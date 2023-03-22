Мал золотник, да дорог. Лучшие тренеры моложе 40 лет

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вчера, 23:41

Есть и старые знакомые.

«Старость еще не означает мудрость, иногда старость приходит одна». Всем известно это выражение, которое часто озвучивается в разных интерпретациях. Кажется, что в тренерской работе такое сомнение в пользе опыта не действует. И на слуху чаще всего уже матерые и опытные специалисты, которые долго шли к этому своему статусу. С разными исключениями. Но авторитетный портал FourFourTwo решил классифицировать лучших тренеров среди тех, кому еще не исполнилось 40 лет. Некоторые имена, возможно, покажутся сомнительными, а другие – знакомыми и уместными. Давайте посмотрим на список.

7. Уэйн Руни (37 лет, «Вашингтон Ди Си Юнайтед»)

Кажется, что у Руни еще нет каких-то заслуг, позволяющих тут его размещать. Но в свои 37 лет, в которые некоторые футболисты продолжают пылить и играть заметную роль, у бывшей звезды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии довольно неплохой опыт работы. Когда Руни возглавил «Дерби Каунти», чудес от Руни не ждали, полагаясь лишь на его имя и интерес к клубу со стороны. Но Уэйн смог спасти команду от вылета в сезоне-2020/21 и показал неплохие управленческие навыки.

В следующем сезоне ему «накрутили» уровень сложности повыше, потому что клуб оказался банкротом и испытывал колоссальные финансовые проблемы. В итоге у «Дерби» отняли 21 пункт, команда вылетела из Чемпионшипа. Но отстала от спасительного места всего на семь очков. То есть если бы не этот «минус», то «Дерби» финишировал бы 17-м. При тех финансовых проблемах это настоящий подвиг. Полагаться же приходилось лишь на футболистов «с обочины» и собственных воспитанников.

Теперь Руни чувствует себя куда комфортнее в США , где уже получил возможность тренировать команду звезд МЛС . И поговаривают, что не далеко то время, когда он начнет штурмовать Английскую Премьер-Лигу, будучи более подготовленным, чем его коллеги по сборной Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

6. Уилл Стилл (30 лет, «Реймс»)

Составители рейтинга поместили его лишь на шестое место, но есть ощущение, что бельгиец должен быть гораздо выше. Когда скромный «Реймс» в октябре прошлого года принимал ПСЖ , тогдашний главный тренер команды Оскар Гарсия отсутствовал по семейным причинам. И руководство командой было доверено 29-летнему помощнику-самоучке.

В конечном итоге «Реймс» сдержал парижан и завершил игру со счетом 0:0. А через пять дней Гарсия был уволен, и его место занял Стилл, который сначала занял пост временно, но затем получил полноценный контракт, потому что «Реймс» со Стиллом зарядил безумную беспроигрышную серию в Лиге 1. Она длилась с того самого октябрьского матча и до последнего тура, до игры с «Марселем».

При этом «Реймс» до сих пор платит по 25 тысяч евро штрафа за каждый матч, в котором им управляет Стилл, поскольку он не имеет нужной лицензии. Добавим к этому, что бельгиец толком не имеет игрового опыта и ему всего лишь 30 лет. Обучался он в футбольном менеджере.

5. Маттиас Яйссле (34 года, «Ред Булл Зальцбург»)

Всю свою карьеру игрока немец провел в «Хоффенхайме», а потом начал тренировать в «Брондбю» в качестве помощника менеджера в 2017 году. После двух лет в Дании Яйссле перебрался в «Зальцбург» в качестве тренера юношеской команде. Он очень хотел себя попробовать в самостоятельной работе, поэтому в январе 2021 года отправился в клуб второго дивизиона «Лиферинг». Но в «Зальцбурге» запомнили талантливого тренера и предложили вскоре ему работу главного.

На европейском уровне Яйссле еще не имеет имени, но к нему стоит присмотреться, поскольку специалист может далеко пойти. А в 2022 году он выиграл чемпионат Австрии и Кубок.

4. Венсан Компани (36 лет, «Бернли»)

Когда Компани покинул в 2019 году «Манчестер Сити», его взял «Андерлехт» на должность играющего тренера. Но клуб тогда пережил худший старт чемпионата за 20 лет. Компани пришлось вскоре уйти с поста тренера и сосредоточиться на роли футболиста. А когда Венсан повесил бутсы на гвоздь в конце сезона, его восстановили в должности наставника. И вторая попытка оказалась куда успешнее.

В чемпионате Бельгии он занимал четвертое и третье места, достигал финала Кубка, где «Андерлехт» уступил «Генту». Оставив чемпионат Бельгии, Компани присоединился к «Бернли», который только вылетел из АПЛ . И сразу вдохновил команду. Он четырежды признавался лучшим тренером месяца в Чемпионшипе, и с ним «Бернли» идет за победой в этой лиге, чтобы вернуться в элиту.

3. Доменико Тедеско (37 лет, сборная Бельгии)

Не ожидали увидеть так высоко старого знакомого по «Спартаку»? Тедеско еще три года до сорока, но он прошел большую тренерскую школу, преодолев различные ступени молодежных команд в «Штутгарте». Первый самостоятельный опыт у него был в 2017 году во второй Бундеслиге с «Эрцгебирге». Затем были полтора сезона в «Шальке».

Затем у Тедеско наступил спартаковский период, а после отъезда из России он поработал в «Лейпциге». Ему удалось выиграть Кубок Германии в 2022 году, а также стать преемником Роберто Мартинеса у руля сборной Бельгии, которая уже не так высоко котируется, как несколько лет назад, но все еще входит в элиту национальных команд.

2. Рубен Аморим (38 лет, «Спортинг»)

Лиссабонцы штурмуют в этом сезоне Лигу Европы, но в случае победы это будет далеко не первый титул молодого тренера Аморима. Рубен закончил карьеру игрока в 2017 году и сразу отправился тренировать в третий дивизион. А в сентябре 2019 года его взяла на работу в резерв «Брага». Три месяца спустя, когда она уволила Рикарду Са Пинту, Аморим получил назначение на пост главного тренера. И началось.

«Брага» с ним смогла взять Кубок Лиги, обыграв «Порту» в финале. Также она впервые за 65 лет победила на выезде «Бенфику» — тоже историческое событие для клуба. Разумеется, «Спортинг» быстро смекнул, что это перспективный тренер, и приглашение себя ждать не заставило. А он не заставил ждать «львов» и взял с ними титул в своем первом же полном сезоне. «Спортинг» к тому времени не выигрывал чемпионат 19 лет. К тому же Аморим тогда установил рекорд – 32 матча в сезоне без поражений.

1. Юлиан Нагельсманн (35 лет, «Бавария»)

Если обладателей других мест кто-то назвать не мог, кто-то сомневается в позициях, то по поводу Нагельсманна должен быть консенсус. Его имя сразу же всплывает в голове, когда говорят о молодом талантливом тренере. Ему еще не было 30 лет, когда он помогал «Хоффенхайму» квалифицироваться в Лигу чемпионов. В январе 2019 года Нагельсманн стал уже самым молодым тренером, который провел 100 матчей в Бундеслиге.

«Лейпциг» переманил Нагельсманна в 32 года. Сразу же он помог команде добраться до полуфинала Лиги чемпионов. Впервые в истории клуба. После двух впечатляющих сезонов Юлиана в «Лейпциге» «Бавария» вышла на него со своим предложением, от которого нельзя отказаться.

В первом же сезоне в «Баварии» Нагельсманн выиграл чемпионат. Конечно, многие скажут, что в этом нет ничего мудреного, но нельзя подумать, что Юлиану все досталось даром, и он ничего для этого не сделал. Нередко впечатляют его тактические решения. Хотя сам тренер склонен преуменьшать свои заслуги в различных интервью. Тем не менее, в этом сезоне его команда – один из фаворитов Лиги чемпионов.