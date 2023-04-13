Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборныеЛига чемпионов 2022/2023

Чат-бот включил Месси и Роналду в сборную лучших игроков в истории ЛЧ

вчера, 19:43

Чат-бот ChatGPT выбрал лучший состав Лиги чемпионов в истории.

Искусственный интеллект утверждает, что выбор учитывал индивидуальные навыки футболистов, тактическую осведомлённость и командный успех.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон, правый защитник: Кафу, пару центральных защитников составили Серхио Рамос и Паоло Мальдини, левый защитник: Филипп Лам, центральные полузащитники: Андрес Иньеста, Хави, Зинедин Зидан, нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Символическая сборная 22-го тура. «Хет-трик» Соболева и фокусы Облякова
11 апреляВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии7
Символическая антисборная 22-го тура. Здесь Дзюба, Карпин и Селихов
10 апреляВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии16
Символическая антисборная 21-го тура. Отряд Спартака и знаменитые форварды
03 апреляВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии5
Символическая сборная 21-го тура. Погромщики из «Краснодара» и «Локомотива»
03 апреляВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии10
Искусственный интеллект ChatGPT составил символическую сборную всех времён
30 марта
Оптимальный состав сборной России. Команда мечты для Карпина
29 мартаВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии13
Сортировать
Все комментарии
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 14:10
Хави и Иньеста неприкасаемы. Лам просто умница. А коротыш что тут делает?!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ Estiva (раскрыть)
сегодня в 00:19
А причем здесь Анри вообще?) Я имею ввиду что Шева недотягивает до лучшей сборной всех времён ЛЧ. Тройка нападения здесь абсолютно топовая.
Estiva
Estiva ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
сегодня в 00:12
если судить по ЛЧ, так Шева уж точно круче того же Анри)
амурец
амурец
сегодня в 00:10
Офигеть, дыру Буффона и неочемного Месси впихнули, вопрос а где Бензема, Навас?
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:49
Вместо Роналдо бразильца, можно смело ставить Бензема. У Роналдо 0 ЛЧ и менее 30 голов насколько я помню. Вместо Буффона поставил бы Касильяса, ну как никак 3 ЛЧ тоже взял.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:07
Ну, если только на слуху... А если по уму - то, например, Пеле никогда не играл в ЛЧ... Хе..
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:03
Марадона толком не играл в ЛЧ, а Пеле и вовсе не играл. Шевченко недотягивает до лучших в истории турнира, хотя в лучшие годы конечно блистал.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:57
Марадона, Пеле, Шевченко? Где они? Взял которые на слуху.
Gelious
Gelious
вчера в 20:36
Месси как минимум норм в составе. Но сейчас уже не может быть сомнений в том, что Каземиро - Кроос - Модрич вообще не имеют конкурентов.

Но это ChatGPT. Он выберет то, что гугл выдаст. Так что вопросов нету.
Baggio R.
Baggio R. ответ Чфырчко 1 (раскрыть)
вчера в 20:11
Кто коротышка? Хави, Иньеста, Месси и Лам одного роста.
Чфырчко 1
Чфырчко 1
вчера в 19:58
И сюда коротышку впихнули
Чфырчко 1
Чфырчко 1
вчера в 19:56
И тренер - Анчелотти
Elliada
Elliada
вчера в 19:51
Еще бы тренера выбрали и парочку игроков на замену
cska1948
cska1948
вчера в 19:45
Вполне объективная сборная.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 