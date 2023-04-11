Символическая сборная 22-го тура. «Хет-трик» Соболева и фокусы Облякова

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сегодня, 09:14

Даже защитники активно шли в атаку.

Вратарь

Егор Бабурин («Торпедо»)

Не лучший тур для голкиперов, но один человек выделился. Бабурин отразил четыре удара футболистов «Факела». Некоторые выстрелы были коварными, другие не такими сложными, но Егор не пропустил. А поскольку второй мяч его команда забила лишь в концовке поединка, то именно надежность Бабурина вселила в аутсайдера с новым тренером веру, что смогут набрать три очка.

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Голландец не был тем, кто непосредственно направил мячи в ворота Адамова, но приложился к увольнению Бердыева. Два отбора, три перехвата, удар по воротам и четыре созданных момента (из девяти командных) позволяют выделить Бейла, который снова провел крепкий матч в РПЛ . Устал и был заменен на Зуева, но выложился на сто процентов.

Максим Осипенко («Ростов») – точность тура

Напарники слабее, поэтому у Максима обычно больше удачных действий в защите. Но после нового тура определяем его в состав не из-за работы у своих ворот. Осипенко не виноват в двух голах «Оренбурга» (и еще одном отмененном из-за фола Переса), а вот на последних минутах именно Максим невероятно точным обводящим ударом подарил «Ростову» ничью. Не заслужили, но Осипенко выручил.

Виктор Мойсес ( ЦСКА )

Три созданных момента и ассист, удар по воротам, точность передач 89 %. В лице Виктора тренеры ЦСКА получили человека, которому нравится атаковать, но одновременно у Мойсеса нет проблем с работой в обороне, ведь ему выгоднее удачно занять позицию, чем истратить все силы на пустую беготню. Латераль сыграл в центре защиты – эксперимент снова удался.

Бахтиёр Зайнутдинов ( ЦСКА ) – универсал недели

Долго работал в центре обороны, где научился снимать верхний этаж эффективнее всех в чемпионате. Затем вернулся на левый край, когда Федотов придумал схему с Мойсесом в тройке центральных. Сработало, ведь нагрузили правый край «Химок». Зайнутдинов забил после паса Облякова, а затем до замены был важной частью тактических порядков «армейцев».

Полузащитники

Никита Кривцов («Краснодар») – дубль тура

За линиями офсайда должны следить арбитры, а Кривцов, если соперник позволяет забить, призван думать о голах. Дважды на четвертой и четырнадцатой минуте матча против «Пари НН» его действия впереди приводили к празднованию на трибунах. Кордоба тоже помогал организовывать атаки и забил после перерыва, но выделяем из «Краснодара» автора дубля.

Вендел («Зенит») – реванш недели

Так тоже бывает в футболе. Сначала Вендел подарил «Локомотиву» гол, когда уступил в борьбе с Глушенковым после неудачного розыгрыша мяча имени Кержакова и Ренана. Вендел не раскис, сравнял счет, а позже участвовал в атаках фаворита, одна из которых добила оборону Лантратова. Нанес четыре удара, создал два момента – реабилитировался.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – плеймейкер тура

Прописался в сборной тура, поскольку удачно меняет позиции. Сыграть слева по всему флангу? Без проблем. Справа в атаке? Так тоже можно. Против «Химок» Обляков работал от правого края до левого полуфланга. Особенно удачно получалось на позиции «десятки». Результат – удар в каркас ворот, гол и тонкий ассист на Зайнутдинова. У Ивана пять ударов, два созданных момента.

Нападающие

Малком («Зенит») – доминирование недели

Снова в сборной, ведь собрал более пяти обводок, ударов и созданных моментов за один матч. У бразильца с российским паспортом в планах прощание с РПЛ , и Семак спокойно относится к таким понятным заявлениям. А пока тренер наслаждается тем, что у него настолько сильный правый вингер. Голевой пас – награда Малкому за активность.

Александр Соболев («Спартак») – «хет-трик» тура

«Хет-трик» в кавычках, поскольку один из трех мячей Соболев случайно забил в свои ворота после ошибки Селихова. Но для человека, который не отличался в двенадцати матчах сборной и клуба, сыграл Александр в дерби здорово. Сделал дубль. Один гол с игры, а другой с пенальти. Соболеву не хватило Промеса, чтобы добавить ассист, но семь ударов по воротам «Динамо» нанес.

Бернард Бериша («Ахмат») – обводка тура

Лидер «Ахмата» сначала на третьей минуте обхитрил соперников и забил важный для хозяев мяч, а потом подкараулил ошибку игрока «Урала» и удвоил преимущество своей команды. Ташуеву повезло, что не заменил Беришу чуть раньше. Бернард отправился отдыхать, ведь матч был сделан. «Ахмат» обыграл сложного соперника благодаря прыткому ветерану.

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА ) – эксперименты недели

После неудачи против бывшего клуба – «Сочи», Федотов нашел правильные слова для матча с новой командой. В шести поединках РПЛ и Кубка у ЦСКА пять побед и ничья, которая не помешала пройти дальше. Против «Химок» была игра в одни ворота. Забить могли не трижды, а минимум пять мячей. Федотов вернул «армейцам» кураж. Тренер экспериментирует с тактикой и даже выдал капитанскую повязку Заболотному (Акинфеев отдыхал после празднования дня рождения).

Шоу тура. Дерби «Спартака» и «Динамо»

В сборной отмечаем то, что очаровало. Для нейтрального зрителя в московском дерби был яркий сюжет – игроки «Динамо» отыгрались дважды подряд, а затем вышли вперед. Была интрига, ведь «Спартаку» пришлось попотеть, чтобы не проиграть. Хватало ошибок в разных линиях, в том числе, со стороны вратаря Селихова. По качеству футбола перестрелки 3:3 не бывают безгрешными, но 30 ударов и несколько сотен разных единоборств создали настоящее шоу не о персональных героях и тренерских изысках, а о промахах и рядом с этим удачной реализации моментов. Даже спор о пенальти имени Зобнина и Дасы – штрих к портрету крутого дерби.