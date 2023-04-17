Символическая сборная 23-го тура. Три ассиста Дзюбы и упрямый Кейта

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сегодня, 09:59

Победа атаки над обороной.

Вратарь

Егор Бабурин («Торпедо»)

Снова не лучший тур для голкиперов. Можно похвалить Митрюшкина, но первым пусть будет вратарь «Торпедо». Три пенальти били Егору за тайм. Разок повезло с выстрелом в перекладину, а один удар отразил, справился с подходом Литвинова. Также старался успокаивать оборону «Торпедо», хотя им было сложно выдерживать давление «Спартака». Защитники «привозили», а Бабурин в меру сил правил, пять раз отражал мячи. Проиграл, но не сдался.

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Караваев активничал, но дважды промахнулся. Поэтому стабильный голландец второй раз подряд в этом составе. Бейл не помог своей команде обыграть «Химки», но и не допустил поражения в Самаре. Очень активно сыграл в атаке – 4 удара. В двух случаях голкиперу пришлось вступать в игру. В обороне «Крылья Советов» работали редко, но Гленн и в этой фазе не подвел коллег.

Максим Осипенко («Ростов») – спокойствие тура

Снова Максим в сборной. Сразу у пяти команд нет пропущенных мячей, но только «Ростов» из этого списка играл против «Зенита». У чемпионов лишь один удар в створ. Парочку раз простили, особенно когда Малком промахнулся, но надо признать, что южане сами сковали фаворита. Кассьерра и Мостовой не запомнились ничем хорошим, а вот Максим снял воздух и заряжал напарников спокойствием. А еще мог забить, но не повезло подставиться под рикошет.

Сергей Божин («Факел») – спасение недели

Пока по православной традиции играли в битье окрашенных куриных яиц, Божин подставил самое дорогое под удар на последних секундах игры с «Ахматом». Спас команду от поражения. Причем дважды, ведь именно Сергей забил ответный мяч. Кверквелия промахнулся, а вот центральный защитник попал. Также на его счету победы на втором этаже, выносы мяча, отборы и перехваты.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Эквадорец не спас свою команду от гола так ярко как Божин. Кристиану дали время, чтобы остановить мяч, который шел в пустые ворота. Зато Рамирес ходил в атаку. Поучаствовал в четырех подходах с ударами. На его счету четыре выноса мяча от ворот. Ивич переучивает «Краснодар» на простую, но эффективную работу в защите. «Сочи» соседям не забил, а пропустил дважды.

Полузащитники

Даниил Фомин («Динамо»)

Без дальнего удара Фомина «Динамо» осталось бы без победы накануне столетнего юбилея клуба. Также не подарят фанатам Кубок, как кое-кто обещал. Но это был не Фомин. Даниил в игре против «Пари НН», которая оказалась сложнее, чем хотелось бы москвичам, нанес четыре удара и создал два момента. От работы в обороне тоже не увиливал, позитивно повлиял на результат матча.

Батчи («Краснодар»)

«Краснодар» в порядке накануне кубкового матча против «Крыльев Советов» и поединка в Москве против «Спартака». А пока Батчи отрывался на «Сочи». На счету левого инсайда гол и невероятно точная игра в пас. Из тридцати одной передачи тридцать нашли адресатов. Батчи не всегда рисковал и не создал десяток моментов, но дополняет Рамиреса и Сперцяна слева. Если бы тренер дал больше времени на поле, мог добавить результативных действий.

Артём Дзюба («Локомотив») – ассистент недели

Играл «десятку», всего 4 из 45 касаний мячей в штрафной площади. В Оренбурге ветеран открыл седьмой десяток голевых передач в РПЛ за десять лет. Дзюба отдал три голевые передачи в одном поединке. Галактионов рад, что нападающий сыграл, ведь были сомнения из-за здоровья. «Локомотив» показал идеальную реализацию моментов, 4 удара в створ превратились в 4 гола. Дзюба хорош – 10 созданных голов в 6 матчах.

Нападающие

Максим Глушенков («Локомотив») – удар недели

Провел роскошный поединок, который омрачило только отсутствие хет-трика. Глушенков его сделал, но пришлось выполнить пенальти еще раз и попал в штангу. Зато из-за пределов штрафной площади пробил неотразимо. И счет в матче открыл, грамотно сыграв на острие. Пока Дзюба создавал моменты из глубины, Глушенков сыграл центрального форварда.

Константин Тюкавин («Динамо») – настырность тура

Заболотный из ЦСКА неплохо сыграл, как и Чалов. Но Константин защитил победу «Динамо», заработав пенальти. Также именно Тюкавин расторопно ушел от удара Гладышева, когда «Динамо» сравнивало счет. За миг до этого, пусть случайно, но отдал голевую передачу на напарника, скинув мяч головой себе за спину. Тюкавин хорош, без него «Динамо» играет медленнее.

Кейта Бальде («Спартак») – упрямство недели

Не реализовал пенальти, попал в перекладину. Зато как старался! Семь раз Кейта бил по воротам. Также именно сенегальский нападающий заработал один из пенальти. А самое главное, что именно Бальде забил первым быстрый мяч, который помог «Спартаку» найти себя в поединке, где «Торпедо» не сдавался, ведь подопечные Абаскаля собрали два удаления и занервничали.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

С этим тренером «Локомотив» не вылетит из РПЛ . По крайней мере, в этом сезоне. А если говорить серьезно, то грамотный подход Галактионова, который не переоценивает состояние новой команды, позволяет набирать очки. Игроки «Оренбурга» прощали оборону Лантратова, но «Локомотив» ожил в атаке. Галактионов ставит прагматичный футбол, выбрал игру вторым номером. И хотя брака было дико много, результат на табло – победа 4:1 в Оренбурге, где с июля никто не выигрывал.

Тенденция тура. Успехи гостей

Только «Динамо» после волевых усилий сумело разорвать цепочку из успехов выездных команд. Семь других коллективов, сыгравших вне родных стен, одержали четыре победы и еще трижды сыграли вничью. Понятно, что на выезде работали три московских гранда, «Зенит» и «Краснодар», что влияет на статистику. Но фиксируем удачное для выездных команд совпадение. Даже серия «Ростова» прервалась. Гости собрались после прошлого тура, когда было только две победы вне дома.