

За последний год Алонсо отправляли сразу в несколько клубов – от основной команды «Реала Сосьедад» до мадридского «Реала». В СМИ все чаще появляется информация о предстоящем уходе Карло Анчелотти с тренерского мостика «сливочных», а Хаби является одним из кандидатов на этот пост. Однако, судя по тому, как баск поступательно выстраивает свою карьеру, тяжело себе представить, что он покинет Леверкузен, не проведя в нем и года.

Другим вариантом представляется «Ливерпуль», который продлил контракт с Юргеном Клоппом до лета 2026 года и уже приглядывается к потенциальным сменщикам немца. Долгое время основным вариантом назывался Стивен Джеррард, который добивался успехов в Шотландии с «Рейнджерс», но в «Астон Вилле» славы не сыскал и был уволен. Теперь основным кандидатом видится именно Алонсо.

Однако не стоит делать скоропалительных выводов, поскольку Алонсо всегда выделялся на фоне остальных своей рассудительностью и спокойствием. И именно это позволяет ему избегать серьезных ошибок, делать лишь изначально запланированные шаги и постепенно повышать свои навыки.