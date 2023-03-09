Английские наставники притягивают поражения. Поттер считается лучшим

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сегодня, 17:52

Паркер, Лэмпард и Джеррард без работы.

Английские тренеры привыкли страдать

Всегда есть элитные наставники без работы, это нормально. Там тренеры известных сборных, как Лёв и Тите. Или бывшие наставники богатых клубов, вроде Почеттино, Энрике, Тухеля и Зидана. Но у этих специалистов за плечами кубки, даже у Маурисио благодаря работе в ПСЖ появились трофеи, не считая финала ЛЧ со «шпорами». А вот Джеррард и Лэмпард на таком уровне бывали еще футболистами.

Как тренеры молодые специалисты справедливо не котируются настолько высоко. Джеррарда в октябре уволили из «Астон Виллы». Оставил команду на 17-м месте, набрав 9 очков из возможных 33. Продержался меньше года, финишировал на четырнадцатом месте прошлой весной. Без него клуб из Бирмингема с чемпионом мира в воротах поднялся на 11-е место, сравнялись с «Челси» Грэма Поттера.

Этого наставника считают сильнейшим из англичан. После победы над немцами в ЛЧ босс «аристократов» Боэли с бутылкой пива в руке пошел поздравлять Поттера. Но еще посмотрим, чем завершатся их деловые отношения. У «Челси» с английским тренером, коих Абрамович обычно обходил десятой дорогой, в АПЛ две победы в десяти матчах. Очень скромные результаты по сравнению с расходами.

«Эвертон» выбросил меньше денег на игроков, чем «Челси», но догоняли «Ливерпуль». В итоге Лэмпард оставил их бороться за выживание. Пока неясно, кто станет лишним, «Лидс», «Вест Хэм» или «Эвертон». Даже у «Борнмута» и «Саутгемптона» остаются шансы на спасение. Лэмпард и Джеррард провалились. Стивену могут не доверить «Ливерпуль» после Клоппа, невзирая на все разговоры.

Старшее поколение не стало фундаментом

У сильных тренерских школ целые поколения наставников. Одни передают бразды правления другим. Липпи, Траппатони и Капелло не оставили Италию без сильных местных наставников. Спаллетти, Пиоли, Сарри, Конте и Аллегри знают, как лидировать в Серии А. У англичан ничего такого нет. Фергюсон – шотландец, а Венгер – француз. Чемпионский «Блэкберн» тренировал Кенни Далглиш. Шотландец, почетный зритель «Энфилд Роуд».

Моуриньо, Конте, Раньери и Гвардиола не говорят с британским акцентом. Кто мог передать опыт? Ходжсон, Эллардайс, Брюс, Реднапп и Пардью не наставники запредельного уровня. Они не выигрывали еврокубки пачками. И не собирали вокруг себя ассистентов уровня Артеты. Бобби Робсон воспитал большого тренера, но его зовут Жозе Моуриньо. Сэр Алекс Фергюсон смог выпустить из МЮ парочку наставников, но элитных пока не видно.

Получилось, как у Романцева в «Спартаке». Можно найти попытки, как у Кина, Сульшера и Невилла, но результат не впечатляет. Не было людей, которые бы грамотно передали опыт, нет школы как таковой. Расцвет АПЛ связан с иностранцами. Но Джеррард никогда не скажет, что как тренер стал учеником Бенитеса. И неудачливый Лэмпард не второй Моуриньо. Так отражен потребительский характер АПЛ , где все спешат и зовут звезд.

«Ливерпуль» снял чемпионское проклятие с Клоппом. «Манчестер Сити» выигрывал с Манчини, а теперь с Гвардилой. «Арсенал» возглавляет не Тони Адамс, а Микель Артета. АПЛ настолько интересная лига, что туда идут работать наставники с опытом, вроде Эмери. Пошел в не самую успешную «Астон Виллу», а местным пробиться там непросто. Вернее, они не готовы к самым сложным вызовам. Ни один английский тренер АПЛ не выигрывал.

Хау, Стилл и Каррик попробуют прервать серию

Успех тренера Зидана стал исключением, а не закономерностью. Как успехи Беккенбауэра, который быстро завязал с опасной профессией. Или Кройфа, который увидел, победил и ушел. Знаменитые футболисты редко становятся лучшими наставниками мира. Фергюсон был результативным нападающим, но не игроком уровня Анчелотти. Венгер плохо играл в футбол. Гвардиола был хорош, но рядом с ним Клопп, игравший за «Майнц» много лет.

Не всегда в тренерской профессии показывают себя знаменитые игроки. Лэмпард и Джеррард могут не вырасти в наставников для финала Лиги чемпионов. Возможно, не справится также Руни. Уэйн лечился от алкоголизма. Сейчас в футболе такой бешеный темп, что человеку с зависимостями тренировать намного сложнее, чем семьдесят лет тому назад. Зато есть английские наставники, которые приятно удивляют, невзирая на возраст.

Каррик идет третьим в Чемпионшипе с «Мидлсбро». На втором месте «Шеффилд Юнайтед» Хекингботтома. Хотя и во втором дивизионе хитрый легионер выше всех. «Бернли» тренирует Венсан Компани. А в АПЛ из англичан выше всех Хау, которому всего 45 лет. Толковый тренер, у «Ньюкасла» есть рисунок игры и стиль, хотя состав не такой мощный, как у МЮ или «Челси». Но Хау еще ничего не выиграл, как и Дайч в «Эвертоне».

Также отмечаем англичанина с бельгийским паспортом. Рассказывали о тридцатилетнем тренере «Реймса» Стилле. Уилл собрал рекордную для сезона в элитных лигах серию из 18 матчей без поражений подряд. Большой тренер с британским паспортом из Англии обязательно найдется. Но даже по наставнику сборной Саутгейту понятно, что специалиста для финала Лиги чемпионов пока не воспитали. Гарету в решающих матчах не хватало класса.