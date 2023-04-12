«Манчестер Юнайтед» – «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Севилья», который состоится 13 апреля 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выигрывает большинство последних матчей, однако изредка допускает осечки в чемпионате. Тем не менее, «красные дьяволы» настроены на победу в Лиге Европы и на своем поле являются большими фаворитами в матче с нестабильным соперником. Все же «Севилью» недооценивать нельзя ни в коем случае и уже в первом матче хозяевам нужна победа. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на четвертом месте с 56 очками и отстает от «Ньюкасла» только по дополнительным показателям.

8 апреля «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Эвертон» (2:0), а ранее оказался сильнее «Брентфорда» (1:0).

«Севилья»

Многократный победитель Лиги Европы показывает не лучший футбол в чемпионате Испании, но клубу хватает сил на борьбу в Лиге Европы, ведь это их единственный шанс попасть в еврокубки в следующем сезоне. В Ла Лиге «Севилья» занимает только 13 место и набрала 32 пункта. В выездной встрече с «Манчестер Юнайтед» гости постараются сдержать натиск соперника и поискать свои моменты у противоположных ворот.

7 апреля «Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), а первого числа на выезде оказалась сильнее «Кадиса» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.37

Ничья – 4.8

Победит «Севилья» – 8.5

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» проиграла пять из последних десяти встреч во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из четырех поединков «Севилье» за последнее время

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что клубы порадуют зрителей забитыми мячами в этой встрече, а «Манчестер Юнайтед» весьма вероятно одержит уверенную победу.