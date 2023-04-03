Символическая сборная 21-го тура. Погромщики из «Краснодара» и «Локомотива»

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вчера, 15:38

Атака частенько побеждала оборону.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат») – полеты недели

Есть два равноценных вратаря под основу, можете выбирать на свой вкус. Адамов четко вышел на замену после удаления Джанаева. Отразил пенальти от Фомина и справился с еще парочкой непростых ударов. Но Шелия не был хуже. «Спартак», как и «Динамо», висел на воротах «Ахмата», но Георгий не только тянул время, на что указывал Абаскаль, но и взял шесть ударов соперников. Красиво парил в воротах.

Защитники

Сергей Волков («Краснодар») – ассистент тура

На счету молодого защитника две голевые передачи. Хубулов и Идову не помешали Волкову ходить вперед. У него три созданных момента, два из которых стали голевыми. Поскольку «Химки» долго играли вдесятером, не получится найти много удачных действий Сергея у своих ворот, но это тоже плюс. Сафонов редко получает всего два удара в створ за игру.

Станислав Магкеев («Локомотив») – выносы тура

В матче «Динамо» и «Сочи» было зрелищное спасение от полевого игрока на ленточке, но Магкеев не отставал. Он вынес мяч, подстраховав Лантратова, а перед этим едва не забил в свои ворота – срезал мяч головой в дальнюю штангу. Но и в этом случае спас команду, поэтому заслуживает место в нашем составе. Восемь раз Магкеев выносил мяч от своих ворот.

Ванья Дркушич («Сочи»)

Отмечаем, какую чертовскую удачу поймал «Сочи» в Москве. Но если разбирать отдельные эпизоды, то окажется, что центральные защитники «Сочи», невзирая на все моменты, сыграли здорово. Джанаев оставил команду в меньшинстве, а Дркушич сначала выносил мяч, делал перехваты и удачно играл головой у своих ворот, а потом забил Лещуку после первого углового «Сочи».

Евгений Чернов («Ростов») – выстрел тура

Сантос помог «Зениту» дожать «Урал», но разве это подвиг? Тем более Дуглас отдал не победный голевой пас, а второй по счету. А вот Чернов, хотя Глебов оставил «Ростов» в меньшинстве против «Торпедо», посмотрел на Ланговича с его шикарным дальним ударом и решил, что в непростом матче Карпина спасут именно латерали. Евгений зарядил издали, попал идеально.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи») – терпение недели

Как «Динамо» умудрилось проиграть «Сочи»? Во-первых, Адамов отразил пенальти, как сказано выше. Во-вторых, Кравцов вынес мяч с линии ворот. В-третьих, Нобоа идеально навесил на Дркушича и весь матч сражался в центре поля – 5 отборов, 3 перехвата, даже победа на втором этаже. Хотя москвичи сильно давили и постоянно атаковали, выиграл Кристиан.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Где только не играл. На спине «десятка» Дзагоева, но видели Ивана слева, в центральной зоне, а против «Факела» Обляков вышел справа в атаке, как в сборной. Иван заработал пенальти и забил второй мяч своей команды. Хотя у «Факела» были подходы и моменты, ЦСКА получил преимущество в первом тайме и развил его во втором. Обляков классно сыграл в Воронеже.

Клаудиньо («Зенит») – цепкость недели

У Клаудиньо четыре отбора в матче – рекорд поединка против упрямого «Урала». Бразилец помогал Сантосу на фланге. Хорошо менял позицию и оказывался в разных районах поля. Расставался с мячом с невероятно высокой точностью. Когда нет брака в работе, твоя команда планомерно давит, то нужен решающий пас. И он на счету именно Клаудиньо, который отдал мяч Сергееву.

Нападающие

Артём Дзюба («Локомотив») – пятка недели

Лучший игрок марта в РПЛ начал апрель с гола пяткой. Форвард понимал, что его придерживает защитник, и выбрал удар без разворота и приема мяча. Еще один четкий выстрел Дзюбы позволил «Локомотиву» повести 3:0 спустя полчаса матча. Понятно, что дальше «Пари НН» изображал атаки, Магкеев их удачно гасил, а седовласый дядька Артём ушел отдыхать, уступив Миранчуку право на последний гол встречи.

Джон Кордоба («Краснодар») – монстр недели

Колумбиец создал единственный гол до перерыва и спровоцировал Лысцова на фол, который судья оценил красной карточкой. Центральный нападающий «Краснодара» сделал дубль во втором тайме, и единственный его грех в матче против «Химок» — не забил третий мяч. Зато подкараулил ошибку Гудиева. Кордоба ушел отдыхать при счете 4:0, но игра была сделана.

Иван Сергеев («Зенит») – джокер тура

Кассьерра часто бывал участником антисборной тура, хотя Семак давал ему много шансов. Но Сергеев оказался в лазарете, поэтому Ивана в этой компании обычно не видели. До матча против «Урала», в котором у фаворита были проблемы с реализацией моментов. До 75-й минуты «Зенит» не мог забить, а затем Сергеев сделал дубль.

Главные тренеры

Михаил Галактионов («Локомотив»)

«Краснодар» пять из шести мячей забил после перерыва в большинстве, хотя Ивича тоже отмечаем. Но Галактионов стал всего седьмым в истории тренером в российской высшей лиге, который стартовал с четырех побед в новой команде. Трижды обыгрывал тех, кто выше в таблице, а теперь расправился с бывшей командой. «Пари НН» пропустил три мяча за 31 минуту. «Локомотив» получил разгромную победу с разницей в четыре мяча, а самое главное – вернул победный футбол, где многие на своих местах. Галактионов готов к главному матчу в новой команде.

Прелесть тура. Ставка на атаку

«Динамо» атаковало ворота «Сочи», не забили с «точки». «Пари НН» мог забить «Локомотиву». «Спартак» точно рассчитывал на парочку мячей против Шелии и «Ахмата». У «Ростова» тоже нереализованный пенальти в ворота «Торпедо». Моменты и голы были в Самаре, где местная команда и «Оренбург» обменялись мячами. Наконец, «Краснодар» накидал шесть «Химкам», а могли победить крупнее. Все в атаку – девиз футбольной недели.