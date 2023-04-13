Чат-бот включил Месси и Роналду в сборную лучших игроков в истории ЛЧ

Чат-бот ChatGPT выбрал лучший состав Лиги чемпионов в истории.
Искусственный интеллект утверждает, что выбор учитывал индивидуальные навыки футболистов, тактическую осведомлённость и командный успех.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон, правый защитник: Кафу, пару центральных защитников составили Серхио Рамос и Паоло Мальдини, левый защитник: Филипп Лам, центральные полузащитники: Андрес Иньеста, Хави, Зинедин Зидан, нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.
Но это ChatGPT. Он выберет то, что гугл выдаст. Так что вопросов нету.
Но это ChatGPT. Он выберет то, что гугл выдаст. Так что вопросов нету.