«Лутон Таун» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Уотфорд», который состоится 1 апреля 2023 года

«Лутон Таун»

«Оранжево-бело-синие» занимают четвёртое место в Чемпион Лиге. Чтобы оценить шансы «шляпников» на успех в предстоящей игре с «шершнями» из Уотфорда, предлагаем рассмотреть недавние матчи «Лутона». В шести футбольных поединках к ряду «оранжево-бело-синие» не уступают своим оппонентам. С одинаковым счётом 1:0 «шляпники» выиграли у футбольных команд «Суонси», «Шеффилд Юнайтед» и «Бристоль Сити».

Ничейным исходом закончилась игра 38-го тура с «чёрными котами» в Сандерленде (1:1).

«Уотфорд»

«Жёлтая армия» находится на десятой строчке турнирной таблицы Чемпионшипа. У «золотых мальчиков» из Уотфорда дела обстоят не так хорошо, как у «шляпников». Только в одном матче из пяти крайних «шершни» порадовали своих болельщиков победой. С минимальным счётом «Уотфорд» уступил на выезде КПР в матче 36-го тура чемпионата. Дома в сухую, поразив трижды ворота соперника, «жёлтая армия» взяла верх над «Бирмингемом».

18 марта на своём поле со счётом 1:1 «золотые мальчики» раскатали ничью с «Уиганом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 2.15

Ничья – 3.30

Победит «Уотфорд» – 3.45

Победит «Лутон Таун» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.33

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

Три крайних личных матча команд закончились таким исходом: обе забьют – нет

Только в двух футбольных встречах из десяти последних «Лутон Таун» уступил

«Уотфорд» проиграл в трёх матчах из десяти крайних.

Прогноз

«Шершни» одержали дома уверенную победу над «шляпниками» в октябре прошлого года. Для «оранжево-бело-синих» принципиально важна победа в предстоящей игре. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Лутон Таун» коэффициент 2.15.