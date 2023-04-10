Символическая антисборная 22-го тура. Здесь Дзюба, Карпин и Селихов

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вчера, 21:53

Звездные антигерои.

Вратарь

Александр Селихов («Спартак»)

Тот случай, когда особая аргументация не нужна, если видели московское дерби. Сначала голкипер «Спартака» нелепо сыграл на выходе из ворот, что привело мяч к Соболеву, рикошет позволил «Динамо» сравнять счет второй раз за матч. Дальше команда Йокановича вышла вперед – Макаров не бил по воротам, но Тюкавин хитро смутил Селихова, который не прыгнул за мячом.

Защитники

Эли Даса («Динамо»)

Не помог молодым партнерам, когда последовал пас на Хлусевича перед голом Соболева. Странно побежал в сторону от Бальде и мяча, когда Кейта вышел один на один с Шуниным. Также именно Даса явно потянул руку к Зобнину перед решающим пенальти. Понятно, что Роман хотел упасть, но зачем трогать соперника без мяча? Опытный израильтянин помог «Спартаку» не проиграть в дерби.

Николас Маричал («Динамо»)

Понимаем тренера «Динамо», который снял Маричаля с игры после перерыва. Уругвайский защитник позволил «Спартаку» создать восемь моментов у ворот Шунина. Маричал терял оппонентов, непонятно занимал позицию. Помог Бальде забить, ведь не мешал Кейта выйти на ворота после паса Игнатова. Соболеву прервать серию без голов тоже не помешал. 18-летний Майстрович сыграл лучше.

Евгений Морозов («Факел»)

Команда из Воронежа проиграла последнему клубу в РПЛ . Морозов подарил мяч Кухарчуку, когда «Торпедо» забивал первый мяч. Затем защитник был зрителем, когда его напарники уступали Нетфуллину по пути к классному дальнему удару. Морозов – молодой защитник, у него будет время для анализа ошибок. Но если «Факел» вылетит, то придется разбирать свои ляпы в Первой лиге.

Даниил Корнюшин («Пари НН»)

«Краснодар» выиграл на четырнадцатой минуте матча. Помогла защита клуба из Нижнего Новгорода. Сначала Корнюшин дал себя обыграть на правом фланге Рамиресу, что привело к навесу, скидке Кордобы и голу Кривцова. Затем Даниил оставил за спиной пространство для того же соперника. На второй тайм правый защитник «Пари НН» не вышел. Юран сделал тройную замену.

Полузащитники

Данил Пруцев («Спартак»)

Знаем, знаем, у Абаскаля ДНК «Барселоны», поэтому ему нужен в центре человек с пасом. Был Умяров, теперь Пруцев. Но у каталонцев в центре поля играли Бускетс, Яя Туре и Маскерано, а Пруцев ни разу за дерби против «Динамо» не смог отобрать мяч. Провел на поле восемьдесят минут, в пас играл хорошо, но совсем не пресекал контратаки соседей.

Даниел Мишкич («Урал»)

На третьей минуте матча Бериша четко убрал Мишкича, который оказался напротив него на левом фланге атаки «Ахмата», и открыл счет голам. А после перерыва центральный хавбек «Урала» решил, что одной ошибки мало и неудачно срезал мяч к своим воротам. Вывел Беришу один на один, и Бернард подарком воспользовался.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Сколько у Баринова ударов против «Зенита»? Ни одного. Сколько созданных моментов? Ноль. Перехваты? Два, но это в два раза меньше, чем у молодого Карпукаса. Когда Вендел организовал ответный мяч, а затем Кассьерра добил «Локомотив», то Баринов наблюдал, а не менял реальность для своей команды. Лидер должен играть в центральных матчах иначе.

Нападающие

Франсуа Камано («Локомотив»)

Если вингер не хочет играть за «железнодорожников», то мог уйти зимой. Никто не держит, правила ФИФА позволяют выбрать новый клуб. Камано раньше мешали вернуться во Францию проблемы со здоровьем, но раз он в основе, то Галактионов на него рассчитывал. И получил игру вдесятером до перерыва, когда «Зенит» не успел разбежаться.

Артём Дзюба («Локомотив»)

В первом тайме уводил за собой защитников, чтобы напарники могли разгуляться. Но если у опытного нападающего, который много лет играл за «Зенит», ни одного удара по воротам Кержакова, а после матча он еще и отказался пожать руку Семаку, будто тот увел у Артёма жену, то логично включить Дзюбу в этот состав. Форвард оглянулся на тренера и пошел дальше – некрасивый поступок.

Иван Сергеев («Зенит»)

Кассьерра настолько плох, что автора дубля в предпоследнем теперь туре отправили в основу. И Сергеев сыграл против «Локомотива» очень слабо. Нет ударов, нет грамотных комбинаций с Мостовым и Малкомом. А вот Кассьерра удачно вышел на замену, на его счету победный мяч в падении через себя. Колумбиец в этот раз замечал напарников, а Сергеев напомнил, что Азмуну и Дзюбе замену пока не нашли.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Знаем, что Йоканович и Бердыев отработали неважно. Больше интересных ловушек мог расставить Галактионов против «Зенита». Но Карпин снова «отскочил», хотя как тренер проиграл Личке. У «Ростова» тягучий и нервный футбол. Но есть характер – напарники Комличенко и Голенков едва не подрались между собой, и есть везение – Осипенко закрутил мяч в дальний угол, спас Карпина от поражения. Но 2:0 «Оренбургу» проигрывал тренер, который должен включаться, когда не могут сыграть Уткин, Глебов и Полоз.

Серия весны. Четыре неудачи «Спартака» в пяти турах