Решающий год для Семака. Готовится к потере звёзд, меняет тактику и снова проигрывает москвичам

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сегодня, 20:54

Возможно тренерское убийство в раю.

Снова проигрывают столичным клубам

Им незачем играть лучше. Такой расклад губил многие клубы. Даже более искушенные, чем команда Семака. Причем у западных коллективов была Лига чемпионов, поэтому переключались со «скучного» для них чемпионата на кубковый турнир. У «Зенита» был интересный по формату Кубок России, но вылетели от «Динамо», хотя не желали этого. В прошлом году пережили кубковый разгром от «Спартака».

А в РПЛ против ЦСКА команда Семака прервала невероятную серию без поражений против московских клубов. Три важных матча, три неудачи. Из-за осечек против Абаскаля и «Крыльев Советов» не попали в плей-офф Пути РПЛ . Из-за упрямства «Динамо» остались без «золотого дубля». А Федотов показал вслед за «Ахматом», что «Зенит» можно обыгрывать в чемпионате. Причем обратите внимание на статистику точных ударов – 7:1 в пользу ЦСКА . Семак взволнован, пропала искра.

Не только Малкому нечего делать в РПЛ

Когда тебя зовут в ПСЖ , причем об этом говорили во Франции, то лишь позиция агента, который навез в «Зенит» клиентов, на чем хорошенько заработал, остановит от переезда из РПЛ в один из пяти сильнейших чемпионатов в Европе. Малком точно задумался об уходе. Его ни паспорт, ни переход в международные кубки в Азии не остановят. А что думают о своем будущем другие футболисты?

Ренан точно считает «Зенит» перевалочным пунктом. Поиграет немного и постарается уехать. Его в первую сборную Бразилии зовут, перспективный паренек. Мантуану не нравится сидеть на лавке. Венделу всего 25 лет. Уже играл на западе в «Спортинге», а поскольку у хавбека хороший сезон, то незачем задерживаться, даже если бы из РПЛ попадали в еврокубки. Клаудиньо не такой стабильный, но может уйти. Даже Кузяев искал варианты. Семак точно не готов к оттоку важных игроков. Достаточно чтобы условный «Галатасарай» пригласил Барриоса, и один уход может сломать весь «Зенит», который часто нравился собственным фанатам и собирал легкие победы в РПЛ .

Последующие новички будут явно слабее

Сергей Богданович предсказуемо расширил задачи для скаутов клуба. Видно по тому, как подбирают игроков в том же «Оренбурге», что советы им дают люди с большим опытом, чем у аналитиков из штаба молодого тренера Лички. «Зенит» может приглашать футболистов из других клубов РПЛ , но класс этих легионеров – в основном интересуют именно они, явно ниже, чем у тех, кто был раньше. При всем уважении к аргентинцу Пересу из «Оренбурга», Матиас не играет на уровне Гарая, Ивановича и Ловрена. И пасов Ракицкого у него нет. На форвардах тезис, что новые легионеры слабее тех, кто ушел, уже протестировали. Кассьерра не равен Азмуну ни под одним из соусов. И Сергеев не сильнее, чем Дзюба. А тот же Соболев и другие молодые россияне, вроде Сафонова, Захаряна и Пиняева, в «Зенит» не хотят. Не уверены, что получат игровую практику, каждый мечтает о еврокубках, как Сперцян.

«Зенит» уперся в собственный потолок

Аналитики из Санкт-Петербурга озадачены после двух неудач подряд. И победа над «Химками» огорчила, ведь в тот день едва не упустили два очка, позволив аутсайдеру отыграть два мяча. Достаточно было той ничьей и побед «Спартака» над «Уралом» и «Оренбургом», чтобы вместо восьми очков перевеса у Семака остался один пункт. Один! Три матча и могло не стать явного гегемона. Но важнее, что прокисла игра «Зенита». Проседание в работе с мячом на разных участках поля можно объяснить фазой сезона. Но если это неправильный ответ, если появляются проблемы игроков с мотивацией, то даже вылет из Кубка России в матче, где «Динамо» удалось развернуть игру во втором тайме, не был случайностью.

«Зенит» настолько сильнее остальных, что получалось маскировать плохую форму. Так было на старте сезона. «Химки» и «Ахмат» забирали у чемпионов очки, чувствовали слабину. А вот «Крылья Советов» и «Локомотив» делали все, чтобы непростые победы становились для фаворита разгромными. Вспомните, что первый гол «железнодорожникам» команда Семака забила на 63-й минуте матча. А два из пяти мячей «Локомотиву» сочинили в добавленное время. «Зенит» очень мощная команда, но одновременно везучая. Даже с тем, как арбитры отработали в матче «Спартака» против «Урала» в РПЛ , повезло именно Семаку. У конкурента украли два очка, а Мантуан вытащил победу, хотя Гогниев уже паковал ничью.

Спасти чемпионов может и должен Семак

Главный тренер виноват в поражениях, а винил других. После матча с «Ахматом» крайним сделали Чистякова, словно счет был 0:3 и форварды не могли ничего в тот день изменить. После поражений от «Динамо» и ЦСКА прилетит нападающим, ведь могли выступить намного успешнее. Баланса без Барриоса нет. Четкой работы на флангах, если Сантос не в порядке или уходит в центр, тоже не видно. Малком всегда в отрыве от команды. У него есть проблемы с лидерскими качествами.

Возможно, после паузы на матчи сборных Семак попробует наиграть схему «4-3-1-2». Но у команды есть очевидный оптимальный состав, но слабыми местами, вроде вратаря и центрального форварда. В «Зените» делают вид, что ничего в российском футболе не поменялось. Но это не так, самообман не является лечением от болезни. Начнем с пустых теперь трибун. Нет общей позиции клубов по ограничениям, которые убрали со стадионов народ.

Клуб выбрал не «Вираж», когда пришлось выбирать. А без фанатов атмосфера другая, в РПЛ дожили до билетов на матчи по 10 рублей. Напомним, речь о команде с гостевым синдромом и сильными домашними играми. И без еврокубков тяжело надеяться на развитие ведущих клубов РПЛ . У легионеров по-прежнему есть право уйти, когда открывается трансферное окно. Если «Зенит» будет упираться, то легионеры обязательно поступят эгоистично.