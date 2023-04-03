Символическая антисборная 21-го тура. Отряд Спартака и знаменитые форварды

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вчера, 20:36

«Химки» и «Пари НН» пережили сложный уикенд.

Вратарь

Виталий Гудиев («Химки»)

Джанаев явно схватил Макарова, чтобы тот не забил в пустые ворота. И сделал правильно, ведь эта красная карточка позволила «Сочи» отбиться и выиграть у «Динамо». А Гудиев явно привез один из голов и пропустил еще пять раз. У Виталия необычная манера игры, и когда соперник заставляет выходить из ворот, то нередко есть ошибки. «Краснодар» вратаря «Химок» не заметил.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Победа команды не является индульгенцией. «Зенит» вымучил три очка дома против «Урала», соперник долго держался. А если вспомнить работу подопечных Ганчаренко в зоне Караваева, то нельзя не отметить полное отсутствие оборонительных действий со стороны Вячеслава. В атаке один удар мимо ворот и один неудачный пас на напарника. Сравните с игрой Сантоса, небо и земля.

Виталий Лысцов («Химки»)

Проиграл позицию и сбил Кордобу. Можно рассказывать, что Джон не потерял явную возможность забить, но такой вывод делаем на основании повтора, в котором колумбиец уже на земле, ведь Лысцов его сбил, а защитники «Химок» успели сделать шаги к своим воротам. Решают мгновения, и Лысцов точно допустил роковую ошибку. Его команда устала после перерыва и влетела 0:6.

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Команду из Нижнего Новгорода могут доверить Юрану. Посмотрим, как тогда заиграет оборона «Пари НН». А пока они получили четыре мяча от «Локомотива» и два персонально от Дзюбы, с которым москвичи готовы продлить контракт. Хотя Гоцук держал Артёма руками, форвард умудрился забить пяткой. Дальше лучше не стало, независимо от того, с кем виделись защитники «Пари НН».

Владимир Хубулов («Химки»)

Ушел с поля при счете 0:4 в пользу «Краснодара». Волков делал на его фланге то, что хотел, хотя и отдал голевые передачи уже после того, как Владимир покинул поле. Но оборона даже после выхода Идову не работала грамотно. Нигериец и россиянин занимали слишком высокие позиции на левом фланге, а в меньшинстве «Химки» оставляли большие зоны за спиной, куда врывались Кордоба с напарниками.

Полузащитники

Михаил Игнатов («Спартак»)

Из основы «Спартака» против «Ахмата» именно Игнатов ближе всех к понятию «плеймейкер». Без Промеса и Мозеса в старте, даже работая формально с оттяжкой на правый край, Михаил должен был стать ключевым организатором атак. Однако из 14 командных моментов создал всего один (для сравнения, Зобнин создал 5). Ни одного удара в створ, без явного участия в прессинге. Час игры «Спартак» провел в меньшинстве до замены Игнатова.

Данил Глебов («Ростов»)

Капитан команды может быть эмоциональным, но не имеет права творить глупости. Глебов пошел в такой жесткий подкат, который мог отправить футболиста «Торпедо» на полгода в лазарет. Чудом не случилась травма, но на повторах главный судья правильно оценил эпизод – это точно красная карточка. Глебов должен оплатить напарникам ужин за то, что выиграли в меньшинстве.

Максим Витюгов («Крылья Советов»)

Если бы хавбек нормально встретил Воробьева, то «Крылья Советов» одержали бы домашнюю победу над «Оренбургом». Но Витюгов позволил Воробьеву совершить проход, который завершился ответным мячом гостей. Максим получил до этого предупреждение и боялся второй карточки? В любом случае упустил соперника в решающий момент. Коваленко будет в основе чаще.

Дмитрий Полоз («Ростов»)

Полоз хорошо исполнял пенальти в прошлом, как и Фомин. Однако промахнулся против «Торпедо» — Бабурин справился с ударом. Дмитрий ушел с поля после часа игры, не сумев реализовать три удара в створ ворот. Крайний нападающий отыграл неаккуратно, а поскольку «Ростов» остался в меньшинстве, то Карпин добавил свежих сил, чтобы защитить победный счет.

Нападающие

Шамар Николсон («Спартак»)

Вместе с агентом жаловался, что не получает достаточно игровой практики. Травма Промеса и эксперименты Абаскаля позволили Шамару играть. И что получили? Оборона «Ахмата» разок едва не упустила ямайца, но он замешкался с ударом. Соболев готов играть на фланге и искать мяч в глубине поля, то есть приносит пользу, даже если делает голевые паузы. Николсон структурно не такой полезный, а не забивал с октября.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Семак решил разыграть фанатов «Зенита», выпустив Кассьерру в основе еще раз. В результате нападающий не использовал два момента и сыграл привычно вяло. Каждый третий пас – неточный. Один созданный момент, но у Сантоса, для примера, их было четыре. Матео сделал хорошее дело – ушел с поля, а Сергеев, которому он уступил место, оформил дубль. Кассьерра не попадает в игру «Зенита».

Главные тренеры

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

После матча жаловался на судью. Лучше бы испанец потратил энергию на работу с Николсоном и Игнатовым. Замены Абаскаля не сработали. От отчаяния бросил неготового к матчу Промеса. И потерял лидера на пару недель, ведь Квинси быстро усугубил травму. Тренер «Спартака» плохо разобрал «Ахмат» второй раз за сезон. Гильермо умеет работать лучше, не только реализация привела к очередной осечке.

Весельчаки тура. «Химки»

Вся команда заслужила попадание в антисборную. В «Химках» не смогут внятно объяснить, зачем они сняли Юрана после достойной ничьей против «Зенита» и серии других успешных поединков. Приглашение Писарева сделало команду слабее. Выбор Гогниева превратил «Химки» в готового аутсайдера. Только наличие «Торпедо» мешает им быть последними в таблице. Гогниев привычно экспрессивный, но похвалить его за тренерскую работу не можем. 4 поражения и 1 ничья в пяти последних матчах. После разгрома от «Краснодара», когда могли пропустить больше шести мячей, Спартак Гогниев отправлен в отставку.