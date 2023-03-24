Сильнейшая сборная мира в опасности. Будут новые проигранные финалы

1679668242

сегодня, 17:30

У Франции проблемы.

Ноэль Ле Грэ был плохим боссом

Глава федерации футбола может хвастаться количеством воспитанников, которые дарят стране клубные школы, но это не его заслуга. Просто африканцы и не только они, Гризманн ведь с немецкой фамилией и португальской кровью, дарят свой талант именно «трехцветным». С этим крупно повезло. Ле Грэ может хвастаться тем, как выбрал Дешама, наставник более десяти лет на посту.

Но и здесь везение. Дидье мог уйти после поражения от Португалии в финале домашнего Евро-2016. Ноэль был плохим руководителем, вопреки которому французский футбол развивался. Сборная всегда была скандальной, и до сих пор ничего не изменилось. Старик, которого выгнали с поста после скандалов, оставил после себя разобранную тяжелым поражением в великом финале команду.

И управлять до ЧМ -2026 ею будет тренер, который поднадоел многим футболистам. За закрытыми дверьми двукратный чемпион мира может вести себя не так, как на публике. И сами футболисты не ангелочки, поэтому у Франции не пять чемпионских титулов в истории, а всего два.

Дешам остается упрямым дедом

Мама Дидье продавала шерсть, отец был маляром, а Дешам стал футболистом, а затем тренером. Но это не тонкая натура, как Гвардиола. И не человек, поцелованный в лысину гениальностью на футбольном поле, как Зидан. Дешам был суперклеем для сборной Франции, клеем он и остался. Но кто пользовался такими составами, тот знает, что сложно не запачкать руки.

Хотя Коло невероятно талантливый форвард, в финале чемпионата мира должен был играть Бензема. Весь матч мог сложиться иначе, если бы на оборону Аргентины давил нападающий «Реала». Но Дешам всегда был невероятно упрямым человеком, ему тяжело улаживать конфликты. Разумеется, Дидье не любит публичные споры, но у него есть старые комплексы.

Дешам не любит, что приходится смотреть на мир снизу вверх. Жаке называл его «три яблока». Во Франции так шутят о низкорослых людях, «ростом с три яблока». Тренер может стать яблоком раздора. Дешам проиграл два больших финала и глупо вылетел от Швейцарии на Евро-2020.

Франция растеряла ветеранов

Жиру хочет сыграть на Евро-2024, но ему следующим летом будет 37 с половиной лет. В таком возрасте нападающий устанет по ходу турнира. Растет подмена в лице Коло, но для начала форварду надо пробиться в основу, что сделать будет в ближайших матчах сложно. Отбор скоротечный, Франции в первом матче нужно дома обыгрывать Нидерланды, а через пару дней отправятся в Ирландию.

С этой командой у «трехцветных» особые счеты. Британцы не забыли и простили гол, который не по правилам забил Тьерри Анри, подыграв себе рукой. А голландцы попробуют отомстить за многократные поражения во Франции. Сегодня Дешаму не помогут Льорис и Варан, которые были важны за пределами поля. Погба тоже на ЧМ -2018 имел влияние на коллектив и на игру команды.

О Бензема и Канте можно не начинать, с ними могли быть еще сильнее. Получается, потеря в каждой линии, причем речь о хребте команды. Погба на пике, как Варан с Бензема – звезда футбола. А Канте – тот самый тактический клей для французов, как был сам Дидье Дешам.

Обожают ссориться между собой

У Наполеона было 26 маршалов империи. У Дешама людей с генеральскими замашками не меньше. В день великой победы все становятся ее отцами, а в дни поражений спихивают вину друг на друга. Тренер назначил Мбаппе капитаном, а Гризманн обиделся. У Меньяна нет опыта. Достаточно промашки с голкипером, чтобы на Евро-2024 французы снова вылетели до финала.

Бывали в истории большие сборные, где долго не могли найти подходящего стража ворот, начиная с аргентинской команды. Меньяну 27 лет, немолодой, но серьезный международный опыт у него появится лишь в этом году в Лиге чемпионов и отборе Евро. Погба и Канте захотят обратно в сборную, где Рабьо и Тчуамени неплохо справляются. Снова повод для конфликтов.

Французские чиновники обманывали, что в сборной нет разногласий. Позже оказывалось, что футболисты нарушали дисциплину, были клановые войны. Собраны экстремально талантливые молодые люди с амбициями, а руководит всем человек, которого было на кого заменить.

Отказ от Зидана станет ошибкой

В успех самой сильной сборной мира с Зинедином поверить было бы проще. А так есть невероятная команда с шикарными исполнителями, тремя составами и проблемами с кадрами только в центре атаки и в воротах, но слепой веры в их успех на ближайших крупных турнирах нет. Дешам неважно работал против Англии, скверно сыграл против Марокко, где помог быстрый мяч и своевременный второй гол в концовке.

В финале Дидье и Килиан горели 0:2 на 36-й минуте. Первый мяч Мбаппе отыграл на 80-й. Аргентина подарила сказочный сюжет, но Франция проиграла заслуженно и по своей вине, не реализовав идеальный четвертый момент. Есть сомнения, что Дешам готов на тактический прогресс. И вряд ли юному капитану Мбаппе хватит мудрости.

Начал Килиан честно – подтвердил, что Гризманн разозлился на Дешама. Хорошие личные отношения не мешают ревности. Ссорятся даже друзья, а у французов родные братья претендуют на позицию левого защитника. Рядом с признанными мастерами сырые – однофамильцы Фофана, братья Тюрамы, Коло и Диаби. Под крылом у Дешама французы могут остаться рациональной командой без нового трофея.