Европейские гранды в руках случайных людей. Капризничали не только шейхи

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сегодня, 20:54

Никто не учит на менеджеров в футболе.

Миллиардами управляют пройдохи

Футбол популярный, ведь доступный спорт. Не хватит одного дешевого предмета, как мяч, для занятия хоккеем, биатлоном, бильярдом и баскетболом на кривой улице Рио. Тем забавнее, что управляют миллиардными империями футбола люди без специальной профессии. Чеферин и Инфантино с улицы, средние юристы.

Лапорта не адвокат, как представляется, а политик с дипломом юриста. Перес пришел из недвижимости. Нет исключений и на уровне агентов. Райола вырос на кухне крошечной пиццерии отца. Мендеш ди-джей. Футболистов и тренеров давно учат, а спортивный менеджер не получает профессию, как врач или физик.

Да и не возьмут никого с дипломом спортивного менеджера в «Зенит» и «Спартак», чаще зовут знакомых или бывших футболистов, вроде тех, кто уволил Нагельсманна. Менеджеры без эмпатии, а клубы скупают люди, которые в детстве даже не смотрели футбол.

Владельцы клубов нередко им вредят

Леви – причина неудач «Тоттенхэма». Шейхи из «Манчестер Сити» дали слишком много свободы Гвардиоле. Отсутствие независимого директора, а не удобного Бегиристайна, вредит. «Ливерпуль» просел, потеряв независимых спортивных менеджеров. Боссы из США не справятся сами, десять лет назад они не знали, что такое офсайд.

У «Реала» нет никого, чтобы ставить на место Переса. У «сливочных» будут проблемы, если Флорентино не повезет с новым тренером. Директор Солари имеет примерно столько власти в клубе, как член правления Касильяс. Бутрагеньо как свадебный генерал, все завязал на себе старик Перес, у которого в карьере бывали грубые ошибки.

Хоть начальнику арбитров напрямую не платил? Доказать умысел в «деле Негрейры» юридически сложно. А вот доиграться до отстранения от УЕФА легко. Оправдания из-за невиновности и из-за отсутствия доказательств – разные вещи. На Бартомеу клейма негде ставить, Лапорта от него не далеко в этом плане убежал.

Новый владелец «Челси» Боэли навредил клубу, выгнав Тухеля. Глейзеры не могут отстать от МЮ , совершили массу ошибок из-за некомпетентности вместе с Эдом Вудвордом. Таких историй много, завершая Аньелли в «Ювентусе», который теперь доигрался, хотя его много лет удачно защищала фамилия.

Звезды футбола не примеры мудрости

Есть категория игроков, которые не смогли реализовать потенциал из-за боязни сцены. На тренировках как монстры, а на заполненной арене промахиваются. Но бывшие футболисты, которые лезут управлять клубами, тратящими от миллиарда за три года – таких сейчас 13 штук, не скромняги.

99 % игроков откажутся управлять миллиардами, честно признав, что даже в школе не учились. Кан и Салихамиджич пошли к власти, но могут навредить «Баварии». От них сбежал Флик. Уволили Нагельсманна накануне решающих матчей против «Боруссии» Дортмунд и «Манчестер Сити».

Причем об этом тренер узнал из прессы, не хватило ума позвонить лично. И Кан свои ошибки никогда не признает. Из-за него в атаке Чупо-Мотинг. Его не слушает Нойер, не берегся. У Киммиха нет больше идеального напарника в центре. Кто-то слил в прессу тактику Нагельсманна.

В команде есть «крыса». Тренер еще неплохо справлялся. Уехал с девушкой-журналисткой в короткий отпуск, но это не повод увольнять. Импульсивное решение объясняет, как Оливер и Хасан могут «выесть мозги». И это еще «Бавария» близка к идеалу. А что у других творится?

Деньги не делают человека умнее

В мире монархий людям врали, что короли наместники богов. В мире религии врали, что пастыри ближе к небу. В мире капитализма создан миф, что богатый человек особенный. А затем появились социальные сети и все убедились, что разбогатеть могут совсем не умные люди.

В «Атлетико» видят в Симеоне мессию, но когда-то передержат его в клубе и получится, как у «Валенсии» с семейкой Лимов. «Лос Чес» тоже играли в финалах ЛЧ и были чемпионами Испании. Во Франции не только у ПСЖ странные методы управления.

У многих богатых клубов АПЛ слабый менеджмент. «Вест Хэм», «Эвертон», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» из топ-25 самых богатых на планете, а толку после всех расходов нет. Даже «Арсеналу» тупо повезло в этом сезоне. Эду и Артету едва не уволили.

Их босс Кронке как пример случайного богача. Американец женился на наследнице миллиардов. В каше из второсортных юристов, высокомерных бывших футболистов и шейхов, где ни один дня в жизни не работал, плавает европейский футбол. Не боги горшки обжигают.

Хаотичность управления дарит шоу

В РПЛ сожгли миллиарды евро государственных денег. Но и в западном футболе фанаты добровольно несут деньги случайным людям. Далеко не все такие везучие, как Зидан против «Вольфсбурга», или Анчелотти с «Челси» год назад. Но что «Реал» ждет после Переса?

«Ливерпуль» просел, когда Клопп потерял Эдвардса. Майкл – исключение, он выбился за счет труда и опыта, а не через связи и известность. Но аналитиков у руля мало, много жуликов. И людей, у которых эго размером с орангутана, как у Кана и Салихамиджича.

Они были профессиональными футболистами, но это не значит, что профи как менеджеры. А рядом с эгоистами преступники. Праведникам в футболе не место? И это еще футбольные власти обычно такие же, как те, кого должны ловить за руку при нарушении законов.

Сотни раз в УЕФА и ФИФА закрывали глаза, когда стоило вмешаться. Многое о проделках менеджеров больших клубов всплывает постфактум. Жизнь – несправедливая штука. Наверное, с понимания этого должен стартовать процесс получения от нее удовольствия.

С футболом похожая история. Знаем, что грязи в нем много. Как и в других сферах жизни. Но это красивое искусство, доступное каждому, оно дарит художников. Также хаос в управлении в футболе добавляет шоу элементов. Это глупый бедный становится нищим и погибает.